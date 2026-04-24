Los armenios conmemoraron 111 años del genocidio: conmovedora marcha de antorchas y masiva procesión en Ereván

Los armenios conmemoraron el genocidio de la Primera Guerra Mundial

Mientras los armenios conmemoraban los 111 años de la masacre perpetrada por su pueblo bajo el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial, algunos en Ereván expresaron su indignación por la normalización de las relaciones con Turquía sin concesiones.

Armenia y Turquía han encaminado sus relaciones hacia un nuevo acercamiento en los últimos años, tras décadas de hostilidad por las masacres de la Primera Guerra Mundial y el apoyo de Ankara a Azerbaiyán en su prolongado conflicto con Ereván.

Ambas partes han dado pasos hacia la apertura de su frontera terrestre después de más de tres décadas, y la aerolínea nacional turca inauguró vuelos directos a Ereván el mes pasado.

“Hay que abrir las fronteras, pero todo tiene su momento. Incluso sin tener en cuenta el genocidio, acabamos de salir de una guerra. No hay necesidad de apresurarse”, declaró Azat Aleksanyan, un programador de 29 años residente en Ereván.

Los armenios depositan flores en el Monumento al Genocidio Armenio de Tsitsernakaberd en Ereván, el 24 de abril de 2026, para conmemorar el 111.º aniversario de las masacres de armenios perpetradas por el Imperio Otomano en 1915 durante la Primera Guerra Mundial. (Foto de KAREN MINASYAN / AFP)

En una manifestación celebrada el jueves en la capital, cientos de jóvenes portaron antorchas en conmemoración de las masacres de 1915, que Armenia y más de dos docenas de países han reconocido como genocidio, una acusación que Turquía rechaza categóricamente.

“Creo que todos los países deberían reconocerlo, porque es muy importante”, dijo Vrej Kiledjian, un técnico informático de 21 años que participó en la manifestación.

Se mostró contrario a la apertura de la frontera.

El presidente de Armenia, Vahagn Khachaturyan, el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, y el presidente de la Asamblea Nacional de Armenia, Alen Simonyan, depositaron flores en el Monumento al Genocidio Armenio de Tsitsernakaberd en Ereván, el 24 de abril de 2026, con motivo del Día de la Conmemoración del Genocidio, para recordar el 111.º aniversario de las masacres de armenios perpetradas por el Imperio Otomano en 1915, durante la Primera Guerra Mundial. (Foto de KAREN MINASYAN / AFP)

“No es muy eficiente para Armenia. No para la economía, sino para la gente”, afirmó Kiledjian.

Armenia ha librado dos guerras importantes con Azerbaiyán, aliado de Turquía, desde la disolución de la Unión Soviética.

Una ofensiva azerbaiyana en 2023 provocó un éxodo de armenios étnicos de la región de Artsaj (Nagorno-Karabaj), en Azerbaiyán.

Armenia y Turquía no mantienen relaciones diplomáticas, y su frontera terrestre permanece cerrada desde 1993.

El Patriarca Supremo y Catolicós de Todos los Armenios, Garegin II (Karekin II), preside una ceremonia en el Memorial del Genocidio Armenio de Tsitsernakaberd en Ereván, el 24 de abril de 2026, para conmemorar el 111.º aniversario de las matanzas masivas de armenios bajo el Imperio Otomano en 1915, durante la Primera Guerra Mundial. (Foto de KAREN MINASYAN / AFP)

Sin embargo, ambas partes han mostrado interés en mejorar sus relaciones en los últimos años.

En 2021, ambos países nombraron enviados especiales para explorar un camino hacia la reconciliación.

Las relaciones se han suavizado aún más desde que Azerbaiyán y Armenia firmaron un acuerdo de paz mediado por Estados Unidos el año pasado, aunque persisten muchos puntos de discordia, incluido el encarcelamiento de separatistas armenios por parte de Azerbaiyán. Entre ellos se destaca el caso de Rubén Vardanian, último gobernador de Artsaj y destacado inversor armenio que ha sido condenado a 20 años por el régimen de Bakú.

—“Queremos la paz”— Artur Avanesyan, un veterano armenio de 55 años y figura clave en la campaña electoral del multimillonario líder opositor Samvel Karapetyan, habló con la AFP desde el complejo del Memorial del Genocidio Armenio, conocido como Tsitsernakaberd.

Los armenios queman una bandera turca durante la marcha anual con antorchas en la víspera del Día de Conmemoración del Genocidio en Ereván, el 23 de abril de 2026, para conmemorar el 111.º aniversario de las matanzas masivas de armenios bajo el Imperio Otomano en 1915, durante la Primera Guerra Mundial. (Foto de KAREN MINASYAN / AFP)

“Tres millones de armenios viven hoy en Armenia, otros diez millones en el extranjero, en diversos países. Y hoy, están unidos por un mismo dolor: el dolor del genocidio”, declaró.

“Esto no se ha olvidado y jamás se olvidará. Hoy, queremos la paz, queremos una paz estable, justa y sólida”, añadió.

También pidió el regreso de los separatistas armenios encarcelados en Azerbaiyán. “Sin el regreso de estas personas patriotas, es imposible establecer una paz justa”, afirmó.

Tras su discurso, decenas de escolares se acercaron a depositar flores en el monumento, erigido en una ladera con vistas a la capital.

Los armenios participan en la marcha anual con antorchas en la víspera del Día de Conmemoración del Genocidio en Ereván, el 23 de abril de 2026, para conmemorar el 111.º aniversario de las masacres de armenios durante la Primera Guerra Mundial bajo el Imperio Otomano en 1915. (Foto de KAREN MINASYAN / AFP)

Armenia lleva mucho tiempo buscando el reconocimiento internacional de que las matanzas masivas perpetradas bajo el Imperio Otomano entre 1915 y 1917 constituyeron un genocidio, afirmando que murieron 1,5 millones de personas.

Turquía niega rotundamente la acusación de genocidio y afirma que tanto armenios como turcos murieron como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Cifra el número de muertos en cientos de miles.

Los armenios participan en la marcha anual con antorchas en la víspera del Día de Conmemoración del Genocidio en Ereván, el 23 de abril de 2026, para conmemorar el 111.º aniversario de las masacres de armenios durante la Primera Guerra Mundial bajo el Imperio Otomano en 1915. (Foto de KAREN MINASYAN / AFP)

Araksya Zakaryan, una dentista de 40 años que paseaba por Ereván con sus dos hijas, dijo: “El dolor persiste”.

“Por supuesto que recordamos y recordaremos. Espero que algún día este asunto también se resuelva y que la gente se arrepienta de sus actos o de los de sus antepasados”.

(Con información de AFP)