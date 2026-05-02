Salud

Obesidad y cáncer en jóvenes: el nuevo desafío de salud pública en Inglaterra

Un estudio detalló que la prevalencia de la enfermedad aumentó entre 2001 y 2019 en la población de ese país. Advierten que es necesario abordar la problemática para conocer las causas principales

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Un adolescente con sobrepeso, vestido con camiseta gris y jeans, camina de perfil por una acera soleada. Varias personas borrosas se ven al fondo.
Un análisis de datos entre 2001 y 2019 en Inglaterra relacionó la obesidad con un aumento en la incidencia de once tipos de cáncer en personas de 20 a 49 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Inglaterra, la obesidad figura como factor determinante en el aumento de las tasas de cáncer entre jóvenes de 20 a 49 años, según un análisis de datos recopilados entre 2001 y 2019 por investigadores británicos, quienes identifican 11 tipos de cáncer en alza vinculados al exceso de peso.

De acuerdo con el Instituto de Investigación del Cáncer y el Imperial College de Londres, el cáncer de colon, ovario, tiroides, riñón y páncreas se encuentran entre los 11 tipos que aumentan en personas de 20 a 49 años.

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El estudio indica que la obesidad es el único factor de riesgo conductual que creció durante el periodo analizado. Otros factores como el tabaquismo, el consumo de alcohol, la carne roja y la inactividad física, se mantuvieron estables o incluso descendieron en Inglaterra.

El exceso de peso se asoció a 10 de los 11 tipos de cáncer identificados. El cáncer oral es la única excepción, sin vínculo demostrado con la obesidad. Según los investigadores, mantener un peso saludable podría prevenir cerca del 20% de los cánceres de intestino, el 35% de los cánceres de endometrio y el 27% de los cánceres de riñón.

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Aumentan los diagnósticos y surgen nuevas incógnitas

El estudio coincide con datos recientes que muestran un récord de diagnósticos de cáncer en el Reino Unido, con más de 403.000 personas afectadas cada año y un diagnóstico cada 80 segundos. Aunque la obesidad aparece como causa central, los científicos advierten que no explica por completo el fenómeno.

La profesora Montserrat García-Closas, del Instituto de Investigación del Cáncer, señala que múltiples factores, incluidas exposiciones en la infancia, pueden estar contribuyendo al riesgo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los científicos reconocen una relación significativa entre el sobrepeso y varios cánceres, aunque señalan que otros factores, como las exposiciones infantiles, también contribuyen al aumento observado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo investigador destaca la necesidad de comprender mejor los patrones y las causas detrás del incremento, ya que la magnitud del aumento en cánceres de colon y otros tipos no se justifica únicamente por el sobrepeso. La detección temprana y los avances en los métodos diagnósticos también podrían influir en el registro de casos a edades más jóvenes.

Cómo la obesidad aumenta el riesgo biológico de cáncer

El exceso de peso no solo representa un factor estadístico, sino que también afecta procesos biológicos clave en el desarrollo del cáncer. La obesidad puede alterar los niveles hormonales y provocar inflamación crónica, dos condiciones que facilitan el crecimiento de células malignas.

Además, el aumento de insulina y estrógeno asociado al sobrepeso genera un entorno favorable para que ciertos tipos de tumores proliferen.

En el Reino Unido, las tasas de obesidad infantil fueron en aumento durante las últimas décadas, lo que incrementa la preocupación por los futuros riesgos sanitarios. La evidencia científica sugiere que abordar la obesidad desde la infancia puede resultar clave en la prevención del cáncer en etapas adultas.

Llamado a políticas de prevención y desafíos futuros

Mientras las tasas en mayores de 50 años se mantienen estables, el estudio encontró un incremento de cáncer de intestino y ovario solo en adultos jóvenes (EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA)
Mientras las tasas en mayores de 50 años se mantienen estables, el estudio encontró un incremento de cáncer de intestino y ovario solo en adultos jóvenes (EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA)

Los expertos coinciden en que combatir la obesidad en todas las edades, especialmente en niños y jóvenes, debe convertirse en prioridad nacional. Proponen medidas de salud pública como restringir la publicidad de comida ultraprocesada, implementar informes obligatorios y establecer objetivos para la venta de alimentos saludables.

En tanto, facilitar el acceso a alimentos nutritivos representa otro paso esencial para reducir el riesgo.

Además, el aumento de las tasas de cáncer en jóvenes refleja tendencias observadas en mayores de 50 años, con particularidades en cáncer de intestino y ovario, que solo aumentaron entre los jóvenes. Según Michelle Mitchell, directora ejecutiva de Cáncer Research UK, la situación es compleja y requiere mayor investigación para identificar todos los factores involucrados.

De acuerdo con los especialistas, la prevención debe ser el eje central de las políticas sanitarias, pues intervenciones eficaces podrían frenar el avance del cáncer en las nuevas generaciones. Mientras tanto, la obesidad se confirma como un factor clave pero no único, y el desafío se mantiene abierto para la investigación científica.

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