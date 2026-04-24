Mundo

Los armenios conmemoraron 111 años del genocidio: conmovedora marcha de antorchas y masiva procesión en Ereván

En medio de las actividades por el aniversario de la masacre de un millón y medio de personas ordenada por Turquía, surgen esfuerzos por encaminar las relaciones entre ambos países pese a la resistencia interna

Guardar
Los armenios conmemoraron el genocidio de la Primera Guerra Mundial

Mientras los armenios conmemoraban los 111 años de la masacre perpetrada por su pueblo bajo el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial, algunos en Ereván expresaron su indignación por la normalización de las relaciones con Turquía sin concesiones.

Armenia y Turquía han encaminado sus relaciones hacia un nuevo acercamiento en los últimos años, tras décadas de hostilidad por las masacres de la Primera Guerra Mundial y el apoyo de Ankara a Azerbaiyán en su prolongado conflicto con Ereván.

Ambas partes han dado pasos hacia la apertura de su frontera terrestre después de más de tres décadas, y la aerolínea nacional turca inauguró vuelos directos a Ereván el mes pasado.

“Hay que abrir las fronteras, pero todo tiene su momento. Incluso sin tener en cuenta el genocidio, acabamos de salir de una guerra. No hay necesidad de apresurarse”, declaró Azat Aleksanyan, un programador de 29 años residente en Ereván.

Los armenios depositan flores en el Monumento al Genocidio Armenio de Tsitsernakaberd en Ereván, el 24 de abril de 2026, para conmemorar el 111.º aniversario de las masacres de armenios perpetradas por el Imperio Otomano en 1915 durante la Primera Guerra Mundial. (Foto de KAREN MINASYAN / AFP)
Los armenios depositan flores en el Monumento al Genocidio Armenio de Tsitsernakaberd en Ereván, el 24 de abril de 2026, para conmemorar el 111.º aniversario de las masacres de armenios perpetradas por el Imperio Otomano en 1915 durante la Primera Guerra Mundial. (Foto de KAREN MINASYAN / AFP)

En una manifestación celebrada el jueves en la capital, cientos de jóvenes portaron antorchas en conmemoración de las masacres de 1915, que Armenia y más de dos docenas de países han reconocido como genocidio, una acusación que Turquía rechaza categóricamente.

“Creo que todos los países deberían reconocerlo, porque es muy importante”, dijo Vrej Kiledjian, un técnico informático de 21 años que participó en la manifestación.

Se mostró contrario a la apertura de la frontera.

El presidente de Armenia, Vahagn Khachaturyan, el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, y el presidente de la Asamblea Nacional de Armenia, Alen Simonyan, depositaron flores en el Monumento al Genocidio Armenio de Tsitsernakaberd en Ereván, el 24 de abril de 2026, con motivo del Día de la Conmemoración del Genocidio, para recordar el 111.º aniversario de las masacres de armenios perpetradas por el Imperio Otomano en 1915, durante la Primera Guerra Mundial. (Foto de KAREN MINASYAN / AFP)
El presidente de Armenia, Vahagn Khachaturyan, el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, y el presidente de la Asamblea Nacional de Armenia, Alen Simonyan, depositaron flores en el Monumento al Genocidio Armenio de Tsitsernakaberd en Ereván, el 24 de abril de 2026, con motivo del Día de la Conmemoración del Genocidio, para recordar el 111.º aniversario de las masacres de armenios perpetradas por el Imperio Otomano en 1915, durante la Primera Guerra Mundial. (Foto de KAREN MINASYAN / AFP)

“No es muy eficiente para Armenia. No para la economía, sino para la gente”, afirmó Kiledjian.

Armenia ha librado dos guerras importantes con Azerbaiyán, aliado de Turquía, desde la disolución de la Unión Soviética.

Una ofensiva azerbaiyana en 2023 provocó un éxodo de armenios étnicos de la región de Artsaj (Nagorno-Karabaj), en Azerbaiyán.

Armenia y Turquía no mantienen relaciones diplomáticas, y su frontera terrestre permanece cerrada desde 1993.

