Salud

Dieta BRAT: cómo funciona, en qué casos se propone y cuáles son las nuevas recomendaciones médicas

Basado en alimentos suaves fue durante años la recomendación ante malestares estomacales. Especialistas de Cleveland Clinic ahora sugieren alternativas más variadas y completas para favorecer la recuperación digestiva

Guardar
La dieta BRAT, basada en
La dieta BRAT, basada en bananas, arroz, compota de manzana y tostadas, pierde vigencia como recomendación para problemas digestivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta BRAT, formada por bananas, arroz, compota de manzana y tostadas, ha sido durante décadas una recomendación frecuente como apoyo ante malestares digestivos como diarrea, náuseas y vómitos.

Su popularidad se debe a la suavidad y bajo contenido en fibra de sus componentes, considerados fáciles de digerir y menos propensos a irritar el sistema digestivo. Estas cualidades llevaron a médicos y familias a sugerirla ante episodios de gastroenteritis viral, intoxicación alimentaria o diarrea del viajero.

Según la Dra. Sarah Pickering Beers, especialista en medicina familiar de Cleveland Clinic, la dieta BRAT permite consumir nutrientes en contextos en los que resulta difícil retener alimentos: “Estos alimentos tienden a ser bastante suaves para el tracto gastrointestinal, pero realmente no mejorarán las náuseas. Es solo una forma de obtener algunos nutrientes en el sistema cuando se tienen problemas para retener algo”.

Nueva perspectiva: riesgos y limitaciones alimenticias

Si bien la dieta BRAT posibilita comer cuando cualquier otro alimento resulta intolerable, los expertos de Harvard Health y Cleveland Clinic coinciden en que su uso está desaconsejado como estrategia prolongada.

La principal crítica es su carácter altamente restrictivo, ya que no aporta los nutrientes esenciales para una recuperación adecuada. La Dra. Pickering Beers destaca: “A corto plazo, cuando está enfermo, la dieta BRAT puede ser un medio para un fin. Pero no obtiene ningún gran valor nutricional de ella, y no obtendrá todo lo que necesita si la usa a largo plazo”.

Persistencia de vómitos, diarrea, fiebre
Persistencia de vómitos, diarrea, fiebre alta o sangre en heces requiere consulta médica inmediata según especialistas

Un repaso a los componentes revela carencias importantes: no contiene suficientes proteínas, calcio, vitamina B12 ni fibra, nutrientes clave para la reparación y el correcto funcionamiento del organismo. Prolongar la dieta más de uno o dos días puede impedir la recuperación completa y ralentizar la mejoría tras un episodio gastrointestinal.

Harvard Health resalta que una dieta más amplia y menos restrictiva resulta mucho más beneficiosa, ya que el cuerpo necesita variedad nutricional para afrontar el desgaste que provocan vómitos o diarrea.

Alternativas recomendadas: cómo alimentar el organismo durante la recuperación

Las guías actuales, tanto para niños como para adultos, sugieren una alimentación suave pero variada, con menor restricción y mayor aporte nutricional. “No es necesario que se limite a esos cuatro alimentos. Otros alimentos suaves e insípidos también pueden ser útiles”, aclara la Dra. Pickering Beers.

Entre las alternativas sugeridas se incluyen sopas de caldo, avena, cereales secos, papas hervidas y galletas saladas. A medida que los síntomas remiten y el estómago lo permite, pueden incorporarse huevos revueltos, pollo sin piel y verduras cocidas. Se recomienda avanzar de manera progresiva y en pequeñas porciones, según la tolerancia.

Sopas de caldo, avena, cereales
Sopas de caldo, avena, cereales secos y papas hervidas figuran entre las alternativas recomendadas a la dieta BRAT

Igualmente importante es la reposición constante de líquidos. Los expertos aconsejan beber agua, tomar caldos, jugos de fruta diluidos, bebidas electrolíticas, paletas de hielo y té suave sin cafeína. Si la persona no tolera sólidos, debe consumirse únicamente líquidos hasta que mejore la tolerancia.

Alimentos como productos lácteos, fritos, picantes, ácidos, azucarados, alcohol y cafeína deben evitarse estrictamente, ya que pueden agravar las molestias, prolongar los síntomas y dificultar el proceso de recuperación.

