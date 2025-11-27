Qué alimentos no conviene consumir durante un resfrío, según expertos

Expertos en nutrición advierten que ciertos alimentos pueden prolongar los síntomas del resfriado y dificultar la recuperación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando los resfríos y la gripe se propagan con facilidad, la alimentación se convierte en una aliada crucial o en un obstáculo inesperado para el cuerpo. De acuerdo con expertos consultados por Real Simple, lo que eliges para comer y beber puede marcar la diferencia entre una recuperación rápida y un malestar prolongado.

Algunos alimentos pueden intensificar los síntomas o atrasar el proceso de sanación, por lo que saber cuáles evitar podría ser el paso más importante para sentirse bien en menos tiempo.

La importancia de la nutrición en estos cuadros fue destacada por Dana Henderson, dietista registrada y supervisora de servicios de nutrición en LA Care Health Plan. En declaraciones recogidas por Real Simple, Henderson señaló: “Mantener una buena nutrición durante un resfriado o gripe asegura que el cuerpo disponga de suficiente energía para sanar”.

La especialista recomendó priorizar alimentos ricos en antioxidantes, como frutas y verduras, y mantener una hidratación constante. Además, subrayó que evitar ciertos productos es tan relevante como seleccionar los adecuados.

Especialistas recomiendan evitar productos que dificulten la sanación y priorizar líquidos y comidas ligeras para una mejor recuperación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta postura cuenta con respaldo científico: un estudio publicado en la revista Nutrients encontró que una dieta basada en frutas, verduras y antioxidantes se asocia con una menor duración y gravedad de los síntomas de resfriado y gripe. En cambio, el consumo elevado de azúcares, grasas saturadas y alcohol puede debilitar la respuesta inmunitaria y retardar la recuperación. La investigación también destacó la importancia de una buena hidratación para potenciar la función del sistema inmune y favorecer una mejoría más rápida.

Qué comidas evitar

1. Comidas picantes

Uno de los grupos de alimentos que los especialistas recomiendan limitar son las comidas picantes. Neil Patel, médico de familia del Hospital Providence St. Joseph en el condado de Orange, California, explicó a Real Simple que el consumo excesivo de especias puede alterar el sistema gastrointestinal, lo que podría agravar síntomas como la diarrea o molestias digestivas durante una enfermedad. Por ello, Patel sugirió reducir tanto la sal como los condimentos picantes hasta recuperar la salud.

El consumo de comidas picantes puede agravar molestias digestivas y empeorar síntomas durante un resfriado, según médicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Cafeína y alcohol

La cafeína es otro componente que resulta conveniente evitar en estos períodos. Aunque abandonar el café matutino puede resultar difícil, Henderson explicó a Real Simple que la cafeína puede interrumpir el sueño, aspecto clave para el funcionamiento del sistema inmunitario y el proceso de recuperación. La especialista también indicó que la cafeína actúa como diurético, lo que puede intensificar la deshidratación un problema frecuente durante el resfriado o la gripe.

El alcohol representa un riesgo adicional ante enfermedades respiratorias. Patel comentó a Real Simple que el alcohol —al igual que la cafeína— puede provocar deshidratación, dificultando la curación y causando dolores musculares. Incluso si los síntomas han mejorado, el médico recomendó esperar hasta recuperarse completamente antes de volver a consumir bebidas alcohólicas. La deshidratación puede llegar a ser muy grave y, en algunos casos, requerir hospitalización, advirtió.

3. Grasas y azúcares

Los alimentos ricos en grasas, especialmente saturadas, también se encuentran entre los productos desaconsejados. Patel explicó que estos alimentos demandan una considerable cantidad de energía y agua para digerirse, lo que puede restar recursos al sistema inmunitario. Henderson añadió a Real Simple que las grasas pueden incrementar la inflamación y agravar síntomas como la congestión y el dolor de garganta.

Alimentos ricos en grasas saturadas demandan más energía para digerirse y pueden incrementar la inflamación durante la enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, los expertos alertan sobre el consumo de azúcar, presente en productos como el helado. Henderson afirmó a Real Simple que los alimentos azucarados pueden aumentar la inflamación de forma temporal, empeorando síntomas como la congestión y el dolor de garganta, además de afectar la respuesta inmunitaria. Por ello, recomiendan limitar la ingesta de azúcares procesados durante la enfermedad.

La hidratación: clave esencial para una mejor recuperación

Los especialistas consultados por Real Simple coinciden en que mantener una hidratación adecuada es fundamental para acelerar la recuperación ante un resfriado o la gripe. El agua ayuda a regular la temperatura corporal, mantener las mucosas húmedas y facilitar la eliminación de toxinas que el organismo produce durante una infección.

Mantener una hidratación adecuada es fundamental para acelerar la recuperación y fortalecer el sistema inmune durante un resfriado

Por este motivo, los expertos recomiendan priorizar el consumo de agua a lo largo del día y evitar bebidas que puedan favorecer la deshidratación, como el alcohol y aquellas con cafeína. También sugieren limitar alimentos y productos que interfieran en el proceso de sanación, poniendo el foco en líquidos y comidas ligeras que favorezcan el bienestar y la pronta mejoría del cuerpo.