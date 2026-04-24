El plan de Lautaro Martínez para llegar en óptimas condiciones al Mundial

Lautaro Martínez, a contrarreloj por una lesión sobre el tramo final de la temporada en Italia y justo antes del Mundial (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

El plan de recuperación de Lautaro Martínez se ha convertido en el eje estratégico del Inter de Milán en este cierre de temporada. Mientras el conjunto dirigido por Cristian Chivu busca consolidar su protagonismo en la liga y en la Copa Italia, el capitán argentino se encuentra inmerso en un proceso de sesiones intensivas y controladas. La prioridad del club es clara: solo se permitirá el regreso del delantero cuando alcance el 100% de su condición física, evitando cualquier riesgo de recaídas o ausencias prolongadas, según ha informado el medio Gazzetta dello Sport.

Aunque algunos pronósticos señalaban que el próximo domingo podría marcar la reaparición de Martínez en el partido frente al Torino en Turín, desde el equipo se considera que esa posibilidad es remota. El Inter establece como objetivo más realista el encuentro contra el Parma en el estadio San Siro, previsto para el 3 de mayo. De cumplirse este plan, no se espera que juegue los 90 minutos completos, pero sí que retome la competencia de manera gradual. La cautela responde al precedente de la temporada, en el que el atacante fue determinante tras una recuperación similar, logrando entonces un doblete frente a la Roma tras superar un primer contratiempo muscular.

En términos estadísticos, los números de Lautaro Martínez en la presente campaña son contundentes. El delantero suma 16 goles en liga, que ascienden a 20 en total al añadir los cuatro tantos marcados en la Liga de Campeones. Su promedio es de una anotación cada 124 minutos disputados considerando todas las competiciones. Estos registros refuerzan la percepción de que su reaparición podría influir considerablemente en la definición de los títulos en juego.

Lionel Scaloni, atento a la evolución de Lautaro Martínez de cara a la Copa del Mundo (REUTERS/Agustin Marcarian)

El club, el propio Lautaro y el seleccionador argentino Lionel Scaloni coinciden en que forzar su regreso sería un error. Martínez ha mantenido su preparación física aún durante los días libres concedidos al equipo tras la reciente victoria en la semifinal de la Copa Italia ante el Como. Junto a sus compañeros Alessandro Bastoni y Stefan De Vrij, siguió entrenando en los campos de Appiano Gentile sin reducir la intensidad, pero bajo la premisa de que lo prioritario es la recuperación integral y sin apurar los plazos.

El Inter calcula que el título de la Serie A podría definirse a partir de los resultados de sus rivales directos, como el choque entre el Nápoles y la Cremonese. Sin embargo, la organización técnica y médica del club mantiene la hoja de ruta trazada: Martínez sólo retornará cuando no exista margen de error. Esta disciplina es fundamental para asegurar que el delantero esté disponible tanto para la final de Copa Italia, en la que podría repetir el protagonismo de la edición 2023, como para los compromisos con la selección argentina, campeona mundial vigente, en un calendario que no tolera ausencias claves.

La meta inmediata del delantero, conforme al plan diseñado, es celebrar el posible scudetto como protagonista dentro del campo para encarar después el desafío del doblete, objetivo que el club estima alcanzable hacia mediados de mayo. Martínez valora que la paciencia, aprendida durante su paso por la enfermería, es ahora tan crucial como su instinto goleador para encarar el tramo decisivo de la temporada.

Si se concretan los tiempos de rehabilitación de Lautaro, entonces habrá disputado solamente un partido sobre 12 antes de retomar la actividad ante el Parma. Luego estaría disponible para los dos encuentros ante Lazio (uno por Serie A y otro por la final de la Copa Italia), Hellas Verona y Bologna, probablemente con el título de campeón definido. La última presentación del Neroazzurro será el 24 de mayo, a pocos días de los amistosos de Argentina (ante Honduras e Islandia) previos a la Copa del Mundo.