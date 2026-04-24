El Salvador

ICE arresta en Virginia a mujer asociada con la MS-13 y buscada por homicidio en El Salvador

Una operación coordinada entre agencias capturó a una sospechosa clave vinculada a una organización criminal. El caso expone los métodos de cooperación entre autoridades y los desafíos migratorios entre El Salvador y Estados Unidos

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Oficial de ICE visto de espaldas con casco y chaleco táctico, frente a las banderas de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, con una valla fronteriza en el desierto.
La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) mantiene como prioridad proteger la seguridad pública mediante la detención de extranjeros buscados por delitos graves. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron en Woodbridge, Virginia, a Idalia Isabel Morales-Mejía, una ciudadana salvadoreña identificada por las autoridades como asociada de la pandilla MS-13 y buscada en El Salvador por homicidio agravado e ilícitas asociaciones.

El operativo, realizado esta semana, respondió a información actualizada proporcionada por la unidad de fugitivos de El Salvador, que alertó sobre la presencia de Morales-Mejía en el norte de Virginia.

Según el comunicado oficial de ICE Washington, Morales-Mejía fue acusada por las autoridades salvadoreñas en octubre de 2013 por homicidio agravado y asociaciones ilícitas.

Posteriormente, ingresó de manera ilegal a Estados Unidos en una fecha y lugar no precisados, sin haber sido inspeccionada ni admitida por funcionarios migratorios.

La búsqueda se intensificó después de que, en febrero, la Security Alliance for Fugitive Enforcement Task Force de El Salvador enviara información específica sobre el paradero de Morales-Mejía, permitiendo a los agentes estadounidenses localizarla y detenerla en Virginia.

Robert Guadian, director de la Oficina de Campo de ICE en Washington, D.C., subrayó que Morales-Mejía es reconocida como asociada de la organización criminal transnacional MS-13.

Los medios la considerarían una ‘no criminal’ porque no tiene antecedentes penales conocidos en Estados Unidos, a pesar del hecho que enfrenta cargos por homicidio agravado en El Salvador”, afirmó Guadian. El funcionario remarcó que la prioridad de ICE Washington, D.C. es la seguridad pública mediante la detención y remoción de delincuentes extranjeros de las comunidades en Washington, D.C. y Virginia.

ICE informó en sus redes sociales sobre la captura de la salvadoreña, quien es ligada a una pandilla en el país./ (X de ICE)
ICE informó en sus redes sociales sobre la captura de la salvadoreña, quien es ligada a una pandilla en el país./ (X de ICE)

La detención se efectuó en Woodbridge tras recibir la información de inteligencia que la ubicaba en esa localidad. Una vez arrestada, Morales-Mejía recibió una notificación para comparecer ante un juez de inmigración del Departamento de Justicia. Actualmente permanece bajo custodia de ICE a la espera de los procedimientos migratorios correspondientes.

El caso de Morales-Mejía no es aislado. En las últimas semanas, ICE y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) han intensificado los operativos en contra de ciudadanos salvadoreños buscados por delitos graves y que residen de manera irregular en Estados Unidos. Uno de los casos recientes es el de Alejandro Perla C., también originario de El Salvador, capturado tras un operativo conjunto entre ICE y el FBI. Perla C. era buscado por su presunta implicación en delitos de homicidio y por pertenecer a agrupaciones ilícitas en El Salvador. Al igual que Morales-Mejía, habría ingresado a territorio estadounidense sin autorización, logrando evadir a las autoridades de su país durante un tiempo.

Ambos arrestos reflejan la colaboración permanente entre las agencias de seguridad estadounidenses y las autoridades salvadoreñas, que buscan cerrar el paso a personas acusadas de delitos graves y asociadas a estructuras criminales transnacionales. La coordinación ha permitido el intercambio de información en tiempo real y el rastreo de fugitivos que intentan eludir la justicia internacional refugiándose en Estados Unidos.

Isabel Morales-Mejía fue acusada en El Salvador en 2013 por homicidio agravado y asociaciones ilícitas antes de ingresar ilegalmente a Estados Unidos./(Cortesía: ICE)
Isabel Morales-Mejía fue acusada en El Salvador en 2013 por homicidio agravado y asociaciones ilícitas antes de ingresar ilegalmente a Estados Unidos./(Cortesía: ICE)

Desde ICE reiteraron su compromiso de continuar con operativos para identificar, arrestar y deportar a individuos que representen un riesgo para la seguridad pública y que sean buscados por delitos graves en sus países de origen, especialmente aquellos vinculados a organizaciones como la MS-13. Las autoridades señalaron que estos esfuerzos buscan proteger a las comunidades locales y reforzar los mecanismos de cooperación internacional en materia de seguridad y justicia.

Morales-Mejía y Perla C. aguardan ahora los procedimientos migratorios que determinarán su posible deportación a El Salvador, donde deberán enfrentar los cargos que se les imputan.

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