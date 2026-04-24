Deportes

Se filtraron detalles de la salida del DT del Chelsea: del exabrupto con Enzo Fernández a las críticas por “no saber dirigir”

Liam Roserior fue destituido del elenco londinense a tres meses de su llegada. Los fuertes cuestionamientos de la plantilla

Guardar
La relación entre Liam Rosenior y Enzo Fernández no gozó de buena salud en Chelsea (Reuters/Andrew Boyers)
La relación entre Liam Rosenior y Enzo Fernández no gozó de buena salud en Chelsea (Reuters/Andrew Boyers)

Chelsea quedó en una fuerte encrucijada tras la salida de Liam Rosenior como director técnico. El inglés de 41 años había asumido hace tres meses y se convirtió en el sexto entrenador —ocho sumando a los interinos— que está en el club en los últimos cuatro años. Informes de medios locales puntualizaron que el club hará un cambio de enfoque en el futuro y se revelaron nuevos detalles de los problemas que derivaron en su marcha: desde el cortocircuito con Enzo Fernández y el enojo de los “hispanohablantes” al pedido para que el próximo mandamás no sea “inexperto” y sea capaz de liderar a un equipo de primer nivel.

El paso de Rosenior por Chelsea duró apenas tres meses, a pesar de haber firmado un contrato por seis años y medio en enero para sustituir a Enzo Maresca. Según un informe elaborado por el portal The Guardian, la relación entre el DT británico y los jugadores fue distante desde el inicio. “Lo veían como demasiado inexperto y creían que no sabía cómo dirigir a jugadores de primer nivel. Intentó ganarse la amistad de los jugadores en privado, pero era visto como un comunicador torpe y mantenía demasiadas reuniones individuales”, destacó el medio citado, que afirmó que esperan un “cambio de enfoque” en el futuro.

El punto de ruptura se produjo tras la sanción interna de dos partidos a Enzo Fernández, segundo capitán del plantel, luego de que este cuestionara públicamente el proyecto del club y mencionara un posible interés en fichar por el Real Madrid. Cabe recordar que los propios futbolista pidieron que se redujera la multa, algo que fue desestimado de forma inmediata.

Según la reconstrucción, expuso la falta de autoridad de Rosenior en la gestión del vestuario y “generó demasiado revuelo”. Todo esto derivó en que “los hispanohablantes de la plantilla se mostraran particularmente tibios respecto a la capacidad de Rosenior como entrenador”. En este contexto, los referentes pretenden que el próximo técnico sea “una persona con mucha personalidad, capaz de ganarse el respeto del vestuario y de mantener a raya los egos más fuertes”.

La sanción a Enzo Fernández marcó un punto de inflexión en la relación de Rosenior con el vestuario del Chelsea (REUTERS/David Klein)
La sanción a Enzo Fernández marcó un punto de inflexión en la relación de Rosenior con el vestuario del Chelsea (REUTERS/David Klein)

En el último tiempo, tanto Enzo Fernández como Marc Cucurella, lateral izquierdo español, expresaron su preferencia por Enzo Maresca, quien gozaba de mayor popularidad dentro del vestuario y abandonó el club en Año Nuevo debido a desacuerdos con la directiva tras 18 meses destacados al frente del equipo.

La salida abrupta del italiano y la posterior llegada de Rosenior reflejaron un desequilibrio en la toma de decisiones entre la cúpula directiva y el plantel. Vale destacar que el extécnico del Chelsea es uno de los favoritos a reemplazar a Pep Guardiola en el Manchester City en caso de que se marche el español, club que está interesado en el mediocampista argentino.

“Las repercusiones de la salida de Rosenior han dejado al club deseoso de incorporar a un entrenador con experiencia de primer nivel, y los jugadores están igualmente convencidos de que necesitan ser entrenados por alguien con mayor prestigio en el mundo del fútbol”, destacó The Guardian.

Desde la directiva, el nombramiento de Rosenior apuntaba a permanecer en línea con el modelo que intenta impulsar BlueCo de captar entrenadores jóvenes y colaborativos capaces de trabajar de la mano de los cinco directores deportivos del club. Sin embargo, el trabajo se vio “afectado por la indisciplina esta temporada y Rosenior no ha logrado mejorar la conducta”.

El vestuario del Chelsea quiere a un entrenador que no sea "inexperto" y que tenga las capacidades de liderar a un equipo de primer nivel (REUTERS/David Klein)
El vestuario del Chelsea quiere a un entrenador que no sea "inexperto" y que tenga las capacidades de liderar a un equipo de primer nivel (REUTERS/David Klein)

Uno de los aspectos más llamativos de su destitución se centra en que Liam Rosenior tenía contrato hasta junio de 2032 con el Chelsea. Ante la situación acontecida, el conjunto de Londres deberá pagar una millonaria indemnización. De acuerdo con lo publicado con el medio británico The Sun, el club debería desembolsar unos 24 millones de libras esterlinas (unos 32.4 millones de dólares) por anticipar la salida del británico, a excepción de que exista una cláusula especial en el contrato o un acuerdo con el entrenador.

