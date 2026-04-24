Cuáles son las estrategias naturales que pueden prevenir calambres musculares, según especialistas

El consumo regular de agua, junto con una dieta que aporte minerales esenciales y licuados nutritivos, forma parte central de las estrategias preventivas que deportistas y especialistas priorizan para evitar molestias durante entrenamientos y competencias exigentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los deportistas recurren a múltiples remedios caseros para evitar los calambres musculares durante entrenamientos y competencias, una práctica que se observa en distintas disciplinas y niveles de exigencia. La tendencia abarca desde batidos de plátano hasta cremas de aguacate y jugos verdes, con el objetivo de aportar minerales esenciales para la función muscular. El fenómeno se registra en deportes de resistencia, fútbol, atletismo y natación.

Según la revista de salud Tua Saúde, la aparición de calambres se relaciona con la deshidratación y la carencia de minerales como magnesio, potasio, calcio y sodio. Los espasmos involuntarios pueden afectar pies, pantorrillas o cualquier grupo muscular, y suelen provocar molestias intensas durante breves lapsos. El consumo regular de agua representa la primera recomendación para disminuir la frecuencia de estos episodios en deportistas y personas activas.

De acuerdo con la nutricionista venezolana Andreina De Almeida, los alimentos ricos en estos minerales no solo previenen los calambres, sino que también facilitan la recuperación muscular tras el ejercicio. La especialista recomienda una dieta que incluya plátanos, aguacates, lácteos, agua de coco y vegetales de hoja verde para quienes practican actividad física con regularidad. Además, De Almeida advierte: estos remedios cumplen una función complementaria y no deben reemplazar la consulta médica.

Opciones naturales más elegidas por atletas

Batidos de banana, ricos en potasio, magnesio y calcio, ganan popularidad entre atletas que buscan prevenir espasmos musculares nocturnos y mejorar la recuperación física sin dejar de lado el asesoramiento médico y la hidratación constante (Imagen ilustrativa infobae)

El listado de remedios caseros revela una variedad de preparaciones que forman parte de la rutina de atletas profesionales y aficionados. El batido de banana figura entre los más populares, ya que la combinación de plátano, leche y almendras proporciona potasio, magnesio y calcio en proporciones adecuadas. Esta bebida suele consumirse antes de dormir para prevenir calambres nocturnos.

La crema de aguacate constituye otra alternativa frecuente. El aguacate y el yogur griego aportan potasio, magnesio y proteínas, elementos clave para la contracción y recuperación muscular. El jugo verde con agua de coco y col rizada suma minerales como fósforo y calcio, y se prepara con ingredientes frescos para facilitar la absorción de nutrientes.

Por su parte, la crema de zanahorias con espárragos presenta un alto contenido de potasio. Su preparación incluye zanahorias, batata, cebolla, ajo y espárragos, cocidos y procesados hasta obtener una textura homogénea. Este plato suele recomendarse en la cena para favorecer la relajación muscular tras la actividad física.

El jugo de manzana, sumado al jengibre, ofrece fuentes adicionales de magnesio y potasio. Esta bebida apoya la función muscular y se incorpora habitualmente a los desayunos de atletas. La mezcla de plátano y crema de cacahuate reúne potasio, magnesio y sodio, mientras que la crema de cacahuate fortalece el aporte de proteínas.

Bebidas a base de agua de coco y col rizada aportan minerales fundamentales como calcio y fósforo, fortaleciendo la función muscular y sumándose a la lista de opciones naturales más recomendadas por especialistas en nutrición deportiva (Freepik)

Hidratación y variantes de licuados recomendados

Además, la hidratación es fundamental en la prevención de calambres, según el análisis del portal especializado. El jugo de ciruela pasa y papaya, junto con agua filtrada, combina magnesio, potasio y fósforo en una sola bebida. El batido de avena, palta y agua de coco también suma beneficios, ya que los tres ingredientes contienen minerales fundamentales para la función muscular.

Como así también el licuado de kiwi y espinaca utiliza leche, kiwi y hojas frescas de espinaca. La combinación asegura la presencia de calcio, potasio y magnesio, nutrientes esenciales para reducir la incidencia de calambres en deportes de alta demanda física. El licuado de melón y plátano, preparado con leche de almendras, completa la lista de remedios recomendados por deportistas y nutricionistas.

De acuerdo con el portal de salud, la ingesta de estos alimentos debe acompañarse siempre de una hidratación adecuada. El agua promueve la circulación y la eliminación de toxinas, factores que contribuyen a mantener la contracción muscular en equilibrio. El exceso de sudoración en climas cálidos o durante entrenamientos prolongados incrementa la necesidad de reponer líquidos y electrolitos.

Los consejos sobre consumo de minerales y preparaciones naturales sirven como complemento, pero los expertos señalan que cualquier ajuste dietético debe realizarse bajo guía profesional para reducir riesgos y garantizar la salud de los deportistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

No existen fórmulas universales para todos los deportistas, ya que las necesidades nutricionales varían según el tipo de actividad, la edad y el estado general de salud. Los especialistas insisten en la importancia de personalizar las estrategias y consultar a profesionales antes de incorporar suplementos o remedios no convencionales.

Recomendaciones médicas y advertencias de los especialistas

El portal subraya: “Este contenido tiene fines informativos y no reemplaza la orientación médica. No interrumpa ningún tratamiento sin la debida asesoría”. Las personas con afecciones médicas previas, trastornos metabólicos o consumo de medicamentos deben consultar a su médico antes de modificar su dieta o adoptar remedios naturales. La automedicación y el uso indiscriminado de suplementos pueden acarrear riesgos para la salud, advierten los especialistas.

La comunidad deportiva mantiene el interés en estrategias naturales para cuidar la función muscular y reducir molestias durante el entrenamiento. Según los especialistas, la hidratación, la alimentación equilibrada y el descanso adecuado continúan como pilares de la prevención.