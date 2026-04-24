Abel Pintos emocionó con una revelación sobre el amor y el dolor en pleno programa

Abel Pintos y el rencor a Jimena Barón por las letras de sus canciones

La dinámica entre los jurados de “Es mi sueño” generó un instante inolvidable durante la última emisión, cuando Joaquín Levinton propuso analizar fragmentos de canciones y la conversación tomó un giro inesperado. La charla, cargada de humor y honestidad, dejó al descubierto las distintas posturas sobre el dolor y el amor plasmados en las letras musicales.

El intercambio se encendió cuando Levinton lanzó la pregunta: “Bueno, vamos a hablar de este tema porque ‘aunque duela siempre vale la pena más’... ¿Quién escribió eso?”. El comentario, acompañado de una sonrisa, derivó en un debate entre los presentes.

El programa se convirtió en un confesionario musical donde los artistas compartieron miradas opuestas, bromas y una honestidad que conquistó aún más a la audiencia

El análisis de las letras y el papel del rencor

Mientras los jurados deliberaban sobre si la frase era polémica, Abel Pintos ofreció su perspectiva. “La frase no es una polémica en realidad. He amado y me han hecho doler. Y no por eso me arrepiento, recuerdo lo bueno. Ahí hay un punto, en definitiva. Uno ama, ¿verdad?”, reflexionó el cantante, abriendo un espacio de vulnerabilidad que resonó entre sus colegas.

Durante la conversación, Pintos profundizó sobre el sentido de las experiencias pasadas: “Y bueno, después la otra persona se puede equivocar y hacerle daño a uno, y entonces, pero uno amó, uno amó legítimamente. ¿O vos negás haber amado a quien amaste porque luego te lastimó?”, interrogó, invitando a una mirada compasiva sobre los vínculos rotos y las frustraciones amorosas.

Un intercambio inesperado entre los jurados sacó a la luz sus diferentes formas de vivir y transformar el dolor en música, reafirmando la esencia emocional del show

En ese momento, la atención se dirigió a Jimena Barón. Levinton, con tono curioso, le preguntó: “Pero a quien te ha amado y te ha lastimado, ¿lo guardas con rencor?”. La respuesta obiamente no tardó en llegar de parte de Pintos, quien señaló entre risas: “Sí, sí. Y sí, ¿no viste la cantidad de canciones que escribió al respecto?”. La ocurrencia desató carcajadas entre los cuatro jurados, marcando uno de los momentos más distendidos de la noche de Es mi sueño.

Posturas opuestas y humor entre los jurados

El líder de Turf no dejó pasar la oportunidad para lanzar una broma: “Libérate del rencor”, le sugirió a Barón. Ella, lejos de replegarse, defendió su postura: “No, rencor no, pero tampoco... ‘Ay, se equivocó. ¿Tantas veces te equivocaste?’”, replicó, dejando en claro que sus letras no nacen de un simple resentimiento, sino de vivencias repetidas, a lo largo de su vida.

Este episodio evidenció la manera en que el programa logra combinar la música con discusiones personales y filosóficas sobre los sentimientos, de cada uno de ellos. Los jurados, lejos de limitarse a su rol evaluador, se permitieron explorar emociones y compartir experiencias propias, generando cercanía con el público.

Entre bromas y anécdotas, Jimena Barón, Joaquín Levinton y Abel Pintos se sinceraron sobre sus experiencias sentimentales, regalando uno de los momentos más auténticos del ciclo

Este intercambio permitió que el público accediera a un costado más íntimo de los artistas, quienes compartieron reflexiones sobre la manera en que el arte sirve para canalizar emociones complejas. Pintos, por su parte, subrayó que recordar lo bueno de las relaciones pasadas es una muestra de madurez y que el dolor no debe opacar los buenos recuerdos.

El intercambio entre Levinton, Pintos y Barón demostró que la música, más allá de ser una forma de expresión artística, es también un vehículo para el autoconocimiento y la reflexión sobre las experiencias amorosas. En palabras de Abel Pintos: “He amado y me han hecho doler. Y no por eso me arrepiento, recuerdo lo bueno”, destacó.

Un intercambio inesperado entre los jurados sacó a la luz sus diferentes formas de vivir y transformar el dolor en música, reafirmando la esencia emocional del show

En el programa de ayer por la noche de “Es mi sueño” se transformó en una suerte de confesionario musical, donde las letras, los recuerdos y las enseñanzas sobre el amor se convirtieron en protagonistas. La espontaneidad y la autenticidad de los jurados reforzaron el atractivo del programa, que sigue conquistando a su audiencia a través de la empatía y el humor.