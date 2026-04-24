La Fórmula 1 confirmó la vuelta de un histórico circuito al calendario oficial a partir de 2027

El Gran Premio de Turquía volverá a ser una fija en el calendario de la Fórmula desde 2027 (REUTERS/Tolga Bozoglu)

La Fórmula 1 selló el regreso del Gran Premio de Turquía a partir de 2027 y, tras once temporadas de ausencia plena, el trazado permanecerá en el calendario mundial hasta 2031. La decisión fue confirmada en el marco de un acuerdo de cinco años con el Ministerio de Juventud y Deportes de Turquía. El trazado del Istanbul Park se suma al retorno del GP de Portugal en Portimão, que también fue confirmado en los últimos meses, como las dos flamantes incorporaciones al Mundial de 24 carreras.

El retorno del circuito otomano supone un hito por su historia reciente y también por la reconfiguración que vivirá el calendario. A partir de la próxima temporada, la competición prescindirá del Gran Premio de los Países Bajos, cuyo contrato finaliza en 2026, y aplicará un sistema de alternancia entre Barcelona y Spa-Francorchamps (Bélgica) a partir de 2027.

El hueco que deja la carrera en España será ocupado tanto por Turquía como por Portugal. La organización mantendrá el límite de 24 pruebas, cifra máxima consensuada por los equipos y partes interesadas para garantizar la infraestructura y la logística de cada temporada según reportó Fórmula 1.

El Istanbul Park se incorporó por primera vez al campeonato en 2005 y, desde entonces, se consolidó como uno de los circuitos de mayor exigencia técnica del mundial, con 5,33 kilómetros llenos de desafíos físicos para pilotos y máquinas. En sus características destaca la curva 8, de múltiples vértices y recorrido prolongado hacia la izquierda, catalogada por pilotos y expertos como “una prueba increíble de precisión y compromiso”.

El anuncio de la F1 con la confirmación del GP de Turquía (@F1)

A lo largo de su historia, el trazado albergó nueve ediciones del Gran Premio. Siete fueron en el lapso entre 2005 y 2011, en el cual era una fija en el calendario. La competencia debió regresar a Estambul como sede alternativa por la pandemia de COVID-19 en 2020 y 2021. Entre sus momentos memorables figura la consagración de Lewis Hamilton, quien en 2020 logró allí su séptimo título mundial e igualó el récord histórico de Michael Schumacher.

El último ganador en Estambul fue Valtteri Bottas en 2021 con Mercedes, quien junto a Hamilton son los únicos pilotos en activo que sumaron victorias en Turquía hasta la fecha. Ningún piloto fue más exitoso en este escenario que el brasileño Felipe Massa, líder en número de triunfos al adjudicarse tres victorias consecutivas entre 2006 y 2008 con Ferrari. El palmarés incluye también a figuras como Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel y Jenson Button, todos vencedores en diferentes ediciones.

En 2020, el Istanbul Park fue también el escenario de sorpresas impensadas en Fórmula 1: la pole position obtenida por Lance Stroll, la única en su carrera hasta la fecha, y el único podio de Sebastian Vettel durante una desafiante temporada final en Ferrari. Dicho fin de semana se presentó con condiciones cambiantes donde la falta de adherencia obligó a los equipos a improvisar sobre “una pista de hielo”, un estado que se corrigió para la edición 2021 con trabajos de limpieza a presión.

Lewis Hamilton se consagró campeón en 2020 en Turquía (REUTERS/Clive Mason)

La gestión del circuito sufrió un corte de continuidad en 2011 a raíz de problemas financieros, lo que alejó temporalmente a Turquía del calendario, pese a la recepción positiva por parte de pilotos, equipos y público. Su retorno en 2020 y 2021, en el contexto de la pandemia, fue inicialmente planteado como una solución temporal, pero el éxito deportivo y organizativo allanó el camino para el actual acuerdo a largo plazo.

El presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, remarcó el carácter estratégico del retorno a Estambul: “Estamos encantados de regresar a la increíble y vibrante ciudad de Estambul a partir de 2027 para emocionar a todos nuestros aficionados en Turquía y en todo el mundo en uno de los circuitos más emocionantes y desafiantes de la Fórmula 1. Como ciudad, Estambul representa una puerta de entrada cultural entre Europa y Asia, ofreciendo una combinación única de historia y tradición con una visión de futuro en el deporte, los negocios y el entretenimiento”.

A esto, sumó: “En Istanbul Park se han vivido muchos momentos memorables en la historia de nuestro deporte, y me entusiasma comenzar el siguiente capítulo de nuestra colaboración, brindando a los aficionados la oportunidad de disfrutar de carreras aún más increíbles en un lugar verdaderamente fantástico”.

Con las confirmaciones de Turquía y Portugal, el calendario de 24 carreras de la Fórmula 1 se mantendría hasta, por lo menos, 2028. Esto se debe a que el único circuito que termina contrato en 2027 es el GP de Las Vegas, aunque parece improbable que el evento se cancele después de solo cinco años, dado el incentivo comercial vinculado a la carrera estadounidense. De esta manera, las nacionalidades como Argentina que estaban interesadas a sumarse, deberán esperar una nueva oportunidad.