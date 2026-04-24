El Reto Naturalista 2026 convoca a ciudadanos de Guatemala y Petén a registrar biodiversidad

El Reto Naturalista 2026 invita a ciudadanos de Guatemala y Petén a participar en el registro de su rica biodiversidad, fomentando la ciencia ciudadana y la conservación de la naturaleza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde hoy 24 al 27 de abril de 2026, los habitantes de Guatemala y Petén podrán unirse al Reto Naturalista 2026, una convocatoria internacional que promueve la observación y el registro de biodiversidad mediante la aplicación iNaturalistGT.

Con la consigna “Observa, registra y descubre”, el evento permite a personas de todas las edades contribuir a la documentación científica de plantas, animales, hongos y otros organismos silvestres, una acción clave que impacta directamente en la conservación local, según la información publicada por AGN.

En la edición 2025, la Ciudad de Guatemala registró 2,730 observaciones, alcanzando la identificación de 899 especies gracias al trabajo de 175 identificadores y 134 observadores, mientras que en Petén se contabilizaron 647 observaciones y 344 especies, con la participación de 90 identificadores y 36 observadores, destaca iNaturalistGT.

La especie más documentada fue la corúa neotropical, evidencia del potencial que tiene la ciencia ciudadana en generar conocimiento local a gran escala. Estos resultados evidencian la creciente participación y el impacto tangible de la iniciativa en la región.

A partir de este 24 de abril, cualquier usuario con teléfono celular puede sumarse al desafío descargando gratuitamente la aplicación iNaturalistGT para Android o iOS.

El procedimiento es sencillo: fotografiar organismos silvestres dentro del área de Guatemala o Petén y subir las imágenes a través de la aplicación, donde la comunidad internacional valida las identificaciones. La etapa de observación se extiende hasta el 27 de abril.

Posteriormente, del 28 de abril al 10 de mayo, se realiza la fase de identificación de especies, y los resultados globales se anuncian el 13 de mayo de 2026, puntualizó iNaturalistGT.

El impacto del Reto Naturalista en los registros científicos guatemaltecos

El Reto Naturalista 2026 representa una oportunidad para que la ciudadanía de Guatemala y Petén genere información valiosa sobre la fauna y flora local, incluso sin experiencia previa.

Durante los cuatro días del evento, la instrucción central es observar y documentar organismos silvestres, no domésticos, a través de fotografías claras, bien iluminadas y desde distintos ángulos.

Agregar datos sobre el hábitat o comportamiento de las especies eleva la utilidad científica de la observación.

foto de archivo para ilustrar: AME3970. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 14/03/2026.- Fotografía que muestra un Burlisto Corona Negra, este sábado, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). En el corazón del cinturón ecológico al noreste de la capital guatemalteca, el Parque Ecológico y Deportivo Cayalá se convirtió en el escenario del Centroamérica Big Day 2026. EFE/ Mariano Macz

La organización nacional corre a cargo de proyectos locales dentro de la aplicación, vinculados a los departamentos participantes. Para integrarse, los usuarios seleccionan su proyecto de acuerdo a la ubicación y las observaciones realizadas en el área y fechas oficiales se incorporan automáticamente al conteo.

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) ha impulsado actividades previas, desde capacitaciones para el uso de la app hasta la coordinación interinstitucional, la instalación de cámaras trampa y la articulación con centros educativos.

Además, desarrolla campañas de información para animar la participación y optimizar la calidad de los datos, según informes del propio CONAP.

El Reto Naturalista, conocido internacionalmente como City Nature Challenge, nació en 2016 como un desafío entre Los Ángeles y San Francisco, y en una década logró integrar a cientos de ciudades alrededor del mundo.

Hoy, la meta va más allá de la competencia: busca fortalecer el lazo entre las comunidades y su entorno y crear bases de datos útiles para la investigación científica global.

En Guatemala, el impacto de la edición anterior queda reflejado por el registro de 2.730 observaciones y 899 especies en la capital y 647 observaciones con 344 especies en Petén, cifras que demuestran la contribución local a una iniciativa planetaria.

El procedimiento para unirse comienza con la descarga de iNaturalistGT y la inscripción al proyecto correspondiente al departamento de residencia.

Las autoridades invitan a los ciudadanos a enfocar sus registros en flora y fauna silvestre, recomendando fotografiar cada organismo desde diferentes perspectivas y sumar información contextual para garantizar la utilidad de los datos.

La publicación de los resultados globales, que incluyen la suma de observaciones y especies identificadas, está prevista para el 13 de mayo de 2026, fecha señalada para dimensionar el alcance de la participación de Guatemala y Petén en el mapeo de biodiversidad urbana y rural, de acuerdo con la Agencia Guatemalteca de Noticias.