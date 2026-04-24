Colapinto habló antes de su exhibición en Palermo: el sueño de correr en Argentina y una particular disculpa anticipada

Franco Colapinto marcará un hito al manejar un Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires después de 14 años. El argentino de Alpine realizará una exhibición en Palermo en el que conducirá un Lotus E20 de 2012 y el histórico monoplaza Mercedes conocido como la Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio. Antes de encontrarse con sus fanáticos el domingo, el joven de 22 años brindó una conferencia de prensa.

El evento estuvo manejado por Iván de Pineda. Fiel a su estilo, Colapinto ingresó al salón bromeando con el presentador al afirmar que “Me siento en pasapalabra”, por el programa que lo tenía como conductor. “Estoy muy contento. Feliz de volver al país, a la Argentina después de tanto tiempo. Estuve en diciembre, pero es lindo reencontrarme con la gente. Es especial el traer un auto de F1 tras tantos años. Es un sueño que tenía de chiquito. Va a generar algo muy especial en el país”, comentó Franco sobre la posibilidad de manejar en Argentina.

En esta misma línea, destacó: “Fue una idea que se llevó a cabo en muy poco tiempo. Fue impresionante la velocidad en la que se armó todo. Si bien es algo que llevó su tiempo, estoy muy impresionado por la profesionalidad de todo el equipo. El domingo van a ver cada detalle. Me emociona que haya tantos argentinos alrededor mío. Al final, es algo que nunca tuve. Corrí en Brasil y México y estaba lleno de argentinos, pero va a ser la primera vez en mi país y están todos los fanáticos que hace tanto no ven un F1 en las calles de Buenos Aires. Ser el piloto que lo maneja es un sueño hecho realidad”.

La representante del piloto argentino palpitó lo que será una jornada histórica

Colapinto también bromeó sobre los cortes que generó la exhibición en las calles de Palermo: “Estarán a las puteadas con el tránsito. Perdón a todos los vecinos. Están reasfaltando, va a quedar lindo igual”. Por su parte, al hablar de que iba a manejar la Flecha de Plata, generó las risas de todo el lugar al pensar que estaba anunciando algo que no estaba confirmado. “Voy a manejar el... uy, ¿está anunciado? Pensé que estaba haciendo un spoiler”, soltó.

“Voy a manejar un auto de Fangio, la Flecha de Plata. Me emociona igual, o mucho más que el Alpine. De eso tengo muchas más ganas que dar unos trompos. Es una pieza histórica del automovilismo mundial. Tener la oportunidad de manejarlo será espectacular”, agregó posteriormente.

En diálogo con Infobae, María Catarinéu, representantes de Colapinto, palpitó lo que será una jornada histórica: “Yo ya lloro de solo pensarlo. Imagináte lo que vamos a ver el domingo. Es un sueño hecho realidad. Solo verlo felíz a él, es increíble. Estoy llorando sin parar. Ha sido bastante rápido. Lleva años intentandose, pero ha sido rápido”.

El evento en Palermo comenzará el domingo a las 8.30 con la apertura de los sectores públicos. Tanto en plaza Seeber como en plaza Sicilia habrá dos grandes escenarios con pantallas gigantes, espacios para entrevistas al público, presencia de DJs y la actuación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad desde las 11.

Colapinto realizará cuatro salidas a la pista callejera trazada sobre la avenida del Libertador, entre Bullrich y Casares, recorriendo parte de la avenida Sarmiento y pasando por el Monumento a los Españoles. La primera vuelta será a las 12.45 con un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8, que integra el branding del BWT Alpine Formula One Team. La segunda salida, prevista para las 14.30, será con la réplica del W196, evocando la máquina que inmortalizó al quíntuple campeón mundial Fangio. Luego, Colapinto volverá a girar con el Lotus a las 15.15, antes de cerrar su participación con un recorrido en un ómnibus descapotable a las 15.55.

MÁS FRASES DE FRANCO COLAPINTO

La explosión del automovilismo en Argentina: “Para mí era un sueño muy lejano cuando estaba en karting. Mucha gente lo veía como imposible o inviable. Yo me lo creí tanto y con 14 años tomé una decisión muy loca de irme solo tan lejos para probar suerte y ver qué pasaba. Ver que generé algo tan lindo en los chicos y en gente que no tenía ni idea de automovilismo. Los chicos se empezaron a querer ir al kartódromo. Se volvieron expertos además de fanáticos. Que gran parte del boom haya sido en parte porque cumplí mi sueño y llegar a mi objetivo, lo vuelve mucho más especial. Es un deporte y es el trabajo de mucha gente del país. Hay circuitos que están volviendo a la vida. Ojalá que en un futuro la F1 vuelva al país. Ver que tengo una parte chiquitita de todo eso, me pone muy feliz”.

La posibilidad de realizar una exhibición en las calles de Buenos Aires: “Es algo que nunca hice. Es la primera vez que voy a estar haciendo trompos en la calle. Es algo muy distinto a ir rápido y al límite. Es algo que soñaba con hacer y me genera mucha ilusión. Lo hago por mí, pero mucho más por los argentinos. Para mí es eso: ver todo lo que da la gente para verme y para apoyarme, es darles algo de vuelta para que no tengan que viajar al exterior. Es un honor y un placer”.

