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13 frases de Coudet tras la victoria ante RB Bragantino: de la autocrítica por el juego de River a la “chapa” por los ocho triunfos

El técnico del Millonario defendió el rendimiento colectivo, reconoció su responsabilidad por la falta de fluidez y elogió a Beltrán

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River Plate logró un gran triunfo en Brasil ante RB Bragantino y lidera su Grupo en la Copa Sudamericana. El gol del triunfo lo marcó de cabeza Lucas Martínez Quarta sobre la hora y se reivindicó tras el penal cometido que Santiago Beltrán desvió cuando el partido estaba igualado.

En la conferencia de prensa posterior, el entrenador Eduardo “Chacho” Coudet reconoció las limitaciones del equipo pero defendió con firmeza el rendimiento colectivo. “Partido accidentado pero sumamos tres puntos fundamentales, en un estadio y con un entrenador difícil”, abrió el DT. Y fue más allá: “Podemos mejorar y jugar mejor, seguramente, pero nos adaptamos a lo que nos va presentando el calendario y seguimos sumando de a tres, que es una sana costumbre.”

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Coudet fue autocrítico respecto al juego, aunque sin perder de vista el contexto de un equipo que acumula ocho victorias en sus últimos diez partidos. “Todavía lo veo muy rígido al equipo desde lo futbolístico, pero aún así somos un equipo jodido”, admitió. Al mismo tiempo, salió al cruce de las críticas con una frase que sintetizó su postura: “Ganar 8 de 10, perder un partido importante (por el Superclásico ante Boca Juniors), pero ganar 8 tendríamos que estar muchísimo más sueltos”. En este sentido, el técnico asumió la responsabilidad por la falta de fluidez en el juego: “Todos mis equipos han jugado más parecido a lo que le gusta al hincha. Todavía no lo puedo lograr y soy el responsable”.

Sobre Santiago Beltrán y el inminente regreso de Franco Armani, Coudet fue elogioso pero preciso en su análisis. “Hoy, más allá del penal, no hubo ninguna pelota jodida. Tiene participaciones puntuales, que es lo que necesita el arquero de River: participar poco y ser determinante", señaló sobre el guardameta de 20 años, quien tuvo dos intervenciones de categoría en el primer tiempo antes de la definición del penal.

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El técnico también se refirió a la rotación en el ataque entre Maximiliano Salas, Agustín Ruberto y Joaquín Freitas. Explicó que ante los centrales físicos de Bragantino optó por la experiencia de Maxi en la disputa, mientras que Joaquín resulta más útil “cuando hay espacios”. Y agregó: “Agustín ha mejorado mucho desde lo físico. Lo veo bien, mucho mejor que desde hace un tiempo”.

En el mediocampo, Coudet reconoció que la baja de Fausto Vera complica el esquema. “Salió Fausto y tenemos que jugar con Meza. Está Silva, chicos que juegan bien a la pelota, pero no le podemos exigir”, dijo, al tiempo que anticipó una próxima participación de Maxi Meza, a quien ve con una mejora muy buena en los entrenamientos.

El DT también planteó un pedido explícito de cara al próximo compromiso. River recibirá el domingo a Atlético Tucumán con el plantel con el cansancio acumulado de la doble competencia. “Sé y tengo claro hacia donde vamos. Vamos a necesitar de la gente, que nos empuje porque el cansancio está y vamos a necesitar de los chicos también”, convocó Coudet. El siguiente desafío internacional será el jueves 7 de mayo, cuando el Millonario visite a Carabobo en Venezuela, equipo que suma seis puntos y escolta a River en el grupo tras vencer 2-0 a Blooming esa misma noche.

Otras frases de Chacho Coudet

Su controvertida frase de que River era como Vietnam cuando llegó:

“Intento hablar con ustedes con naturalidad, después levantan los títulos que quieren. No es fácil lo que vienen haciendo los jugadores. Estamos jugando muy seguido y en todos los partidos somos competitivos. Encima que en River no sirve eso nomás, tenés que ganar. Y somos competitivos y ganamos, es mucho. Ganar es muy meritorio. Todavía lo veo muy rígido al equipo desde lo futbolístico, pero aún así somos un equipo jodido”.

El rendimiento del equipo:

“Todos mis equipos han jugado más parecido a lo que le gusta al hincha. Todavía no lo puedo lograr y soy el responsable de no poder lograr esa soltura. Comparto con los hinchas, pero a veces te tenés que defender un poquito (de las críticas). Entiendo la situación, pero están haciendo un gran esfuerzo y si seguimos ganando se nos va a hacer más fácil corregir”.

Los errores defensivos constantes:

“Hemos cometido errores evitables, no me gusta puntualizar, pero no es solo suerte recibir tan pocos goles. Hay méritos. Tenemos que corregir y seguir trabajando. Cometimos errores graves que son corregibles, pero en un montón de cosas nos vemos seguros. Es trabajo y soltarse más”.

“Yo cuando defiendo, defiendo el todo eh. No me defiendo a mí, sino a todo los jugadores, al club.... Ganar ocho de diez, perder un partido importante, pero ganar ocho tendríamos que estar muchísimo más sueltos. Todavía no lo puedo lograr, pero lo voy a lograr. Quiero ver jugar a River mucho más limpio. Así y todo ganamos tres puntos importantísimos. Siempre digo que quiero estar ahí arriba. Las formas acá no son importantes, son determinantes”.

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