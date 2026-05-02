Wanda Nara sorprendió al revelar qué experiencia jamás vivió en sus viajes

Wanda Nara en Vuelta y Media con Sebastián Wainraich, participó de la sección 'Problemas de Millonarios'

La participación de Wanda Nara en el programa “Vuelta y Media” de Urbana Play, emitido mientras la empresaria se encuentra en Montevideo grabando la serie vertical Triángulo Amoroso junto a Maxi López, volvió a poner en primer plano algunos rasgos de su estilo de vida. En la sección “Problemas de millonarios”, sorprendió al equipo y a la audiencia al afirmar que experiencia jamás vivió en los viajes que hizo a lo largo de su vida.

Al comienzo de la charla, la sección giró alrededor de los problemas cotidianos de personas adineradas. Sebastián Wainraich, conductor de “Vuelta y Media”, le planteó: “Wanda, los miércoles en nuestro programa tenemos una sección que es Problemas de millonarios...”. Nara lo interrumpió: “No me lo cuentes, porque yo los escucho”, replicó con humor. Cuando insistieron sobre qué situaciones ha enfrentado, fue enfática: “La verdad que yo nunca viajé en economy”.

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Wanda Nara contó en Vuelta y Media sus "problemas de millonaria": "Nunca viajé en Economy"

Por qué Wanda Nara nunca viajó en clase económica

El conductor, un tanto incrédulo, repreguntó: “¿Nunca?”. Wanda fue directa: “No les voy a inventar algo que no me pasó”. Los panelistas reflejaron la diferencia entre sus experiencias y la de la entrevistada. “A Mar del Plata, por lo menos”, lanzó Wainraich. Julieta Pink también intervino para preguntar si recordaba su primer destino. La empresaria respondió: “Mi primer viaje largo fue demasiado largo y fue a Rusia y fue en business”.

Contó que lo hizo cuando su pareja de entonces, precisamente Maxi López, fue vendido a un club de ese país y lo hizo en clase ejecutiva. Recordó el trayecto con humor, sugiriendo que otro tipo de asiento le habría causado dolores de cuello: “Hubiera llegado a una tortícolis tremenda”.

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Wanda, en Salta, a punto de abordar un vuelo privado

Sus hijos, la importancia de valorar y sus orígenes

Al abordar el tema de la educación de sus hijos, Nara fue clara: “Mis hijos sí han viajado en economy”, afirmó. Detalló que busca que conozcan diferentes realidades y aprendan a valorar: “Viajar ya es para pocos y hay que valorarlo. Que conozcan todo en la vida. Yo lo he hecho”.

Sobre sus orígenes, compartió que conoce todos los escalones sociales: “Yo me subí a un subte, entonces sé, y viajé y caminé y realmente me hice de abajo”. Señaló que transmitir esas vivencias a sus hijos no siempre es sencillo, porque hay situaciones habituales para la mayoría que ellos desconocen. “Hay cosas que ellos no sabían y se empiezan a enterar de situaciones”, relató.

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La empresaria mencionó también cómo fomenta la responsabilidad: “El otro día me llegó una boleta y mi hijo más grande me dice: ‘¿Por qué dice Valentino López? Yo soy chiquito y no tengo nada’. Y yo les puse cosas a nombre de mis hijos como para que ya les queden a ellos”.

Recuerdos de infancia y el primer auto de Wanda Nara

En el diálogo con Wainraich, la entrevistada enumeró los barrios donde vivió de pequeña: “Viví en La Lucila, viví en San Isidro, viví en Boulogne, viví en Martínez, viví en Vicente López”. Resaltó los cambios de su vida y su conocimiento de “todas las situaciones”.

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En lo material, Nara se describió así: “Soy muy conservadora, tengo mi primer departamento, tengo mi primer auto”. Sobre el vehículo, comentó: “Mi primer auto lo tengo ahí, está hermoso, porque cada tanto le vuelvo a dar un refresh. Es una Range Rover”. La respuesta generó risas en el estudio, por la diferencia con los autos iniciales del resto del equipo radial. Finalmente, agregó: “Me lo compré trabajando”.

Martín Migueles envió un oso de peluche, un bolso Louis Vuitton y un ramo de flores a Wanda Nara, buscando acortar la distancia en medio de sus compromisos laborales.

El regalo a distancia de Martín Migueles a Wanda Nara

Mientras se encuentra en Montevideo por compromisos laborales, la vida sentimental de Wanda Nara sumó un gesto significativo. Su pareja, Martín Migueles, la sorprendió a la distancia enviándole un oso de peluche de gran tamaño, flores y regalos personalizados al hotel.

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La tarjeta manuscrita acompañando el obsequio decía: “Este oso te abraza por mí mientras estamos lejos, así no me extrañas tanto, aunque yo a vos sí”. Nara compartió la escena en sus redes, mostrando la importancia del cuidado y la atención incluso estando lejos.

Aunque los kilómetros separan a la empresaria y actriz de su pareja, gestos como este refuerzan el vínculo y la cercanía emocional por encima de las distancias físicas.

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