El Patriarca Supremo y Catolicós de Todos los Armenios, Garegin II (Karekin II), preside una ceremonia en el Memorial del Genocidio Armenio de Tsitsernakaberd en Ereván, el 24 de abril de 2026, para conmemorar el 111.º aniversario de las matanzas masivas de armenios bajo el Imperio Otomano en 1915, durante la Primera Guerra Mundial. (Foto de KAREN MINASYAN / AFP)
El Patriarca Supremo y Catolicós de Todos los Armenios, Garegin II (Karekin II), preside una ceremonia en el Memorial del Genocidio Armenio de Tsitsernakaberd en Ereván, el 24 de abril de 2026, para conmemorar el 111.º aniversario de las matanzas masivas de armenios bajo el Imperio Otomano en 1915, durante la Primera Guerra Mundial. (Foto de KAREN MINASYAN / AFP)

Sin embargo, ambas partes han mostrado interés en mejorar sus relaciones en los últimos años.

En 2021, ambos países nombraron enviados especiales para explorar un camino hacia la reconciliación.

Las relaciones se han suavizado aún más desde que Azerbaiyán y Armenia firmaron un acuerdo de paz mediado por Estados Unidos el año pasado, aunque persisten muchos puntos de discordia, incluido el encarcelamiento de separatistas armenios por parte de Azerbaiyán. Entre ellos se destaca el caso de Rubén Vardanian, último gobernador de Artsaj y destacado inversor armenio que ha sido condenado a 20 años por el régimen de Bakú.

—“Queremos la paz”— Artur Avanesyan, un veterano armenio de 55 años y figura clave en la campaña electoral del multimillonario líder opositor Samvel Karapetyan, habló con la AFP desde el complejo del Memorial del Genocidio Armenio, conocido como Tsitsernakaberd.

Los armenios queman una bandera turca durante la marcha anual con antorchas en la víspera del Día de Conmemoración del Genocidio en Ereván, el 23 de abril de 2026, para conmemorar el 111.º aniversario de las matanzas masivas de armenios bajo el Imperio Otomano en 1915, durante la Primera Guerra Mundial. (Foto de KAREN MINASYAN / AFP)
Los armenios queman una bandera turca durante la marcha anual con antorchas en la víspera del Día de Conmemoración del Genocidio en Ereván, el 23 de abril de 2026, para conmemorar el 111.º aniversario de las matanzas masivas de armenios bajo el Imperio Otomano en 1915, durante la Primera Guerra Mundial. (Foto de KAREN MINASYAN / AFP)

“Tres millones de armenios viven hoy en Armenia, otros diez millones en el extranjero, en diversos países. Y hoy, están unidos por un mismo dolor: el dolor del genocidio”, declaró.

“Esto no se ha olvidado y jamás se olvidará. Hoy, queremos la paz, queremos una paz estable, justa y sólida”, añadió.

También pidió el regreso de los separatistas armenios encarcelados en Azerbaiyán. “Sin el regreso de estas personas patriotas, es imposible establecer una paz justa”, afirmó.

Tras su discurso, decenas de escolares se acercaron a depositar flores en el monumento, erigido en una ladera con vistas a la capital.

Los armenios participan en la marcha anual con antorchas en la víspera del Día de Conmemoración del Genocidio en Ereván, el 23 de abril de 2026, para conmemorar el 111.º aniversario de las masacres de armenios durante la Primera Guerra Mundial bajo el Imperio Otomano en 1915. (Foto de KAREN MINASYAN / AFP)
Los armenios participan en la marcha anual con antorchas en la víspera del Día de Conmemoración del Genocidio en Ereván, el 23 de abril de 2026, para conmemorar el 111.º aniversario de las masacres de armenios durante la Primera Guerra Mundial bajo el Imperio Otomano en 1915. (Foto de KAREN MINASYAN / AFP)

Armenia lleva mucho tiempo buscando el reconocimiento internacional de que las matanzas masivas perpetradas bajo el Imperio Otomano entre 1915 y 1917 constituyeron un genocidio, afirmando que murieron 1,5 millones de personas.

Turquía niega rotundamente la acusación de genocidio y afirma que tanto armenios como turcos murieron como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Cifra el número de muertos en cientos de miles.

Los armenios participan en la marcha anual con antorchas en la víspera del Día de Conmemoración del Genocidio en Ereván, el 23 de abril de 2026, para conmemorar el 111.º aniversario de las masacres de armenios durante la Primera Guerra Mundial bajo el Imperio Otomano en 1915. (Foto de KAREN MINASYAN / AFP)
Los armenios participan en la marcha anual con antorchas en la víspera del Día de Conmemoración del Genocidio en Ereván, el 23 de abril de 2026, para conmemorar el 111.º aniversario de las masacres de armenios durante la Primera Guerra Mundial bajo el Imperio Otomano en 1915. (Foto de KAREN MINASYAN / AFP)

Araksya Zakaryan, una dentista de 40 años que paseaba por Ereván con sus dos hijas, dijo: “El dolor persiste”.