Hasta el verano próximo, Calum McFarlane ejercerá como entrenador interino del Chelsea. La directiva enfrenta el desafío de seducir a un técnico de primera línea, convenciendo a potenciales candidatos de que incorporarse al club constituye una apuesta segura para su proyección profesional. El club confirmó su interés por Andoni Iraola, quien dejará el Bournemouth al finalizar la temporada.

El abanico de alternativas también incluye a Cesc Fàbregas, actualmente en el Como italiano; Xabi Alonso y Xavi Hernández, ambos sin equipo en la actualidad; y Marco Silva, entrenador del Fulham. El Chelsea ha considerado, además, la opción de Filipe Luís, exlateral izquierdo de la institución, que fue despedido recientemente del Flamengo tras obtener varios títulos al frente del club brasileño.

Temas Relacionados

ChelseaLiam RoseniorEnzo FernándezMarc CucurellaPremier LeagueEnzo Maresca

Últimas Noticias

Solana Sierra brilló en el Madrid Open y avanzó a la tercera ronda con un gran triunfo

La marplatense arrolló a la polaca Magdalena Frech, número 38 del mundo, por 6-2 y 6-4

Solana Sierra brilló en el Madrid Open y avanzó a la tercera ronda con un gran triunfo

Impacto en Italia: Guardiola podría dejar el Manchester City para ser entrenador de la selección azzurra

El técnico catalán definirá la suerte del equipo inglés y luego definirá su futuro profesional

Impacto en Italia: Guardiola podría dejar el Manchester City para ser entrenador de la selección azzurra

Rosario Central suspendió temporalmente las actividades de la categoría 2013 tras una denuncia por violencia y presunto abuso

La medida fue tomada tras una presentación anónima ante la Defensoría de Menores que describe episodios de bullying, agresiones y situaciones de acoso entre jugadores. El club activó el protocolo institucional y se puso a disposición de las familias mientras avanza la investigación

Rosario Central suspendió temporalmente las actividades de la categoría 2013 tras una denuncia por violencia y presunto abuso

Un jugador de la selección argentina Sub 17 pidió disculpas públicas por su exabrupto tras perder la final ante Colombia

Julio Coria dio la cara luego de sus desafortunados comentarios tras la derrota 4-0 en Paraguay

Un jugador de la selección argentina Sub 17 pidió disculpas públicas por su exabrupto tras perder la final ante Colombia

Sin margen de error, Racing recibirá a Barracas Central en busca de ubicarse en zona de clasificación: hora, TV y probables formaciones

La Academia y el Guapo se cruzan en Avellaneda a partir de las 21:30. Televisará TNT Sports

Sin margen de error, Racing recibirá a Barracas Central en busca de ubicarse en zona de clasificación: hora, TV y probables formaciones
DEPORTES
Solana Sierra brilló en el Madrid Open y avanzó a la tercera ronda con un gran triunfo

Solana Sierra brilló en el Madrid Open y avanzó a la tercera ronda con un gran triunfo

Impacto en Italia: Guardiola podría dejar el Manchester City para ser entrenador de la selección azzurra

Rosario Central suspendió temporalmente las actividades de la categoría 2013 tras una denuncia por violencia y presunto abuso

Un jugador de la selección argentina Sub 17 pidió disculpas públicas por su exabrupto tras perder la final ante Colombia

Sin margen de error, Racing recibirá a Barracas Central en busca de ubicarse en zona de clasificación: hora, TV y probables formaciones

TELESHOW
Chechu Bonelli y el dolor más tras separarse de Cvitanich: “Más fuerte que cuando perdí a papá y mamá”

Chechu Bonelli y el dolor más tras separarse de Cvitanich: “Más fuerte que cuando perdí a papá y mamá”

Oriana Sabatini fue tajante sobre su tía Gabriela: “No hablamos más pero no por decisión mía”

Abel Pintos emocionó con una revelación sobre el amor y el dolor en pleno programa

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes siguen en placa y cómo reaccionaron los salvados

Daniel Gómez Rinaldi apuntó contra Mariano Peluffo y habló de su dura interna: “A mí que no me busquen”

INFOBAE AMÉRICA

Ley que obliga a bancos en Costa Rica a responder por fraudes electrónicos ya entró en vigencia

Ley que obliga a bancos en Costa Rica a responder por fraudes electrónicos ya entró en vigencia

Ampliación de horarios en centros de Salud en Panamá depende de un análisis técnico y del presupuesto

“Pensé que era un secreto pero todo el mundo lo sabía”: Andrew Lloyd Webber y una sorprendente confesión sobre su estado de salud

Aduanas de Guatemala decomisa mercancía valorada en más de USD 3 millones durante el primer trimestre de 2026

El desesperado pedido del padre de un joven de 16 años preso político en Cuba: “Su vida corre peligro”