Señales de alerta y cuándo buscar atención médica

Durante la recuperación, es esencial prestar atención a la evolución del cuadro. Si los vómitos o la diarrea persisten durante más de dos días, o si aparecen señales de deshidratación, dolor abdominal intenso, fiebre alta o sangre en las heces, los especialistas de Cleveland Clinic enfatizan la importancia de consultar con un profesional de la salud para recibir orientación médica personalizada y prevenir complicaciones.

La dieta BRAT carece de
La dieta BRAT carece de proteínas, calcio, vitamina B12 y fibra, nutrientes esenciales para la recuperación gastrointestinal (Freepik)

La dieta BRAT puede ofrecer alivio temporal en ciertas circunstancias, pero no constituye una solución completa ni recomendable para la recuperación digestiva. Los expertos coinciden en que la alimentación debe ser variada, equilibrada y adaptada a la tolerancia individual, para favorecer una mejoría rápida y una recuperación total del organismo tras episodios de malestar estomacal.

Temas Relacionados

Dieta BRATMalestar estomacalDiarreaRecuperación digestivagastroenteritis viralCleveland ClinicHarvard HealthNutricióndeshidrtaciónNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Ojo seco: causas más frecuentes, síntomas clave y cómo prevenir complicaciones

Expertos de Harvard advierten que la sequedad ocular puede aparecer a cualquier edad y está influido por factores como el uso de pantallas, cambios hormonales y medicamentos. La importancia de consultar con un oftalmólogo ante molestias persistentes

Ojo seco: causas más frecuentes,

Siete simples cambios en la alimentación que ayudan a perder peso sin sacrificios, según especialistas

Pequeñas sustituciones en las comidas permiten reducir calorías y aumentar la saciedad sin dejar de disfrutar los sabores. Por qué estas modificaciones son efectivas y sostenibles

Siete simples cambios en la

La especia de uso cotidiano que combate bacterias y contribuye a reducir el estrés, según expertos

Especialistas de la Cleveland Clinic señalan que esta planta contiene compuestos con propiedades antimicrobianas y efectos beneficiosos para el bienestar mental

La especia de uso cotidiano

Cuántas veces por semana conviene hacer HIIT para ver resultados

Según GQ, la frecuencia adecuada del entrenamiento por intervalos de alta intensidad marca la diferencia entre notar mejoras visibles y afectar el equilibrio físico. Alcanzar el punto justo es esencial para aprovechar todos sus beneficios

Cuántas veces por semana conviene

Cuáles son los medicamentos que ayudan a controlar la hipertensión

El control médico y la adherencia al tratamiento antihipertensivo disminuyen la probabilidad de infarto agudo de miocardio, ACV y otras enfermedades cardiovasculares

Cuáles son los medicamentos que
DEPORTES
La historia de Luciana Delabarba,

La historia de Luciana Delabarba, quien se convirtió en la máxima goleadora histórica de la Liga Femenina de básquet: “Nunca lo imaginé”

Fue campeón del mundo con Maradona y compartió una foto histórica: la frase de su última charla que le quedó “para toda la vida”

El enojo de Ariel Holan por el gesto de repudio de Estudiantes en el pasillo de campeón de Rosario Central: “Una falta de respeto”

El gesto de Miguel Merentiel con Marchesín tras ser elegido figura en el triunfo de Boca frente a Talleres

El sugerente posteo de Verón tras el triunfo de Estudiantes en Rosario y el gesto de repudio en el pasillo a Central

TELESHOW
Martín Fierro Latino 2025: los

Martín Fierro Latino 2025: los momentos que más dieron que hablar en la ceremonia de Miami

El gran regreso de Bandana para festejar sus 25 años de carrera: así fue su eufórica vuelta

Marcelo Polino fue homenajeado en el Martín Fierro Latino 2025: “Empecé de abajo y miren a dónde llegué”

La emoción de Esteban Mirol al ganar en el Martín Fierro Latino 2025: “Me convertí en el abuelo digital”

Así fue el bautismo de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni: las fotos de un día inolvidable

INFOBAE AMÉRICA

Una terapia con células madre

Una terapia con células madre reduce drásticamente las fracturas en niños con huesos frágiles

Mileva Marić, la mujer que inspiró a Albert Einstein y quedó eclipsada por la historia

El papa León XIV inicia esta semana su primera gira por Turquía y Líbano para impulsar la unidad cristiana

Líderes europeos y africanos se reúnen en Angola para una cumbre centrada en reforzar los vínculos económicos y de seguridad bilaterales

Elecciones en Honduras: los candidatos cerraron sus campañas con acusaciones mutuas de fraude bajo la mirada de la UE, OEA y EEUU