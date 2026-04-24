Crimen y Justicia

Detuvieron a un concejal de La Libertad Avanza por circular con un auto con pedido de captura

Se trata de Eugenio Esteban Fernández, de 57 años, integrante del Concejo Deliberante de Presidente Perón. El vehículo quedó secuestrado

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detuvieron a un concejal de La Libertad Avanza por circular con un auto con pedido de captura
Eugenio Esteban Fernández

Un concejal de La Libertad Avanza fue detenido este jueves en el partido de San Vicente durante un operativo de la Policía Bonaerense, que detectó que el vehículo en el que circulaba tenía un pedido de secuestro activo y documentación apócrifa, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

El procedimiento, realizado por el Comando de Patrullas San Vicente, se concretó en la intersección de la ruta 58 y Juan Pablo II, donde los agentes interceptaron a Eugenio Esteban Fernández, de 57 años, integrante del Concejo Deliberante de Presidente Perón.

Fernández conducía un Renault Sandero azul oscuro con un pedido de secuestro activo, vigente desde el 25 de marzo de 2024, y requerido por el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2, Secretaría 13 de Lomas de Zamora. El caso fue caratulado como “encubrimiento pedido de secuestro activo” y, además, se inició una averiguación de ilícito respecto de la cédula automotor, que resultó ser falsa.

Durante el control, los policías detectaron irregularidades en la numeración de la cédula automotor, lo que llevó a establecer que el documento era apócrifo. Frente a esta situación, se procedió a la aprehensión del concejal y a la incautación del vehículo, de acuerdo con lo informado por las fuentes consultadas por Infobae. El rodado fue trasladado junto al acusado a una dependencia policial, donde se iniciaron las actuaciones de rigor.

El vehículo quedó incautado
El vehículo quedó incautado

La investigación quedó a cargo de a Unidad Funcional de Instrucción y Juicio descentralizada N°1 de San Vicente. En este contexto, el Juzgado dispuso actuaciones bajo la figura de encubrimiento y ordenó los peritajes correspondientes para determinar el origen de la documentación adulterada. Por su parte, la UFIyJN°1D de San Vicente instruyó avanzar con la averiguación de ilícito.

Fuentes de la fuerza explicaron a Infobae que, tras la verificación inicial, se corroboró que el pedido de secuestro activo sobre el vehículo estaba vigente y que la documentación presentada por el concejal no contaba con validez legal.

El expediente judicial permanece abierto a la espera de los resultados de las pericias, que permitirán determinar tanto la procedencia del automóvil como el grado de responsabilidad de Fernández en las irregularidades detectadas. Las fuentes policiales consultadas por Infobae indicaron que la causa continuará con la recolección de pruebas y la ampliación de testimonios para esclarecer los hechos.

El operativo fue realizado por el Comando de Patrullas San Vicente. El procedimiento fue caratulado formalmente como encubrimiento, con intervención simultánea de la UFIyJN°1D de San Vicente y el Juzgado Federal de Lomas de Zamora.

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