La metanfetamina causó 1 de cada 6 infartos durante una década, según un estudio

JUEVES, 30 de abril de 2026 (HealthDay News) -- La metanfetamina desempeñó un papel en 1 de cada 6 ataques cardíacos tratados en un hospital del norte de California, según un nuevo estudio.

Estos infartos ocurrieron entre adultos jóvenes con una salud cardíaca relativamente buena, lo que pone de manifiesto el riesgo que supone la metanfetamina, según informaron investigadores en el estudio publicado el 29 de abril en el Journal of the American Heart Association.

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"Aunque los consumidores de metanfetamina eran generalmente más jóvenes y no tenían condiciones típicas relacionadas con enfermedades cardiovasculares como colesterol alto, diabetes tipo 2 u obesidad, tenían el doble de probabilidades de morir tras un infarto en comparación con quienes no lo consumían", dijo la investigadora principal , la Dra. Susan Zhao, directora médica de la Unidad de Cuidados Coronarios del Santa Clara Valley Medical Center en San José. California.

"Las personas que consumen metanfetamina deben ser conscientes de los graves riesgos para la salud asociados, y los profesionales médicos deberían monitorizar de cerca los ataques al corazón en pacientes que parecen sanos y carecen de factores de riesgo típicos, como la diabetes tipo 2 o el colesterol alto", afirmó en un comunicado de prensa.

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Para el estudio, los investigadores revisaron los historiales médicos de más de 1.300 pacientes con infarto de entre 18 y 65 años tratados en el Santa Clara Valley Medical Center, un hospital público de seguridad social, entre 2012 y 2022.

De esos pacientes, casi 200 consumían metanfetamina, un estimulante altamente adictivo. La mayoría de la metanfetamina en Estados Unidos se produce ilegalmente y normalmente viene en polvo o cristales conocidos como "crystal meth", según los investigadores en notas de fondo.

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En general, el consumo de metanfetamina representó alrededor del 15% de los infartos, o 1 de cada 6, según el estudio.

Los consumidores de metanfetamina tendían a ser más jóvenes que otras víctimas de infarto, con una edad media de 52 frente a 57, según los investigadores. (La mediana significa que la mitad eran mayores y la otra mitad más jóvenes.) La mayoría eran hombres, con solo un 15% de mujeres.

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Tenían menos probabilidades de tener factores de riesgo comunes para enfermedades cardíacas como colesterol alto o diabetes, pero tenían más probabilidades de fumar, beber y quedarse sin hogar, según el estudio.

Por ejemplo, los consumidores de metanfetamina tenían menos probabilidades de someterse a un procedimiento para reabrir arterias obstruidas, porque su infarto no implicaba tal obstrucción. Solo el 59% necesitó reabrir una arteria, frente al 75% de los no usuarios.

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Los consumidores de metanfetamina también tenían más probabilidades de ser reingresados en el hospital por infartos repetidos, con un 42% que sufrieron otro infarto frente al 27% de los no consumidores, según los investigadores.

En general, los consumidores de metanfetamina que sufrieron un infarto tenían el doble de probabilidades de morir por cualquier causa, según los resultados.

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"A medida que el consumo de metanfetamina aumenta en la costa oeste de EE. UU. y esta tendencia se desplaza hacia el este, los infartos asociados al consumo de metanfetamina ocurrirán cada vez más en zonas más allá de California", dijo Zhao.

"Queremos concienciar sobre que el síndrome coronario agudo y el consumo de metanfetamina afectan a diferentes grupos de personas, como hombres jóvenes a medianos sin factores de riesgo tradicionales", continuó, añadiendo que estos grupos tienen diferentes riesgos y problemas de salud y también pueden tener un mayor riesgo de morir por ellos.

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"Estos hallazgos muestran que necesitamos planes específicos de prevención y tratamiento para los consumidores de metanfetamina -- un grupo vulnerable y de alto riesgo", dijo Zhao. "Los nuevos planes también deberían centrarse en ayudar a la gente a dejar de consumir metanfetamina."

Robert Page II, profesor de farmacia clínica y medicina física y rehabilitación en la Universidad de Colorado, coincidió en que "la metanfetamina se está convirtiendo en un factor de riesgo importante" para la enfermedad cardíaca prematura en adultos jóvenes.

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"Es importante entender que la metanfetamina puede dañar el corazón al causar problemas como daños en vasos sanguíneos y un aumento del envejecimiento del sistema vascular", dijo Page, que no participó en el estudio, en un comunicado de prensa. "Las personas que han consumido metanfetamina son diagnosticadas con enfermedad cardíaca unos ocho años antes que las que no la han consumido."

Más información

El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas tiene más información sobre la metanfetamina.

FUENTES: Asociación Americana del Corazón, comunicado de prensa, 29 de abril de 2026; Journal of the American Heart Association, 29 de abril de 2026