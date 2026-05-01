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Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra varias regiones de Ucrania: al menos dos heridos

Kharkiv y Odesa sufrieron bombardeos con drones por parte de las tropas rusas por segundo día consecutivo. Varios psicólogos del Servicio Estatal de Emergencias prestaron asistencia a 25 personas, entre ellas 2 niños

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Durante la madrugada de este viernes, Rusia lanzó un nuevo ataque con drones kamikazes sobre Ucrania, los cuales impactaron contra dos edificios de gran altura en Odesa, generaron incendios y dejaron al menos dos personas heridas.

Según informó Serhiy Lysak, jefe de la Administración Militar de la ciudad, así como la Fuerza Aérea de Ucrania y el Servicio Estatal de Emergencias en Telegram, el ataque generó un incendio en un edificio de 16 plantas y otro en las plantas 11 y 12 de un rascacielos.

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A la 1:35, la fuerza aérea alertó sobre el movimiento de drones enemigos desde la zona del Mar Negro hacia la ciudad. Lysak detalló que varios edificios residenciales del distrito de Khadzhibey resultaron dañados, y que en el lugar trabajan 126 rescatistas y 28 unidades de equipos de emergencia y municipales para mitigar los daños.

Odesa sufrió un bombardeo por parte de las tropas rusas en la madrugada de este viernes (Serhiy Lysak vía Telegram)
Odesa sufrió un bombardeo por parte de las tropas rusas en la madrugada de este viernes (Serhiy Lysak vía Telegram)

El Servicio de Emergencias confirmó que dos personas resultaron heridas en el ataque. Además, psicólogos del organismo brindaron asistencia a 25 personas, entre ellas dos menores de edad.

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Oleg Synegubov, jefe militar de Kharkiv, informó que las tropas rusas lanzaron un ataque con drones contra el distrito de Kholodnohirsky en la región. “Se está recabando información sobre los daños y las víctimas. Los servicios de emergencia están trabajando en el lugar del ataque”, reportó vía Telegram.

Odesa sufrió un bombardeo por parte de las tropas rusas en la madrugada de este viernes (Serhiy Lysak vía Telegram)
Odesa sufrió un bombardeo por parte de las tropas rusas en la madrugada de este viernes (Serhiy Lysak vía Telegram)

En Mykolaiv, un ataque con drones kamikaze rusos dañó un edificio residencial del sector privado y provocó un incendio. No se reportaron personas heridas como resultado del incidente.

La Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que las defensas aéreas neutralizaron 190 drones de los 210 que el ejército ruso lanzó para atacar Ucrania durante la madrugada.

Sin embargo, en el frente, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, emitió el jueves un decreto que limita a dos meses el tiempo máximo de permanencia de los soldados en posiciones de primera línea, para establecer una rotación obligatoria en el plazo de un mes tras el vencimiento de ese periodo.

La medida contempla evaluaciones médicas periódicas y el suministro garantizado de alimentos y municiones, y constituye el primer intento formal del ejército ucraniano por regular el desgaste humano en las trincheras, después de cuatro años de guerra con Rusia.

La resolución se anunció una semana después de que familiares de soldados de la 14.ª Brigada Mecanizada Independiente difundieran fotografías en redes sociales mostrando combatientes con signos visibles de desnutrición severa.

Un militar de la 13.ª Brigada Operativa de Khartiia de la Guardia Nacional de Ucrania se prepara para disparar un obús autopropulsado Bohdana contra tropas rusas desde una posición en la línea del frente, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en la región de Kharkiv, Ucrania, el 29 de abril de 2026 (REUTERS/Sofiia Gatilova)
Un militar de la 13.ª Brigada Operativa de Khartiia de la Guardia Nacional de Ucrania se prepara para disparar un obús autopropulsado Bohdana contra tropas rusas desde una posición en la línea del frente, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en la región de Kharkiv, Ucrania, el 29 de abril de 2026 (REUTERS/Sofiia Gatilova)

Las imágenes, que se viralizaron en Ucrania y medios internacionales, revelaron que los militares habían estado durante meses en el sector de Kúpiansk, región de Kharkiv, sin un suministro constante de alimentos, agua potable ni combustible. Varios familiares relataron que los soldados perdieron entre 30 y 40 kilogramos desde su llegada al frente.

El Estado Mayor General de Ucrania reconoció la gravedad de la situación, lo que derivó en la pérdida de posiciones. Como consecuencia, el teniente coronel al mando de la 14.ª Brigada fue destituido, y el general de brigada al frente del 10.º Cuerpo de Ejército fue relevado y degradado de rango.

El Estado Mayor atribuyó parte del colapso logístico a los ataques rusos contra los puentes sobre el río Oskil, que cortaron las rutas terrestres de abastecimiento hacia Kúpiansk y obligaron a enviar suministros únicamente por drones de carga.

En su comunicado, Syrskyi argumentó que la proliferación masiva de drones a lo largo de los 1.200 kilómetros de línea de frente transformó la lógica de las operaciones de combate y facilitó ahora la rotación sistemática de efectivos.

Soldados de la Brigada Unificada 'Khyzhak' del Departamento de Policía de Patrulla de Ucrania disparan un fusil de asalto para derribar un dron ruso durante una misión para proteger las calles de la ciudad fronteriza de Druzhkivka, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en la región de Donetsk, Ucrania, el 28 de abril de 2026 (REUTERS/Serhii Korovainyi)
Soldados de la Brigada Unificada 'Khyzhak' del Departamento de Policía de Patrulla de Ucrania disparan un fusil de asalto para derribar un dron ruso durante una misión para proteger las calles de la ciudad fronteriza de Druzhkivka, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en la región de Donetsk, Ucrania, el 28 de abril de 2026 (REUTERS/Serhii Korovainyi)

El decreto exige que los comandantes planifiquen los relevos con antelación, considerando las condiciones del terreno, la intensidad de los combates y los recursos disponibles en cada sector. Syrskyi subrayó que la rotación oportuna es fundamental para preservar la vida de los soldados y la estabilidad en la defensa.

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