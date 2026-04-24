7 cambios en la dieta que disminuyen el riesgo de enfermedades del corazón, según un cardiólogo

El cardiólogo Evan Shlofmitz recomienda siete sustituciones alimenticias avaladas por la ciencia médica para mejorar la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cardiólogo Evan Shlofmitz propone siete sustituciones avaladas por la ciencia médica para proteger el corazón y transformar la alimentación diaria, enfocándose en cambios prácticos que aportan sabor y variedad, según detalló el diario New York Post.

Sustituir alimentos de alto contenido en grasas saturadas, sodio y azúcares por alternativas con respaldo científico puede disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El Dr. Shlofmitz, cardiólogo intervencionista de Catholic Health y director de Imagenología Intravascular en St. Francis Hospital, señala que estos ajustes no requieren eliminar completamente los productos tradicionales, sino realizar reemplazos estratégicos capaces de integrarse de forma natural a la rutina y mejorar la salud del corazón.

El impacto de los ultraprocesados en el corazón

Las papas fritas y el bacon, por su elevado contenido de grasas saturadas, sodio y aditivos, contribuyen al aumento del colesterol LDL y la presión arterial, además de favorecer la formación de placa en las arterias.

Reducir el consumo de alimentos ultraprocesados como papas fritas y bacon disminuye el riesgo de colesterol alto y presión arterial elevada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el Dr. Shlofmitz, estos alimentos son especialmente problemáticos por su popularidad y su presencia habitual en la dieta occidental. Optar por alternativas menos procesadas puede tener efectos positivos medibles en la salud cardiovascular.

Además, reemplazar los snacks fritos por opciones preparadas en freidora de aire permite reducir la cantidad de grasas dañinas sin sacrificar el placer de consumir refrigerios crujientes, facilitando la transición hacia hábitos más saludables.

Snacks y tentempiés recomendados por cardiólogos

Entre las sustituciones sugeridas se encuentran los chips de plátano, que ofrecen mayor fibra y menor procesamiento en comparación con las papas fritas.

Los chips de plátano y las palomitas de maíz al aire destacan como tentempiés recomendados por cardiólogos para aumentar la saciedad sin grasas saturadas (crédito Common Threads)

Otra opción avalada es el consumo de palomitas de maíz hechas al aire, que aumentan la saciedad y reducen el aporte de grasas saturadas frente a las frituras comerciales.

Para quienes prefieren snacks salados, el Dr. Shlofmitz aconseja elegir opciones elaboradas con aceites saludables, lo que limita la presencia de grasas trans y aditivos, logrando así un perfil nutricional más favorable.

Condimentos y bebidas: ajustes simples con alto impacto

En el caso de las bebidas, el especialista recomienda sustituir el azúcar y la crema del café por canela, práctica que suma antioxidantes y favorece la reducción de la glucosa en sangre. Este pequeño cambio puede integrarse fácilmente y contribuir a la protección cardiovascular a largo plazo.

Sustituir el azúcar y la crema del café por canela aporta antioxidantes y favorece la reducción de glucosa en sangre, según expertos en salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a los aderezos, se aconseja evitar las versiones cremosas a base de grasas animales y preferir aceite de oliva con hierbas frescas, una combinación que aporta grasas insaturadas y realza el sabor de ensaladas, vegetales y panes.

Alternativas a la sal y postres saludables

Para disminuir el consumo de sodio, el Dr. Shlofmitz recomienda el uso de pasta de miso en lugar de sal común. Esta pasta contiene menos sodio por porción y aporta umami, lo que resulta útil para realzar el sabor de platos de pasta, pescados y verduras sin aumentar el riesgo de hipertensión.

La pasta de miso como alternativa a la sal tradicional permite bajar el sodio en la alimentación y potenciar el sabor sin aumentar la hipertensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los postres, el especialista sugiere optar por chocolates con pocos ingredientes y paletas de fruta natural hechas solo con fruta congelada, evitando productos industriales con alto contenido en azúcares añadidos.

Proteínas y panes: selección clave para el corazón

El Dr. Shlofmitz destaca la importancia de priorizar pescados como sardinas, salmón salvaje, caballa del Atlántico y trucha arcoíris en lugar de carnes procesadas o rojas, ya que estos aportan grasas saludables y reducen el riesgo de enfermedades cardíacas. Para quienes siguen dietas vegetarianas o buscan diversificar, las legumbres, lentejas y el tofu constituyen fuentes eficaces de proteínas cardioprotectoras.

Priorizar pescado azul, legumbres y pan integral 100% ayuda a controlar el colesterol y a estabilizar los niveles de glucosa, según el Dr. Shlofmitz (Imagen ilustrativa infobae)

En el caso de los panes, se recomienda elegir pan integral 100% o pan multigrano germinado, evitando aquellos en los que el ingrediente principal sea la harina enriquecida. Estos panes, por su mayor contenido de fibra, contribuyen al control del colesterol y la estabilidad de la glucosa.

Herramientas prácticas para una dieta cardioprotectora

La lectura atenta de etiquetas permite identificar productos genuinamente saludables y evitar aquellos con exceso de sodio, harinas enriquecidas o azúcares ocultos. Consultar con un nutricionista titulado puede facilitar la personalización de la dieta y el diseño de estrategias sostenibles.

Reemplazar alimentos ricos en grasas saturadas, sodio y azúcares por alternativas saludables disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares (Freepik)

El Dr. Shlofmitz subraya que la combinación de estos cambios alimenticios con actividad física regular —al menos veinte minutos, tres o cuatro veces por semana— favorece la mejora de los niveles de colesterol, glucosa y peso corporal, reforzando la protección cardiovascular sin recurrir a restricciones extremas.

Adoptar una dieta sana requiere constancia y, en ocasiones, el acompañamiento profesional adecuado para implementar soluciones realistas y perdurables, adaptadas a las necesidades y preferencias individuales.