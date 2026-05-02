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Wanda Nara sorprendió al revelar qué experiencia jamás vivió en sus viajes

La empresaria, actualmente en Uruguay filmando su serie vertical, participó de la sección “Problemas de millonarios” en el programa de Sebastián Wainraich. Y contó cómo hace para que sus hijos conozcan otras realidades

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Wanda Nara en Vuelta y Media con Sebastián Wainraich, participó de la sección 'Problemas de Millonarios'

La participación de Wanda Nara en el programa “Vuelta y Media” de Urbana Play, emitido mientras la empresaria se encuentra en Montevideo grabando la serie vertical Triángulo Amoroso junto a Maxi López, volvió a poner en primer plano algunos rasgos de su estilo de vida. En la sección “Problemas de millonarios”, sorprendió al equipo y a la audiencia al afirmar que experiencia jamás vivió en los viajes que hizo a lo largo de su vida.

Al comienzo de la charla, la sección giró alrededor de los problemas cotidianos de personas adineradas. Sebastián Wainraich, conductor de “Vuelta y Media”, le planteó: “Wanda, los miércoles en nuestro programa tenemos una sección que es Problemas de millonarios...”. Nara lo interrumpió: “No me lo cuentes, porque yo los escucho”, replicó con humor. Cuando insistieron sobre qué situaciones ha enfrentado, fue enfática: “La verdad que yo nunca viajé en economy”.

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Wanda Nara contó en Vuelta y Media sus "problemas de millonaria": "Nunca viajé en Economy"

Por qué Wanda Nara nunca viajó en clase económica

El conductor, un tanto incrédulo, repreguntó: “¿Nunca?”. Wanda fue directa: “No les voy a inventar algo que no me pasó”. Los panelistas reflejaron la diferencia entre sus experiencias y la de la entrevistada. “A Mar del Plata, por lo menos”, lanzó Wainraich. Julieta Pink también intervino para preguntar si recordaba su primer destino. La empresaria respondió: “Mi primer viaje largo fue demasiado largo y fue a Rusia y fue en business”.

Contó que lo hizo cuando su pareja de entonces, precisamente Maxi López, fue vendido a un club de ese país y lo hizo en clase ejecutiva. Recordó el trayecto con humor, sugiriendo que otro tipo de asiento le habría causado dolores de cuello: “Hubiera llegado a una tortícolis tremenda”.

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Wanda, en Salta, a punto de abordar un vuelo privado

Sus hijos, la importancia de valorar y sus orígenes

Al abordar el tema de la educación de sus hijos, Nara fue clara: “Mis hijos sí han viajado en economy”, afirmó. Detalló que busca que conozcan diferentes realidades y aprendan a valorar: “Viajar ya es para pocos y hay que valorarlo. Que conozcan todo en la vida. Yo lo he hecho”.

Sobre sus orígenes, compartió que conoce todos los escalones sociales: “Yo me subí a un subte, entonces sé, y viajé y caminé y realmente me hice de abajo”. Señaló que transmitir esas vivencias a sus hijos no siempre es sencillo, porque hay situaciones habituales para la mayoría que ellos desconocen. “Hay cosas que ellos no sabían y se empiezan a enterar de situaciones”, relató.

La empresaria mencionó también cómo fomenta la responsabilidad: “El otro día me llegó una boleta y mi hijo más grande me dice: ‘¿Por qué dice Valentino López? Yo soy chiquito y no tengo nada’. Y yo les puse cosas a nombre de mis hijos como para que ya les queden a ellos”.

Recuerdos de infancia y el primer auto de Wanda Nara

En el diálogo con Wainraich, la entrevistada enumeró los barrios donde vivió de pequeña: “Viví en La Lucila, viví en San Isidro, viví en Boulogne, viví en Martínez, viví en Vicente López”. Resaltó los cambios de su vida y su conocimiento de “todas las situaciones”.

En lo material, Nara se describió así: “Soy muy conservadora, tengo mi primer departamento, tengo mi primer auto”. Sobre el vehículo, comentó: “Mi primer auto lo tengo ahí, está hermoso, porque cada tanto le vuelvo a dar un refresh. Es una Range Rover”. La respuesta generó risas en el estudio, por la diferencia con los autos iniciales del resto del equipo radial. Finalmente, agregó: “Me lo compré trabajando”.

Un oso de peluche grande, un bolso Louis Vuitton, un ramo de flores, una caja de regalo y una bolsa blanca sobre una cama
Martín Migueles envió un oso de peluche, un bolso Louis Vuitton y un ramo de flores a Wanda Nara, buscando acortar la distancia en medio de sus compromisos laborales.

El regalo a distancia de Martín Migueles a Wanda Nara

Mientras se encuentra en Montevideo por compromisos laborales, la vida sentimental de Wanda Nara sumó un gesto significativo. Su pareja, Martín Migueles, la sorprendió a la distancia enviándole un oso de peluche de gran tamaño, flores y regalos personalizados al hotel.

La tarjeta manuscrita acompañando el obsequio decía: “Este oso te abraza por mí mientras estamos lejos, así no me extrañas tanto, aunque yo a vos sí”. Nara compartió la escena en sus redes, mostrando la importancia del cuidado y la atención incluso estando lejos.

Aunque los kilómetros separan a la empresaria y actriz de su pareja, gestos como este refuerzan el vínculo y la cercanía emocional por encima de las distancias físicas.

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