De la indignación al cambio: claves del activismo que logra resultados

El activismo social impulsa transformaciones urbanas concretas en ciudades como Ámsterdam y Nueva York, mejorando la calidad de vida de sus habitantes

El activismo social genera transformaciones urbanas y sociales concretas en diversas ciudades, impulsando cambios en la vida cotidiana de las personas. El análisis de casos recientes muestra cómo la organización de vecinos y ciudadanos impulsa modificaciones a nivel local y global, trascendiendo ideologías y fronteras.

En 1971, Ámsterdam enfrentó un problema serio de siniestros viales, con 3.000 víctimas y 400 menores de edad fallecidos. Un grupo de padres decidió actuar y se apropió de las calles para exigir soluciones. Sus acciones dieron origen a la cultura ciclista y peatonal que hoy caracteriza a la ciudad.

En Nueva York, el caso del High Line comenzó en 1999 cuando dos vecinos frenaron la demolición de viejas vías ferroviarias. Propusieron convertirlas en un parque elevado. Un concurso internacional de ideas y la búsqueda activa de fondos permitieron transformar la zona sur de Manhattan. Hoy, el High Line atrae a ocho millones de turistas por año.

El activismo también opera en escala local. Emmanuel Ferrario, analista, señaló en Infobae en Vivo A las Nueve: “Lo interesante del activismo es que une personas a través de todas las ideologías. Derecha, izquierda, no importa. Son personas que se unen para pelear por algo y transformar algo en serio”.

La organización vecinal y la acción sostenida permiten convertir la indignación en cambios reales y duraderos en el espacio público (Reuters)

Casos destacados de activismo urbano y social

En Argentina, Sofía Gatica, en Ituzaingó, Córdoba, es un ejemplo paradigmático. Tras perder a su hija, detectó un nivel de contaminación 41 veces superior al promedio provincial. Se organizó con otras madres para reclamar el cese de la fumigación aérea. Su lucha llegó hasta la Corte Suprema argentina, que debió intervenir. Gatica fue galardonada con el Premio Goldman en 2012 por su rol en la defensa ambiental.

En tanto, Bariloche enfrenta un desafío con la seguridad de ciclistas en la avenida Bustillo, donde la comunidad reclama la construcción de una bicisenda de 24 kilómetros a lo largo del lago Nahuel Huapi. Ferrario subrayó la necesidad de tres pasos para que un vecino pueda impulsar un cambio: “La primera es salir del enojo a la acción. Lo segundo que tenés que hacer es entender que solo no podés. Tenés que juntarte con gente. Y lo tercero es saber a dónde ir a golpear, a quién convocar”.

En el barrio porteño de Almagro, la organización Relieve busca convertir un lote en un parque, demostrando la importancia de mantener la energía de los movimientos ciudadanos a lo largo del tiempo. Ferrario remarcó: “Hoy los grupos de WhatsApp son una gran herramienta para que la gente se organice”.

La creatividad, desde manifestaciones artísticas hasta campañas digitales, amplifica el impacto del activismo y moviliza a nuevas generaciones de ciudadanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol de la creatividad y el compromiso colectivo

El activismo en redes sociales elevó la escala y la velocidad de la movilización. Causas que comienzan de manera individual pueden crecer rápidamente y captar millones de seguidores en cuestión de semanas. Ejemplos como Ni una menos en Argentina y manifestaciones por el bienestar animal muestran la versatilidad de las formas de acción, desde marchas hasta intervenciones digitales.

La creatividad juega un papel crucial. Ferrario mencionó: “Hay distintas maneras de hacerlo. Hay manifestaciones artísticas, como las de Banksy, que buscan movilizar desde los murales”. La participación de figuras públicas también amplifica causas. En la COP de 2021, el ministro de Relaciones Exteriores de Tuvalu grabó un video sumergido en el agua para concienciar sobre la crisis climática.

Sin embargo, la movilización no siempre garantiza el éxito. Ferrario explicó: “No es tan fácil que sea exitoso, porque tiene un montón de desafíos en el medio. Hay mucha gente que se une, que está enojada por algo, pero que no logra transformar eso en una propuesta”. El compromiso sostenido y la capacidad de convertir la indignación en acción concreta son elementos centrales para lograr cambios reales.

Expertos advierten sobre la necesidad de analizar la viabilidad de los reclamos ciudadanos para que el activismo traduzca demandas en soluciones efectivas (Reuters)

Límites, desafíos y el potencial transformador

Los movimientos ciudadanos suelen surgir por un agravio o una injusticia específica cuando el Estado no responde de manera eficiente. A menudo, vecinos con ideas diversas logran coincidir en reclamos puntuales y efímeros, como la mejora de espacios públicos o la seguridad vial, dejando de lado diferencias políticas para enfocarse en soluciones.

No obstante, Ferrario advirtió sobre la necesidad de discernir la viabilidad y pertinencia de cada demanda: “La responsabilidad del que está en la política es poner los límites o hacerse cargo de los costos de la decisión que tomó”. Es fundamental que la política evalúe la factibilidad y el impacto social de cada pedido antes de su implementación.

A pesar de la diversidad de métodos y resultados, Ferrario señaló un denominador común en todos los casos: “El Estado llega tarde, hay un agravio, hay un problema, son personas que se unen y creen que si se unen y hacen algo puede cambiar”. El activismo ciudadano se mantiene como una fuerza capaz de transformar realidades, movilizada por la convicción de que la acción colectiva puede hacer la diferencia.

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