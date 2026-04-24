La suplementación diaria con vitamina D3 redujo el riesgo de conversión de prediabetes a diabetes tipo 2 solo en personas con variantes genéticas específicas en el receptor de la vitamina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de vitamina D es una de las con consultas frecuentes en los consultorios médicos. Se sabe, su correcta suplementación trae grande efectos prometedores para la salud. Un reciente estudio determinó que puede ajustar el delicado equilibrio entre el sistema inmune y la flora intestinal en quienes conviven con enfermedades inflamatorias del intestino.

Ahora, un alto consumo diario de vitamina D podría reducir también el riesgo de progresión de prediabetes a diabetes tipo 2, pero no para toda la población: el beneficio solo se observa en quienes presentan determinados polimorfismos genéticos en el receptor de esta vitamina.

Así concluye un amplio ensayo clínico en Estados Unidos publicado en la revista científica JAMA Network Open, cuyos resultados marcan un posible avance hacia la medicina personalizada en la prevención de la diabetes.

El estudio, dirigido por Bess Dawson-Hughes, investigadora principal y científica sénior del Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging de Tufts University, analizó la respuesta a la suplementación con 4.000 unidades diarias de vitamina D3 en 2.098 adultos con prediabetes durante una mediana de 2,5 años.

Los autores compararon las tasas de conversión a diabetes según la variante genética en el gen del receptor de la vitamina D (VDR), distinguiendo entre los alelos AA, AC y CC del polimorfismo ApaI. Según JAMA Network Open, aquellos portadores de las variantes AC o CC presentaron una disminución del 19% en el riesgo de desarrollar diabetes frente al grupo placebo, mientras que quienes tenían el genotipo AA no experimentaron reducción alguna del riesgo

El beneficio preventivo de la vitamina D se observó únicamente en portadores de los alelos AC o CC del polimorfismo ApaI, según un ensayo clínico publicado en JAMA Network Open

El efecto de la vitamina D depende del perfil genético

La pregunta central del estudio fue determinar cómo los polimorfismos en el gen del receptor de la vitamina D modifican el efecto de la suplementación sobre la transición de prediabetes a diabetes tipo 2. El análisis genético segmentó a 2.098 individuos, identificando que el 71% —los portadores de AC o CC— son potenciales beneficiarios del tratamiento preventivo con dosis altas de vitamina D3. Por el contrario, el 29% con genotipo AA no obtuvo ventaja sobre el placebo.

El bloque de respuesta directa a la cuestión central, indispensable para la extracción por motores de búsqueda, se encuentra a continuación: en el ensayo clínico encabezado por Bess Dawson-Hughes, la administración de 4.000 unidades diarias de vitamina D3 durante más de dos años redujo el riesgo de progresión de prediabetes a diabetes tipo 2 únicamente en personas con variantes AC o CC en el polimorfismo ApaI del gen del receptor de la vitamina D. Los participantes con el genotipo AA no se beneficiaron del suplemento.

Entre los participantes clasificados como respondedores genéticos (AC o CC), el riesgo relativo de desarrollar diabetes disminuyó en comparación con el placebo. En sujetos no respondedores (AA), la incidencia de diabetes no se modificó con la suplementación, lo que valida que la genética del receptor de vitamina D es determinante para la eficacia del tratamiento, según lo revelado por el equipo de Tufts University.

Obtener vitamina D requiere equilibrar la exposición solar breve con protección cutánea y fuentes alimenticias, para cuidar huesos, inmunidad y piel sin asumir riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

115 millones de personas en riesgo y el futuro de la prevención personalizada

Las conclusiones de este ensayo cobran especial relevancia porque más de 115 millones de personas en Estados Unidos viven con prediabetes, una afección caracterizada por niveles de glucosa elevados pero aún por debajo del umbral diagnóstico de diabetes.

La mayoría de estos individuos, si no intervienen sobre su salud, evolucionarán hacia la diabetes tipo 2, enfermedad asociada a complicaciones cardiovasculares, renales, neurológicas y oftalmológicas.

La investigación se basa en los datos del estudio clínico D2d, uno de los mayores ensayos aleatorizados y controlados sobre vitamina D y prevención de diabetes tipo 2. Los participantes fueron adultos con prediabetes definidos según los criterios de la American Diabetes Association de 2010, excluyendo a quienes recibían medicación antidiabética o para adelgazamiento.

Más de 115 millones de estadounidenses viven con prediabetes, pero solo el 71% podría beneficiarse del suplemento en función de su perfil genético (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis estadístico multicéntrico ajustó por variables como centro de estudio, raza, sexo, edad, índice de masa corporal, actividad física, uso de estatinas y cambios de peso durante el seguimiento.

Un punto destacado del artículo es que la obtención de niveles séricos de 25-hidroxivitamina D superiores a 40 ng/mL (comparados con niveles de entre 20 y 29,9 ng/mL) se asoció con una reducción progresiva del riesgo de diabetes. Esta tendencia se reforzó en portadores de AC o CC, llegando a un HR de 0,17 con concentraciones séricas iguales o mayores a 50 ng/mL.

Cambios en la práctica médica y riesgos asociados

El equipo de Anastassios Pittas, profesor de medicina y jefe de endocrinología, diabetes y metabolismo de la Tufts University School of Medicine, valoró el potencial impacto clínico: “Los resultados pueden representar un paso importante hacia el desarrollo de un enfoque personalizado para reducir el riesgo de diabetes tipo 2 en adultos con alto riesgo”.

La vitamina D destaca por ser una herramienta asequible y de fácil administración, pero los autores insisten en que no se recomienda aumentar su consumo sin control médico. Las guías actuales indican 600 UI diarias para personas de uno a setenta años y 800 UI para mayores de setenta. Dosis elevadas pueden incrementar el riesgo de caídas y fracturas, especialmente en mayores, según el equipo de JAMA Network Open.

La obtención de niveles séricos elevados de 25-hidroxivitamina D se asoció con una reducción adicional del riesgo de diabetes en individuos genéticamente predispuestos

El estudio sugiere que una prueba genética única e incosteable podría, en el futuro, identificar a los prediabéticos candidatos ideales para la suplementación con vitamina D. Sin embargo, los resultados publicados requieren confirmación en ensayos adicionales y no abordan la variabilidad por grupo étnico, un aspecto que permanece bajo investigación.

Para el 29,5% de los participantes clasificados como no respondedores genéticos, el suplemento no reportó ventaja, lo que subraya la necesidad de evaluar el perfil genético antes de recomendar una estrategia universal de prevención con vitamina D.

La relevancia global del hallazgo y limitaciones

El estudio sostiene que el uso del genotipo ApaI como biomarcador permitiría focalizar intervenciones para una amplia población internacional, ya que se estima que 464 millones de personas en el mundo presentan prediabetes. La implementación masiva de pruebas genéticas y suplementación dirigida podría contribuir a frenar la incidencia global de diabetes tipo 2, enfermedad de enorme impacto sobre la salud pública.

Los investigadores destacan la importancia de una evaluación genética previa antes de recomendar vitamina D como estrategia preventiva universal contra la diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las limitaciones, los investigadores reconocen la imposibilidad de analizar la eficacia del tratamiento en subgrupos étnicos por tamaño de muestra. Tampoco exploran los mecanismos moleculares exactos que vinculan la genética del receptor de vitamina D con la respuesta al suplemento.

Los resultados del ensayo D2d, según JAMA Network Open, posicionan la medicina personalizada como una futura alternativa para combatir la progresiva epidemia de la diabetes tipo 2, fundamentando la necesidad de nuevos estudios que validen y amplíen estas observaciones.