Cómo define la “Francomania” y el furor que causó en Argentina: “No sé la respuesta a esto. Sentí que se generó algo muy distinto a lo que pasa con otros pilotos. No vi esto en ningún otro rookie que empezó en la F1 en el último tiempo. Para mí lo que se generó de mi llegada, no esperaba que se genere un fanatismo tan grande. El domingo 500 mil personas no sé dónde van a entrar. Es una locura. Tener la chance de que gente que le guste o no el automovilismo, sea fanática o no, quiera vivir eso y estar cerca para conocerme, es algo que va más allá del deporte. Es algo que es difícil de generar. Yo amo lo que hago, mi gran objetivo como persona es dejar una huella”.

“No me dejo de sorprender y siento que no me adapto. No llego a darme cuenta del volumen de lo que genero. Tuve la chance de conocer a mucha gente que para mí era una locura. Sigo sintiendo que soy la misma persona que era antes, y capaz que no soy consciente de todo lo que se generó. Me gusta no cambiar y sentirme igual. Es algo que tengo que entender un poco mejor con el tiempo”.

Cuántas chances hay que se ponga a llorar: “El domingo cuando esté ahí me voy a dar cuenta. Es un poco difícil de imaginar la dimensión que va a tener. No soy de llorar de felicidad. Estoy llorando más últimamente, capaz me pongo sensible. Va a ser un día muy lindo. Es algo que siempre soñé. Me voy a llevar unos papelitos por las dudas para secarme”.

Qué le diría al Franco que cometía en Fórmula 4: “Creo que estaría muy orgulloso. En su momento estaba viviendo algo muy lindo que era correr en F4 y estar en Europa. Pero se veía como algo muy lejano. Cuando te vas acercando al sueño, se vuelve un objetivo y como algo más tangible, y no tan alejado. Pero cuando empecé a andar bien en F4 me di cuenta que íbamos por buen camino. Es algo muy lindo cuando se van dando las cosas, se vuelve un objetivo”.

“El ser leal a lo que pensaba y la gente que confió en mí y que estuvo siempre en un principio, pero también a lo que yo quise. Mi motivación, al irme de muy chiquito, es algo difícil de explicar lo que sentís cuando se van dando las cosas que anhelabas de chico. Lo bueno es que cuando cumplís el sueño, aparecen muchos más. Eso no se acaba. Soy una persona poco conformista. Cuando vas para atrás y pensas, son siete años. Es un delirio. Caigo, pero cuando me pongo a pesar todo lo que pasamos y todo lo que vivimos, se transforma en algo wow. Es increíble”.

Qué le pareció la renovación del Gálvez y qué sentiría al correr en Argentina: “Correr un GP de Argentina es una de las cosas principales que más quiero en esta vida. La pista la veo bien. Estuve en enero y vi el autódromo previo a ser desmantelado. Y cuando fui ahora es algo completamente diferente. Parecía otro lugar. No hay nada de lo que había antes, están haciendo toda la pista. Es un cambio muy grande. Creo que era necesaria para que la F1 pueda volver al país. Tiene mucho trabajo por delante, pero están haciendo todos los pasos correctos sobre cómo se puede proyectar una carrera. Eso es clave. Para mí es importante demostrar el domingo lo que puede llegar a atrer el deporte en la Argentina. El trazado está bien, lo veremos con el Moto GP. En el mapa y en el proyecto se ve todo muy lindo, me emocionó mucho. La necesidad de la F1 de tener al país en el calendario son muy grandes. No es tan fácil de hacer, pero espero que se dé”.

El furor que causó en la categoría y la televisación oficial: “Es una locura. La tiene que vender... Que la F1 venga y Sky, son medios de afuera. Que se vayan sumando los medios oficiales de la F1, como Sky que, al final, tiene la representación en lugares que el deporte es muy grande, es algo único. Creo que en ningún road show fueron todos estos medios. Que tengan la necesidad de venir o lo vean como algo positivo, es algo muy importante para Argentina y para mí. Pero para el país, demostrar lo que puede generar un evento así, va a ser importante para el futuro. Como que vuelva la F1 al país, que es un sueño para todos. Es el primer pasito de mostrar lo que genera el deporte en el país. Lo que se siente al ver un F1. Esa pasión es difícil de explicárselo a los europeos o la F1. Ojalá que atraiga mucho más”

El enorme equipo que tiene detrás: “El trabajo en equipo es clave. Es un deporte que es súper en equipo. Si bien yo estoy arriba del auto, abajo hay un montón de personas que hacen que me suba. Hay más de 1000 personas armando, fabricando y diseñando el Alpine en la fábrica. En la parte personal tengo un equipo enorme. Están todos muy pendientes y tienen la camiseta muy puesta, y eso yo lo valoro un montón. Siempre quieren empujarme por el buen camino. Es algo que tenemos en el equipo”.

Cómo vive su exhibición y sus familiares que estarán presentes: “Creo que es algo que me potencia. Me da mucha energía y me genera algo muy lindo. Es algo que quería darles. Soy un agradecido de que me hayan dado la oportunidad de correr en la F1, pero darles lo que quieren. Que mi familia me pueda ver en un F1 tan de cerca, porque no tienen la chance de venir a las carreras. Mi abuela va a venir, es algo que me pone muy contento. Que me vea en un F1 en mi país y que tenga la chance de verme tan de cerca como piloto, es como una persona diferente que nunca había visto y nunca iba a tener la chance de ver si yo no venía con uno a la Argentina. Volver siempre es un momento especial. Estoy tratando de disfrutar y de vivirlo al máximo”.