Dieta nórdica: qué es y cuáles son sus principales beneficios

Dietistas de la Cleveland Clinic explican cómo este patrón alimentario propio del norte de Europa puede aportar mejoras clave para la salud

La dieta nórdica reduce la inflamación y el riesgo de enfermedades crónicas gracias a su enfoque en alimentos integrales y frescos (Freepik)

La dieta nórdica, inspirada en los patrones alimenticios tradicionales de Noruega, Dinamarca, e Islandia, se ha consolidado como una alternativa saludable y sostenible para quienes buscan mejorar su alimentación.

Este enfoque privilegia alimentos integrales, locales y de temporada, con énfasis en frutas, verduras y mariscos, según destacan expertos de Cleveland Clinic.

A diferencia de otras tendencias, no impone restricciones severas y promueve hábitos centrados en productos frescos y mínimamente procesados. La dietista certificada Courtney Barth de Cleveland Clinic señala que este patrón fomenta la ingesta de vegetales, granos integrales y pescados grasos, componentes fundamentales para lograr una dieta equilibrada y rica en nutrientes.

Diferencias entre la dieta nórdica y la mediterránea

Uno de los elementos distintivos frente a la mediterránea es el tipo de aceite recomendado. Mientras la mediterránea prioriza el aceite de oliva virgen extra, la nórdica prefiere el aceite de canola, reconocido por contener menos grasas saturadas y tolerar mejor altas temperaturas de cocción.

A diferencia de otras tendencias, la dieta nórdica no impone restricciones severas y prioriza productos mínimamente procesados (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En general, ambos son aceites insaturados, antiinflamatorios y saludables”, precisa Barth. Sin embargo, advierte que el aceite de canola comercializado en Estados Unidos suele estar más procesado y carece de ciertos antioxidantes presentes en el aceite de oliva.

Entre los beneficios del modelo nórdico, los especialistas de Cleveland Clinic mencionan la reducción de la inflamación y el menor riesgo de diabetes tipo 2, cáncer y enfermedades cardíacas, así como la disminución del colesterol y la presión arterial.

Además, este patrón puede contribuir a mantener un peso saludable. Barth explica: “Para las personas con artritis o dolor articular, incorporar más alimentos integrales puede ayudar a reducir aún más la inflamación”.

Alimentos recomendados y a evitar

En materia de alimentos recomendados, la dieta nórdica promueve el consumo de cebada y avena; frutas, especialmente arándanos; verduras de raíz como remolachas y zanahorias; pescados grasos (salmón, atún y sardinas); lácteos bajos en grasa y legumbres.

La dieta nórdica ayuda a disminuir el colesterol, la presión arterial y el riesgo de diabetes tipo 2, cáncer y enfermedades cardíacas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de huevos debe ser moderado. Entre los alimentos a evitar o limitar, se encuentran las carnes rojas no provenientes de caza y las bebidas alcohólicas, reservadas para ocasiones especiales. Asimismo, se aconseja minimizar productos con azúcares añadidos, carnes procesadas, alimentos ricos en sal —como fiambres, pastas secas y pan—, comida rápida y bebidas azucaradas.

“Todo lo muy rico en grasas saturadas y azúcares es inflamatorio y puede generar estrés en el cuerpo”, advierte Barth.

Flexibilidad de la dieta nórdica

Flexibilidad y adaptabilidad son otras ventajas de la dieta nórdica. Aunque su origen está en países escandinavos, es posible adoptarla en otras regiones priorizando productos locales y de temporada. Barth sugiere consultar en mercados de agricultores y supermercados sobre la procedencia de los alimentos.

Sin embargo, reconoce que la disponibilidad de ingredientes típicos, como los arándanos o las moras, puede ser limitada fuera de la región nórdica, por lo que recomienda adaptar las opciones según la oferta local.

La flexibilidad de la dieta nórdica permite adaptarla a diferentes regiones y estilos de vida, priorizando siempre la calidad y el origen local de los alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este patrón alimenticio también es compatible con dietas vegetarianas o veganas al aumentar la proporción de alimentos de origen vegetal. Los especialistas de Cleveland Clinic subrayan que la clave radica en la calidad y el origen de los alimentos, evitando reglas rígidas.

La dieta nórdica se posiciona como una guía práctica y sostenible para quienes desean una alimentación saludable basada en lo esencial, sin complicaciones ni restricciones innecesarias.

