Paco Amoroso hizo el unboxing de los cinco Latin Grammys que ganó junto a Ca7riel

Paco Amoroso abre las cajas azules con el logo de Latin Grammy para hacer un feliz unboxing de las cinco estatuillas que ganó junto a Ca7riel

El unboxing festivo de los cinco Latin Grammy ganados por Ca7riel & Paco Amoroso generó un fenómeno en redes sociales tras la publicación del video por parte de Paco Amoroso. El 13 de noviembre de 2025, el dúo recibió cinco estatuillas en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, hecho que representó un logro histórico para la música argentina. Más de cinco meses después, los tradicionales gramófonos están en sus manos.

Paco Amoroso mostró cómo, en un entorno doméstico y al aire libre, abría las cajas con el logotipo “Latin Grammy 2025” y exhibía los trofeos alineados sobre la mesa. El video documentó el arribo a casa de los galardones obtenidos por el dúo en la ceremonia, registrando momentos distendidos y detalles de las placas que identifican a Ca7riel & Paco Amoroso como máximos ganadores de la edición.

CA7RIEL & Paco Amoroso pose with the awards for Best Pop Song for "El D

Los cinco premios de Ca7riel & Paco Amoroso en los Latin Grammy 2025

Los reconocimientos para Ca7riel & Paco Amoroso comenzaron en las categorías audiovisuales, al obtener los Latin Grammy a Mejor Video Musical Versión Corta y Mejor Video Musical Versión Larga, distinciones vinculadas al EP “Papota”, bajo la dirección de Martín Piroyansky. Al recibir el primer galardón, Piroyansky subió al escenario y agradeció a quienes trabajaron en la edición y producción, poniendo el foco en el valor de la ficción argentina.

Poco después, el director regresó al escenario para recoger el segundo premio y expresó su agradecimiento con énfasis en la producción nacional. La siguiente distinción fue a Mejor Canción Pop por “El Día del Amigo”. Ca7riel se dirigió al público con ironía sobre el reconocimiento: “Muchas gracias a La Academia, hemos hecho un esfuerzo sobrehumano para ganar este hermoso objeto, tan sobrehumano, que ya no nos percibimos humanos, nos percibimos empresa, este objeto ratifica esta transición que estamos haciendo”.

En esa ocasión, Paco Amoroso añadió: “Yo empecé a cantar a los 25 años, así que nunca es tarde. Si quieren hacer algo, arranquen, hoy nos toca disfrutar”. La noche continuó con el premio a Mejor Canción Alternativa por “#Tetas”, que el dúo dedicó a sus madres, y finalmente obtuvieron el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa por “Papota”. “La verdad, estamos sorprendidos de que nos den premios y ganemos cosas”, expresó Paco Amoroso, agradeciendo al equipo y al público argentino.

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Récord argentino y contexto internacional

El registro de diez nominaciones y cinco galardones en una sola edición de los Latin Grammy estableció una marca inédita para artistas argentinos, consolidando a Ca7riel & Paco Amoroso como exponentes de la nueva música nacional. Las distinciones incluyeron categorías como álbum y canción del año, además de múltiples menciones en el ámbito audiovisual.

Durante 2025, el dúo desarrolló una gira internacional que abarcó Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica, participando en festivales destacados como Coachella, Glastonbury, Fuji Rock y Roskilde. Este recorrido incluyó presentaciones ante públicos diversos e impulsó la proyección global del proyecto artístico de Ca7riel & Paco Amoroso, con una performance premiada por la fusión entre música y puesta visual.

La presencia del dúo se diversificó con su actuación en el formato Tiny Desk de la emisora estadounidense NPR, espacio que amplificó su visibilidad fuera de Argentina y permitió explorar nuevas sonoridades.

En febrero de este año, los músicos sorprendieron al editar un tema en colaboración con Sting, “Hasta Jesús tuvo un mal día”, que tuvo su correspondiente video. Y un mes después, publicaron el video de la canción “Free Spirits” con la participación de Jack Black.

La insólita anécdota de Emmanuel Horvilleur y los Grammy

Mientras Ca7riel & Paco Amoroso celebran la llegada de sus trofeos, fue inevitable recordar una anécdota singular. El músico Emmanuel Horvilleur, integrante de Illya Kuryaki and the Valderramas, relató que, en lugar de recibir el Grammy correspondiente junto a Dante Spinetta, la aduana argentina retuvo un paquete que resultó contener un robot promocional enviado como regalo de cortesía por los patrocinadores del evento.

El incidente se viralizó después de que Horvilleur tuiteara su sorpresa al ser notificado de un impuesto aduanero por el “premio”, solo para descubrir que se trataba de un artículo promocional y no la estatuilla.

Finalmente, Horvilleur admitió la confusión y contó que sintió vergüenza por el episodio; celebró, sin embargo, la posterior llegada de su auténtico Latin Grammy. Además, expresó su admiración por Ca7riel y Paco Amoroso, aseverando que son los artistas que más lo representan a nivel internacional.