Dieta nórdica: qué es y cuáles son sus principales beneficios

La dieta nórdica, inspirada en los patrones alimenticios tradicionales de Noruega, Dinamarca, e Islandia, se ha consolidado como una alternativa saludable y sostenible para quienes buscan mejorar su alimentación.
Este enfoque privilegia alimentos integrales, locales y de temporada, con énfasis en frutas, verduras y mariscos, según destacan expertos de Cleveland Clinic.
A diferencia de otras tendencias, no impone restricciones severas y promueve hábitos centrados en productos frescos y mínimamente procesados. La dietista certificada Courtney Barth de Cleveland Clinic señala que este patrón fomenta la ingesta de vegetales, granos integrales y pescados grasos, componentes fundamentales para lograr una dieta equilibrada y rica en nutrientes.
Diferencias entre la dieta nórdica y la mediterránea
Uno de los elementos distintivos frente a la mediterránea es el tipo de aceite recomendado. Mientras la mediterránea prioriza el aceite de oliva virgen extra, la nórdica prefiere el aceite de canola, reconocido por contener menos grasas saturadas y tolerar mejor altas temperaturas de cocción.
“En general, ambos son aceites insaturados, antiinflamatorios y saludables”, precisa Barth. Sin embargo, advierte que el aceite de canola comercializado en Estados Unidos suele estar más procesado y carece de ciertos antioxidantes presentes en el aceite de oliva.
Entre los beneficios del modelo nórdico, los especialistas de Cleveland Clinic mencionan la reducción de la inflamación y el menor riesgo de diabetes tipo 2, cáncer y enfermedades cardíacas, así como la disminución del colesterol y la presión arterial.
Además, este patrón puede contribuir a mantener un peso saludable. Barth explica: “Para las personas con artritis o dolor articular, incorporar más alimentos integrales puede ayudar a reducir aún más la inflamación”.
Alimentos recomendados y a evitar
En materia de alimentos recomendados, la dieta nórdica promueve el consumo de cebada y avena; frutas, especialmente arándanos; verduras de raíz como remolachas y zanahorias; pescados grasos (salmón, atún y sardinas); lácteos bajos en grasa y legumbres.
El consumo de huevos debe ser moderado. Entre los alimentos a evitar o limitar, se encuentran las carnes rojas no provenientes de caza y las bebidas alcohólicas, reservadas para ocasiones especiales. Asimismo, se aconseja minimizar productos con azúcares añadidos, carnes procesadas, alimentos ricos en sal —como fiambres, pastas secas y pan—, comida rápida y bebidas azucaradas.
“Todo lo muy rico en grasas saturadas y azúcares es inflamatorio y puede generar estrés en el cuerpo”, advierte Barth.
Flexibilidad de la dieta nórdica
Flexibilidad y adaptabilidad son otras ventajas de la dieta nórdica. Aunque su origen está en países escandinavos, es posible adoptarla en otras regiones priorizando productos locales y de temporada. Barth sugiere consultar en mercados de agricultores y supermercados sobre la procedencia de los alimentos.
Sin embargo, reconoce que la disponibilidad de ingredientes típicos, como los arándanos o las moras, puede ser limitada fuera de la región nórdica, por lo que recomienda adaptar las opciones según la oferta local.
Este patrón alimenticio también es compatible con dietas vegetarianas o veganas al aumentar la proporción de alimentos de origen vegetal. Los especialistas de Cleveland Clinic subrayan que la clave radica en la calidad y el origen de los alimentos, evitando reglas rígidas.
La dieta nórdica se posiciona como una guía práctica y sostenible para quienes desean una alimentación saludable basada en lo esencial, sin complicaciones ni restricciones innecesarias.