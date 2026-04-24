Yanina Latorre contó por qué nunca va a perdonar a Beto Casella: "No lo voy a soltar"

Yanina Latorre contó por qué nunca va a perdonar a Beto Casella

Las razones que Yanina Latorre esgrime para no perdonar a Beto Casella se remontan a episodios que, según ella, dejaron marcas profundas en su trayectoria y vida personal. En recientes declaraciones en su programa de El Observador 107.9, la conductora expuso en detalle por qué mantiene su distanciamiento, señalando especialmente los informes negativos de Casella en “Bendita”.

“Ediciones a mí, de Beto Casella, me mataron porque la gente, mientras iba Bendita al aire, no sabés lo que me bardeaban en redes porque veían el informe. Porque editados, yo si quiero buscar lo peor tuyo, te hago cuarenta informes todos los días en un programa, veinte minutos, yo poder, la conductora y te de y todo, lo instalo”, expresó Latorre en El Observador 107.9.

“Y yo ahí era una simple panelista donde no tenés taaanta posibilidad. Cuando yo empecé a crecer, me empezaron a conocer en mis propias redes, en los vivos, bueno, en este programa, la gente se dio cuenta que yo no era esa cosa editada macabra”, continuó. La conductora subrayó: “Él no sabés cómo me editaba, me detes... bah, me detesta, me odiaba. Por eso no lo voy a soltar nunca. Tenía como el concepto de para qué laburás si tu marido tiene plata, sos la típica rubia tilinga, ocupás la silla de alguien que necesita el laburo”.

En sus palabras, la situación trascendió lo profesional para afectar su dignidad. “Chicos, tengas o no tengas, el laburo dignifica y todos tenemos el mismo derecho a laburar. Eligió mal, porque justo crecí, crecí, aprendí, tengo dos programas diarios, me va bárbaro. Siempre digo, fue violento, fue horrible. Era otra época donde un tipo bardeaba a una mina, no estaba mal visto”, afirmó Latorre.

La panelista hizo hincapié en la regularidad y extensión de ese hostigamiento: “Durante muchos años lo único que hacía todos los días era editarme, pero no sabés las cosas, no saben las cosas que ponía. Agarraba todo lo peor”.

Yanina Latorre recordó su pelea con Beto Casella en la mesa de Mirtha Legrand: "Estoy arrepentida de haber ido"

El estallido en la mesa de Mirtha Legrand y la pelea en vivo

El conflicto entre Latorre y Casella alcanzó su punto más tenso en 2014, durante una cena emitida en “La Noche de Mirtha”, programa conducido por Mirtha Legrand.

“Primero, él se burló de mí y es verdad que lloré de impotencia. Yo era nueva, acababa de entrar en la tele. Él me odiaba. Moria fogoneó todo y no me dejaba hablar, ni contar nada. Me amenazaba con informes”, enfatizó Latorre al rememorar la escena.

Recordó también los consejos reiterados de su esposo, Diego, quien le advirtió sobre la posible tensión: “Diego, inteligentemente, me dijo ‘no vayas’. Y yo, boluda verde, no le hice caso. ‘¿Qué me va a hacer? Debe ser un chiste de Bendita’, pensé. Nunca me imaginé esa maldad”.

La presión del programa fue tal que Latorre terminó llorando al aire. “Cuando me hacía llorar me decía ‘bueno, ahora seguí hablando’ y Mirtha dejaba que él me ataque. Cuando yo empezaba a defenderme, cortaba el diálogo. Diego me escribía y me decía ‘andate’ y yo no me animé a hacerlo”, relató.

Por su parte, Mirtha Legrand expresó en ese momento que la vio llorar como pocas veces y procuró consolarla: “Ella lloraba mucho. Nunca he visto llorar en un programa. Estaba sentada a mi izquierda y lloraba tanto… Y yo le decía: No llores. Pobre, me dio mucha pena”.

En plena cena, Beto Casella y Mirtha Legrand conversaron sobre el momento en que hizo llorar a Yanina Latorre a su programa (La Noche de Mirtha – El Trece)

Casella, por su parte, atribuyó la incomodidad a la atmósfera general: “Fue más que nada el hostigamiento de la mesa”, explicó. En medio de la tensión, Casella advirtió: “No hagas que te armemos un tape el lunes…”, mientras Latorre remarcaba: “Vos gratuitamente te la agarraste conmigo desde una sección en tu programa”.

La panelista señaló que las consecuencias de esa noche trascendieron el ámbito público y llegaron incluso a instancias judiciales. “Nunca mandaron un corte. Hoy si lo hiciera estaría cancelado. Fue un espanto y verlo ahora es peor”, afirmó sobre el episodio.

¿Posible reconciliación? El vínculo hoy entre Latorre y Casella

A más de diez años de aquel cruce, la relación entre ambos se mantiene distante. Beto Casella resumió el estado actual del vínculo: “Ni fu ni fa”.

Si bien ocasionalmente expresó señales de apertura en los medios, Casella declaró: “Yo le tiendo mi mano a Yanina Latorre. ¿Qué incluye esto? Que tomemos un café. Si la está pasando mal, yo me ofrezco a acogerla, a recibirla, acá en frente tomamos un café, esto se nos fue de las manos”.

En la actualidad, ambos figuran en la pantalla de América, aunque el trato, según los protagonistas y testigos, es puramente profesional.

La posición de Latorre, sin embargo, permanece firme: las heridas de aquellos años y el trato televisivo hacen que descarte cualquier acercamiento genuino con Casella.