Oriana Sabatini fue tajante sobre su tía Gabriela: “No hablamos más pero no por decisión mía”

Oriana Sabatini habla de su futuro con Paulo Dybala y su tía Gabriela

El reciente regreso de Oriana Sabatini a la Argentina reavivó el interés por su vínculo con Gabriela Sabatini, su tía y figura emblemática del tenis. En medio de su maternidad y con rumores sobre un posible cambio de residencia junto a Paulo Dybala, la cantante decidió referirse a la distancia que mantiene con la extenista, dejando un dato inesperado y contundente sobre la dinámica familiar.

En declaraciones a LAM (América TV), Oriana fue consultada directamente por el estado de su relación con Gabriela. “A mí no me pasó nada, no tengo ningún problema con ella”, afirmó la artista, despejando cualquier especulación sobre un conflicto personal de su parte. Su declaración, lejos de apaciguar los rumores, instaló de inmediato la pregunta sobre el origen real de la distancia.

Gabriela Sabatini, Oriana Sabatini y Paulo Dybala, hoy no tiene contacto con la hermana de Ova

La cantante añadió que de su lado no existen razones para evitar un reencuentro: “No tengo nada que plantear”, sostuvo. Sin embargo, el momento más llamativo llegó cuando reconoció abiertamente la ausencia de contacto: “No hablamos más pero no por decisión mía. No es un problema mío”.

Este reconocimiento público de la falta de diálogo sorprendió a muchos, especialmente después del nacimiento de Gia, su primera hija con Dybala. El entorno esperaba algún acercamiento o gesto de la extenista, que finalmente no ocurrió. Oriana, lejos de esquivar el tema, fue categórica al expresar que el distanciamiento no fue una decisión propia y que desconoce los motivos del otro lado.

Oriana Sabatini habló sin filtros sobre su distanciamiento con Gabriela Sabatini

En respuesta a la pregunta sobre si le gustaría ver a su tía, fue aún más clara: “Quiero ver a las personas que tienen ganas de verme, no sé cómo viene de su lado. Pregúntenle a ella”. Así, dejó entrever que la iniciativa para un posible reencuentro no depende de ella, y que su voluntad está sujeta a la predisposición de la extenista.

El dato confirmado por Oriana —la inexistencia de diálogo y la unilateralidad del distanciamiento— generó un fuerte impacto en el ámbito mediático y entre sus seguidores. La expectativa por una reconciliación quedó en suspenso, reforzando la percepción de una interna familiar sin resolución cercana.

Catherine Fulop emocionó a Oriana Sabatini con una carta de amor en medio de la distancia familiar

La distancia entre Oriana y Gabriela Sabatini no es consecuencia de una pelea abierta ni de un evento reciente, sino de una comunicación interrumpida que, según la actriz, responde únicamente a una decisión ajena. Ella descarta haber tenido desencuentros personales y se muestra abierta a restablecer el vínculo, pero insiste en que la falta de contacto no es atribuible a su voluntad.

Mientras tanto, el entorno de Oriana estuvo presente en un reciente cumpleaños especial. La artista celebró sus 30 años y recibió mensajes emotivos, entre los que destacó el de su madre, Catherine Fulop. La actriz venezolana, a través de un video y una carta abierta, celebró la nueva etapa de su hija y la maternidad de Oriana, reconociendo la fortaleza y sensibilidad de la joven en este momento de su vida.

El emotivo saludo de Catherine Fulop a Oriana Sabatini por su cumpleaños: “Celebramos tu vida”

“Hoy celebramos tu vida, Ori. Y no es un cumpleaños más, es tu primer cumple de mamá”, escribió Fulop, recordando el significado especial del 19 de abril tanto para su familia como para la historia venezolana. La carta, cargada de emoción, incluyó frases como: “Siento que tu vida honra exactamente eso. Hoy cumplís 30, te convertiste en mamá de Gia y ahí entendiste que el amor se expande hasta doler de tan inmenso”.

Fulop también reflexionó sobre la maternidad: “Ser mamá es hermoso y caótico, es dar parte de tu libertad… pero recibes un amor que lo transforma todo”. Concluyó su mensaje con una expresión de afecto incondicional: “Feliz vida, hijita, te amo con todas mis fuerzas”.

La actriz venezolana expresó su amor a su hija mayor, Oriana Sabatini, que cumple 30 años este 19 de abril (Instagram)

En contraste con el afecto expresado por su madre y el entorno más cercano, el silencio de Gabriela Sabatini frente al nacimiento de su sobrina-nieta y la ausencia de cualquier gesto público alimentaron aún más las especulaciones. La extenista, hasta el momento, no se pronunció ni a favor ni en contra de un posible acercamiento, alimentando la incertidumbre sobre el futuro del vínculo familiar.