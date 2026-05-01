Salud

Orina verde: causas comunes, cuándo preocuparse y señales de alerta

Un fenómeno poco frecuente puede generar dudas y preocupación. Qué factores inciden y en qué situaciones resulta necesario recurrir a una evaluación profesional

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Ilustración de una mano enguantada sosteniendo un frasco con líquido verde arremolinado en un laboratorio, con un microscopio, una centrífuga y un científico trabajando
Detectar orina verde en el inodoro suele tener causas benignas y transitorias, según expertos médicos internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar orina verde en el inodoro puede generar inquietud, pero la mayoría de las veces responde a causas benignas y transitorias. Tanto la Cleveland Clinic como el portal médico Emedica coinciden en que este fenómeno, aunque llamativo, suele estar relacionado con la ingesta de alimentos específicos, colorantes o medicamentos, y raramente indica un problema de salud grave.

En la mayoría de los casos, la coloración verde desaparece en menos de 48 horas, una vez que el organismo elimina las sustancias responsables. Solo debe considerarse motivo de consulta médica si la orina verde se acompaña de fiebre, dolor, ictericia, orina turbia u otros síntomas de alarma, según ambas fuentes.

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La orina puede adquirir un tono verdoso tras consumir espárragos, arándanos o productos con colorantes artificiales, como pasteles, caramelos y bebidas energéticas. Según la Cleveland Clinic, es necesario ingerir grandes cantidades para que el cambio sea perceptible. Emedica añade que, al suspender el consumo de estos productos, el color natural suele restablecerse rápidamente, sin necesidad de intervenciones adicionales.

Fármacos y suplementos: una causa frecuente

El urólogo Howard Goldman, de la Cleveland Clinic, indica que ciertos medicamentos pueden teñir la orina de verde sin que ello suponga riesgo para la salud. Entre los fármacos más habituales se encuentran la cimetidina, amitriptilina, prometazina, metocarbamol, azul de metileno, triamterina, metoclopramida e indometacina, todos ellos responsables de cambios cromáticos transitorios. Los suplementos de vitaminas del grupo B pueden conferir a la orina un color amarillo intenso que, bajo determinadas condiciones de luz, puede parecer verde claro.

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En procedimientos médicos, algunos tintes utilizados en estudios diagnósticos o cirugías, así como el anestésico propofol, pueden provocar el mismo efecto. Emedica coincide en que estos cambios habitualmente no requieren intervención, desapareciendo al eliminarse la sustancia del organismo.

Mujer joven sentada en una cama con sábanas blancas, vestida con camiseta gris y pantalones claros, agarrándose el abdomen con ambas manos.
Expertos recomiendan consultar a un profesional si la orina verde persiste más de 48 horas o aparecen síntomas como fiebre, dolor abdominal o náuseas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En situaciones poco frecuentes, la orina verde puede indicar un problema de salud. Según la Cleveland Clinic, una infección urinaria causada por bacterias del género Pseudomonas puede dar lugar a este color, pero suele acompañarse de síntomas como ardor o dolor al orinar, urgencia, orina turbia, mal olor, fiebre, dolor abdominal, pélvico o lumbar y escalofríos. Goldman resalta que la aparición conjunta de orina verde y síntomas infecciosos requiere consulta médica, ya que podría ser señal de una infección que necesita tratamiento antibiótico.

Emedica advierte que, en casos excepcionales, la orina verde puede asociarse a ictericia obstructiva, una alteración en el flujo de bilis que provoca acumulación de bilirrubina en sangre. Esta condición afecta órganos como el hígado, páncreas, vesícula biliar o conductos biliares. Además de la coloración verdosa en la orina, suele observarse piel y ojos amarillos, deposiciones pálidas, fiebre, picores intensos y náuseas. Ante estos síntomas, es imprescindible buscar atención médica inmediata.

Otras causas poco frecuentes

Según la revista médica The Lancet, existen reportes de casos en los que la orina verde se ha asociado a intoxicaciones por ciertos colorantes industriales o exposición a compuestos químicos en el ámbito laboral.

Ilustración de un hombre en un baño con azulejos mirando un inodoro con agua verde. Se ven dos ventanas, desagües en el suelo y productos de limpieza
Goldman resalta que la mayoría de los episodios de orina verde son pasajeros, no requieren tratamiento y suelen resolverse sin intervención médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Emedica también menciona la posibilidad de que la orina adquiera tonalidades verdosas en pacientes con fístulas entre vejiga e intestino, una complicación rara que suele estar acompañada de infecciones recurrentes y otros síntomas gastrointestinales. En entornos hospitalarios, el uso de catéteres y la administración de soluciones intravenosas específicas pueden provocar cambios transitorios en el color urinario.

¿Cuándo consultar al médico?

Los expertos de la Cleveland Clinic y Emedica coinciden en que la aparición aislada de orina verde, sin otros síntomas, rara vez constituye una emergencia y suele resolverse espontáneamente. E

Es recomendable consultar a un profesional de la salud si el color persiste más de 48 horas o se acompaña de molestias como fiebre, dolor abdominal, orina turbia, ictericia, ardor al orinar, náuseas o malestar general. Goldman enfatiza que la mayoría de los episodios son pasajeros y no requieren tratamiento específico, pero subraya la importancia de buscar atención médica ante cualquier síntoma adicional.

Un médico con bata blanca y estetoscopio escribe en un portapapeles junto a un paciente sentado con camiseta verde oscuro y jeans, en una cama de hospital.
Expertos recomiendan consultar a un profesional si la orina verde persiste más de 48 horas o aparecen síntomas como fiebre, dolor abdominal o náuseas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La orina verde suele tener una causa inocua como la alimentación, los colorantes o ciertos medicamentos y su aspecto retorna a la normalidad al eliminarse la sustancia causal. Solo en casos de persistencia o síntomas asociados, como fiebre, dolor o alteraciones digestivas, es necesario acudir al médico para descartar infecciones o enfermedades hepáticas.

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