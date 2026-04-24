Los proyectos presentados en el RIGI ya suman USD 95.000 millones: uno por uno, cuáles son

La mayoría de los proyectos se concentran en energía y minería. EFE/EPA/RONALD WITTEK

En un marco de mayor interés inversor, el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) sumó dos nuevos proyectos en los últimos días y el monto total ingresado alcanzó los USD 94.965 millones entre las iniciativas aprobadas y las que aún se encuentran en evaluación.

Los puntos del programa que atraen a empresas extranjeras incluyen la baja del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la exención de derechos de exportación, la posibilidad de acreditar el IVA en la etapa pre-operativa y el acceso a arbitraje internacional en caso de conflictos jurídicos.

La mayoría de las iniciativas se concentran en energía y minería, en consonancia con el crecimiento exponencial de estos sectores y la necesidad de expandir las exportaciones. De todos modos, aún quedan 22 proyectos pendientes de aprobación, que totalizan inversiones por USD 67.755 millones.

Entre ellos, en minería, se destacan Sal de Oro II, de la empresa Posco, con una inversión de USD 845 millones en Salta y Catamarca y la generación de 2.335 empleos; y Sal de Vida, impulsado por Río Tinto en Catamarca, que prevé desembolsos por USD 1.380 millones y 1.404 puestos de trabajo.

El proyecto Sal de Vida, impulsado por Río Tinto en Catamarca, prevé desembolsos por USD 1.380 millones y 1.404 puestos de trabajo.

A su vez, el consorcio liderado por Minera del Mojotoro y Minera Orosmayo impulsa Arenas de Cercanías en Río Negro, con USD 233 millones de inversión y 2.050 empleos. Asimismo, sobresalen proyectos de gran escala como El Pachón, de Glencore en San Juan, con USD 11.600 millones y más de 12.000 puestos de trabajo, y Agua Rica, también de la misma empresa en Catamarca, con USD 6.699 millones y 8.200 empleos.

Aparecen además Litio Ángeles Argentina, de Potasio y Litio de Argentina S.A., con USD 726 millones en Salta; la ampliación de Cauchari Olaroz en Jujuy, operada por Minera Exar, con USD 1.241 millones; Salterra Lithium de LIEX S.A en Catamarca, con USD 710 millones; Pozuelos Pastos Grandes, de Lithea en Salta, con USD 4.245 millones; y Jama Solaroz, de CNGR Advanced Material en Jujuy, con USD 1.151 millones.

El sector minero metalífero también suma iniciativas como San Jorge, de Minera San Jorge en Mendoza (USD 630 millones), y el ambicioso proyecto Vicuña, en San Juan, que involucra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, con una inversión estimada en USD 9.712 millones y una vida útil proyectada de 25 años.

En energías renovables, figura el Parque Eólico La Rinconada, de Tenaris, con una inversión de USD 219 millones en Olavarría, Buenos Aires, y la creación de 809 empleos, destinado a abastecer la planta SIDERCA.

En hidrocarburos, Proyecto RDA de Pampa Energía en Neuquén prevé inversiones por USD 4.522 millones, mientras que la iniciativa de Pan American Energy (PAE) contempla un gasoducto dedicado para exportación de GNL entre Río Negro y Neuquén por USD 1.300 millones.

La iniciativa de Pan American Energy (PAE) contempla un gasoducto dedicado para exportación de GNL entre Río Negro y Neuquén por USD 1.300 millones. REUTERS/Martin Cossarini

En suma, la firma presentó recientemente un proyecto para construir la planta de fertilizantes más grande del continente, Pampa Fértil, en Bahía Blanca. Implica una inversión de USD 2.400 millones y, según el ministro de Economía, Luis Caputo, “es una excelente forma de industrializar nuestro Gas Natural”.

A esto se suma la ampliación del Gasoducto Perito Moreno por parte de Transportadora de Gas del Sur, con USD 550 millones, y otros proyectos midstream como Duplicar Norte de Oldelval y la ampliación de MEGA.

En infraestructura, la empresa Nueva Central Argentino (NCA) prevé invertir USD 200 millones en el sistema ferroviario en varias provincias.

