Cómo el método LISS mejora la salud, potencia la resistencia y facilita una rutina sostenible de ejercicio

El entrenamiento LISS mejora la salud cardiovascular sin exigir rutinas de alto impacto ni desgaste físico extremo ( Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento LISS (Low Intensity Steady State), traducido como cardio de baja intensidad y estado constante, es una modalidad que apuesta por el mantenimiento de una intensidad baja o moderada a lo largo de toda la sesión de ejercicio.

Según GQ, se trata de una opción pensada para quienes buscan mejorar su condición física sin necesidad de rutinas extenuantes o alto impacto. Este método resulta especialmente atractivo para personas que no disfrutan del cardio tradicional o que han centrado su entrenamiento en la fuerza y la hipertrofia, brindando beneficios cardiovasculares sin asociar el desgaste físico propio de los entrenamientos de alta intensidad.

LISS frente a otros métodos: diferencias clave

El LISS se diferencia del HIIT (High Intensity Interval Training), el HILIT (High Intensity Low Impact Training) y el MISS (Moderate Intensity Steady State) por su estructura y ritmo. Mientras HIIT o HILIT alternan entre periodos de alta intensidad y recuperación, el LISS mantiene un ritmo estable durante toda la actividad, lo que permite una exigencia controlada y sostenida en el tiempo.

Caminar, andar en bicicleta y nadar son ejercicios recomendados para practicar LISS y mejorar la resistencia cardiovascular (Imagen ilustrativa Infobae)

GQ destaca que esta característica favorece la adaptación de personas de cualquier nivel físico, facilitando la constancia y el progreso sin exponer el cuerpo a exigencias extremas.

En cuanto a la duración, el LISS demanda sesiones de 30 a 60 minutos, considerablemente más largas que las del HIIT, que suele completarse en apenas diez minutos gracias a su intensidad explosiva.

Sin embargo, quienes practican LISS no concluyen exhaustos; en cambio, perciben el esfuerzo propio del trabajo en la llamada zona 2, correspondiente a cerca del 60% de la frecuencia cardíaca máxima, un rango óptimo para mejorar la capacidad cardiovascular de manera eficiente y sostenible.

Entre los beneficios más destacados del LISS, GQ subraya su accesibilidad y bajo impacto articular, haciéndolo ideal para quienes desean cuidar sus articulaciones, personas mayores, quienes atraviesan procesos de recuperación o simplemente aquellos que buscan una rutina menos intimidante. Además, mantener la zona 2 durante el ejercicio optimiza la quema de grasa y mejora la resistencia cardiovascular sin provocar un estrés físico excesivo.

El entrenamiento LISS destaca por su accesibilidad y bajo impacto articular, ideal para personas de todas las edades (Imagen Ilustrativa Infobae)

El LISS es también una excelente opción para quienes recién se inician en el ejercicio cardiovascular o para quienes desean complementar sus rutinas de fuerza y músculo, ya que reduce el riesgo de lesiones y promueve la recuperación activa.

Ejercicios recomendados para practicar LISS

Las actividades más recomendadas para el LISS, según GQ, son caminar, andar en bicicleta y nadar. Estas disciplinas permiten establecer y controlar un ritmo constante y adaptar la intensidad según el nivel personal. A su vez, son prácticas versátiles, adecuadas tanto para espacios al aire libre como para instalaciones cubiertas o con piscina.

El LISS puede sumarse a la rutina semanal como complemento tras una sesión de fuerza o en los llamados días de descanso activo, eliminando barreras para su integración habitual. Además, su naturaleza flexible favorece que pueda practicarse individualmente o en compañía, lo que contribuye a mantener la motivación a largo plazo.

La clave del LISS es la regularidad y la adaptación a los objetivos personales, priorizando la sostenibilidad sobre la intensidad extrema (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes desean añadir el LISS a su entrenamiento, GQ explica que es fundamental elegir actividades que resulten placenteras y sostenibles. La prioridad debe ser la regularidad, no la intensidad extrema. Lo recomendable es mantener la frecuencia cardíaca en zona 2 durante al menos 30 minutos y adaptar tanto la duración como la frecuencia semanal de las sesiones según los objetivos personales y el estado físico.

De este modo, se convierte en una herramienta versátil y eficaz para impulsar la salud cardiovascular y el bienestar general. A largo plazo, muchas personas descubren que, tras experimentar sus efectos positivos, el LISS se integra de forma natural a la rutina diaria, gracias a su sencillez y la sensación de bienestar que proporciona, concluye GQ.