“Por supuesto que recordamos y recordaremos. Espero que algún día este asunto también se resuelva y que la gente se arrepienta de sus actos o de los de sus antepasados”.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

ArmeniagenocidioGenocidio armenioTurquía

Últimas Noticias

Pete Hegseth dijo que Europa debe colaborar más para liberar el estrecho de Ormuz: “No debería ser una lucha exclusiva de EEUU”

El secretario de Guerra confirmó que el bloqueo naval sobre las costas iraníes estará en vigor durante el tiempo que sea necesario y precisó: “Lo que decida el presidente Trump”

Pete Hegseth dijo que Europa debe colaborar más para liberar el estrecho de Ormuz: “No debería ser una lucha exclusiva de EEUU”

Bajo presión, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán viajará a Pakistán para avanzar en el diálogo con Estados Unidos

Abbas Araghchi llegará este viernes por la noche a Islamabad. Mientras tanto, hay tres portaaviones norteamericanos en Medio Oriente por primera vez desde 2003, con más de 200 aviones y 15.000 marines

Bajo presión, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán viajará a Pakistán para avanzar en el diálogo con Estados Unidos

Benjamin Netanyahu anunció que se sometió a un tratamiento contra un tumor maligno de próstata

El primer ministro de Israel publicó su informe médico anual y dijo que se encuentra en buenas condiciones generales

Benjamin Netanyahu anunció que se sometió a un tratamiento contra un tumor maligno de próstata

La reacción de la prensa británica a la postura de Trump sobre las Malvinas: “La amenaza de las islas”

Los medios del Reino Unido no tardaron en inundar sus portales de artículos con las presuntas consideraciones del presidente de Estados Unidos sobre el archipiélago que Argentina reclama desde la ocupación inglesa en 1833

La reacción de la prensa británica a la postura de Trump sobre las Malvinas: “La amenaza de las islas”

El lado oculto de la vida escolar de la realeza europea: cómo el acoso y la adaptación afectaron a los royals

De Bélgica a Reino Unido y Dinamarca, los cambios escolares de príncipes y princesas muestran una realidad compartida con miles de estudiantes

El lado oculto de la vida escolar de la realeza europea: cómo el acoso y la adaptación afectaron a los royals
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estos son los bancos en Colombia que compran y venden dólares y sus diferencias con las casas de cambios

Estos son los bancos en Colombia que compran y venden dólares y sus diferencias con las casas de cambios

Consumían bebidas alcohólicas, discutieron con un conductor y lo mataron a balazos en la CDMX

Iván Cepeda volvió a hablar del ‘proyecto Júpier’ y criticó a Paloma Valencia y a Álvaro Uribe: “Lanza acusaciones carentes de todo sustento”

Percepción de inseguridad en México bajó 8 puntos porcentuales, Harfuch destaca “estrategia sostenida”

“Es mi derecho”: el tenso cruce entre un sociólogo que participó del abuchero en la Feria del Libro con los periodistas de Infobae en Vivo

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia: de 67 empresas públicas, 15 se encuentran en “quiebra técnica” según el Gobierno

Bolivia: de 67 empresas públicas, 15 se encuentran en “quiebra técnica” según el Gobierno

Cuál es el momento más peligroso de la vida para aumentar de peso, según la ciencia

Tercer presidente de YPFB en cinco meses: Rodrigo Paz posesiona a Sebastián Daroca en pleno conflicto por el combustible

Más de 55 millones de personas en riesgo por tormentas severas en 5 estados con amenaza de tornados e inundaciones

Pete Hegseth dijo que Europa debe colaborar más para liberar el estrecho de Ormuz: “No debería ser una lucha exclusiva de EEUU”

ENTRETENIMIENTO

Fiscalía rechaza arresto de Bang Si-hyuk, creador de BTS, por falta de pruebas

Fiscalía rechaza arresto de Bang Si-hyuk, creador de BTS, por falta de pruebas

La película “Michael” recauda USD 18,5 millones en su primer día de estreno y marca un debut histórico en taquilla

Alicia Silverstone no volverá a ser Cher, Peacock frenó la secuela de Clueless

Jack Nicholson reaparece en una foto inédita por su cumpleaños 89 tras su retiro de la vida pública

El director de ‘Leaving Neverland’ arremetió contra Michael Jackson: “Fue peor que Jeffrey Epstein”