Finalmente, en upstream, el desarrollo Los Toldos de Tecpetrol en Neuquén contempla USD 6.391 millones, mientras que Pluspetrol impulsa el proyecto Bajo del Choique–La Invernada, con una inversión de USD 12.240 millones. Este es es el más grande ingresado hasta ahora en Vaca Muerta y va a producir 100.000 barriles de petróleo diarios.

Por su parte, los proyectos ya aprobados totalizan USD 27.210 millones y son los siguientes:

1) YPF Luz – Parque solar fotovoltaico “El Quemado”

La empresa YPF Luz desarrollará un parque solar en Mendoza, con una inversión de USD 211 millones. El proyecto tendrá una potencia instalada de 305 MW y generará 384 empleos entre directos e indirectos.

El Parque Solar El Quemado 1 generará 200 MW (YPF Luz)

2) Vaca Muerta Sur (VMOS) – Consorcio liderado por YPF

El proyecto impulsado por YPF junto a Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell contempla una inversión inicial de USD 2.900 millones. Incluye la construcción de infraestructura en Río Negro para duplicar las exportaciones de petróleo. El oleoducto podría alcanzar los 700.000 barriles diarios, con exportaciones estimadas en USD 16.600 millones anuales (a USD 65 por barril). Generará 3.108 empleos.

3) Southern Energy – Proyecto GNL

La firma Southern Energy, propiedad de Pan American Energy y Golar LNG, prevé instalar una barcaza en el Golfo de San Matías (Río Negro) para producir Gas Natural Licuado. La inversión total asciende a USD 15.156 millones a lo largo de 20 años. Generará 836 empleos.

4) Rincón – Río Tinto

Río Tinto invertirá USD 2.744 millones para ampliar su proyecto de litio en Salta. El plan prevé elevar la producción a 60.000 toneladas anuales de litio grado batería mediante nuevas plantas y tecnología de recuperación adicional. Se crearán 1.985 empleos.

5) Sidersa

La compañía Sidersa invertirá USD 286 millones en una planta siderúrgica de última generación en San Nicolás (Buenos Aires). La instalación producirá 360.000 toneladas anuales de aceros largos con enfoque en acero “verde”. Generará 3.800 empleos.

6) Parque eólico Olavarría – PCR y Acindar

El proyecto conjunto de PCR y Acindar contempla una inversión de USD 276 millones para un parque eólico en Buenos Aires. En su primera etapa producirá 180 MW y generará 165 empleos.

7) Hombre Muerto Oeste – Galán Lithium

La minera Galán Lithium invertirá USD 292 millones en Catamarca. El proyecto producirá cloruro de litio de alta calidad y proyecta exportaciones por USD 374 millones anuales. Generará 670 empleos

8) Proyecto Los Azules – McEwen Copper

La empresa McEwen Copper invertirá USD 2.672 millones en San Juan para la explotación de cobre. El proyecto generará 7.391 empleos.

9) Terminal Multipropósito Timbúes

Terminales y Servicios SA invertirá USD 277 millones en una terminal portuaria en Santa Fe. Contará con dos muelles y capacidad para agrograneles, cargas generales y líquidos. Generará 9.700 empleos

10) Nuevo Gualcamayo

La empresa Minas Argentinas invertirá USD 665 millones para reactivar la mina de oro Gualcamayo en San Juan. El proyecto generará 4.500 empleos.

11) Veladero – Ampliación

El consorcio Minera Andina, integrado por Barrick Gold y Shandong Gold, invertirá USD 436 millones para ampliar la producción en San Juan. Se estiman exportaciones por USD 3.800 millones. Generará 1.048 empleos

12) Diablillos – AbraSilver

La compañía AbraSilver invertirá USD 764 millones en un proyecto de oro y plata en Salta y Catamarca. Generará 2.013 empleos.

13) Expansión Fénix Fase 1B – Río Tinto

Río Tinto destinará USD 531 millones para ampliar su producción de litio en Catamarca. El proyecto generará 1.273 empleos.