La contundente sanción que le impuso la UEFA a Gianluca Prestianni por su cruce con Vinícius Júnior

Prestianni fue sancionado con seis partidos en competencias oficiales por su cruce con Vinícius

A casi dos meses del controvertido episodio entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior en la eliminatoria entre el Benfica y el Real Madrid por la UEFA Champions League, la UEFA le impuso una sanción de seis partidos al jugador argentino “por una posible conducta discriminatoria”. En el comunicado oficial, emitido por el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA, la organización pidió a la FIFA que extienda el castigo a nivel mundial y en todas las competencias oficiales, algo que incluye la próxima Copa del Mundo.

Vale destacar que de los seis partidos impuestos, tres quedarán bajo un periodo probatorio de dos años a partir de la fecha de la resolución; por lo que solo se harán efectivos si el futbolista reincide, de acuerdo al organismo europeo. Este periodo incluye el partido de suspensión provisional ya cumplido el 25 de febrero en la eliminatoria de la Champions League 2025/26 entre el Benfica y el Real Madrid.

“Suspender al jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni, por un total de seis (6) partidos oficiales de clubes y/o selecciones nacionales de la UEFA para los que de otro modo sería elegible, por conducta discriminatoria (es decir, homofóbica). La suspensión por tres (3) de estos partidos está sujeta a un período de prueba de dos (2) años, a partir de la fecha de la presente decisión", menciona el comunicado.

A esto, agrega: “Esta decisión (es decir, la suspensión de seis partidos) incluye la suspensión provisional de un partido que cumplió el jugador durante el partido de eliminatoria de la UEFA Champions League 2025/26 disputado el 25 de febrero de 2026 entre el Real Madrid CF y el SL Benfica”.

La investigación fue conducida por un inspector de Ética y Disciplina de la UEFA, quien indicó la posible conducta discriminatoria del futbolista argentino. La sanción contempla tanto encuentros oficiales de clubes UEFA como de selecciones nacionales, solo si el jugador está disponible.

*El cruce entre Prestianni y Vinícius

El organismo rector del fútbol europeo ya le había impuesto un partido de sanción, la cual lo privó de jugar el duelo de vuelta de la serie contra el Real Madrid. Esta se fundamentó en una “violación prima facie del artículo 14 del Reglamento Disciplinario”, referente a conducta discriminatoria.

“Me dolió que me traten de algo que jamás hice, eso fue lo que más me dolió, pero por suerte estoy muy tranquilo de que todos los que me conocen saben la clase de persona que soy yo y eso a mí me basta. Estoy muy tranquilo y agradecido al club, que también me creyó y apoyó en todo sentido, como también mis compañeros, que me lo demostraron puertas adentro, algo que vale mucho más que una historia en Instagram”, declaró Prestianni en una entrevista que le dio a Telefé.

Además, recordó: “En ese momento estaba mi papá ahí y la estaba pasando mal. No le gustaba que me dijeran esas cosas, de todo, que me traten de lo que me trataron. Le tuve que decir que no dijera nada porque, en la mínima que hacés algo chiquito, sale en todos lados. Le dije que era normal. Es frustrante, pero te la tenés que guardar, es así. No tenés que decir nada”.

Gianluca Prestianni ya se había perdido el duelo de vuelta contra el Real Madrid (AP Foto/Armando Franca)

La investigación de la UEFA se abrió a raíz de las acusaciones de Vinícius Júnior, quien denunció insultos racistas durante el desarrollo del partido. Según informó ESPN, “el jugador argentino del equipo portugués declaró en su testimonio que llamó al delantero brasileño ‘maricón’ y no ‘mono’”.

La directiva del club luso le brindó su apoyo al argentino desde el inicio de la controversia. “No estuve en el campo para saber qué se dijo o no. Creemos en la palabra de nuestro jugador. Conocemos a los jugadores que tenemos en casa. Prestianni es todo, menos racista. Defendemos al jugador. La sentencia no se ha dictado; es solo una suspensión”, expresó presidente del Benfica, Rui Costa, en expresiones divulgadas por los periódicos A Bola, AS y Mundo Deportivo.

Más adelante, continuó con su defensa al atacante argentino de 20 años: “Creemos en nuestro jugador. Sería el primero en señalarlo si Prestianni fuera racista. El Benfica está protegiendo a su jugador, que se ha sentido muy ofendido en los últimos días. Benfica apoyará a Prestianni. ¡No hay nada probado! ¡Prestianni no es racista, lo garantizo! No es racista y está siendo condenado por racista cuando no lo es. Por eso mismo merece nuestro apoyo. Si no, no representaría al Benfica”.

Finalmente, a pesar de los reiterados pedidos de disculpas del futbolistas y el respaldo que le dio la institución, incluido el entrenador José Mourinho, Gianluca Prestianni recibió una severa sanción por parte de la UEFA.

EL COMUNICADO OFICIAL DE LA UEFA SOBRE LA SANCIÓN A GIANLUCA PRESTIANNI

El comunicado completo de la UEFA

Decisión de la CEDB sobre el jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni.

Tras la investigación de un inspector de ética y disciplina de la UEFA, se abrieron procedimientos disciplinarios contra el jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni, por una posible conducta discriminatoria.

Decisión

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) ha decidido:

- Suspender al jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni, por un total de seis (6) partidos oficiales de clubes y/o selecciones nacionales de la UEFA para los que de otro modo sería elegible, por conducta discriminatoria (es decir, homofóbica) . La suspensión por tres (3) de estos partidos está sujeta a un período de prueba de dos (2) años , a partir de la fecha de la presente decisión.

Esta decisión (es decir, la suspensión de seis partidos) incluye la suspensión provisional de un partido que cumplió el jugador durante el partido de eliminatoria de la UEFA Champions League 2025/26 disputado el 25 de febrero de 2026 entre el Real Madrid CF y el SL Benfica.

- Solicitar a la FIFA que extienda a nivel mundial la suspensión antes mencionada.