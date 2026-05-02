El Salvador: La alcaldía de Santa Ana impulsa plan integral de bacheo y recarpeteo vial

El plan de bacheo y recarpeteo de la Municipalidad de Santa Ana prioriza la modernización de las vías más transitadas del centro de la ciudad./(Alcaldía de Santa Ana)

La Municipalidad de Santa Ana ha puesto en marcha un ambicioso plan de bacheo y recarpeteo vial que abarca puntos estratégicos del centro de la ciudad, con el objetivo de mejorar la circulación y la calidad de vida de sus habitantes. Bajo el liderazgo del alcalde Gustavo Acevedo, las cuadrillas municipales han avanzado en la transformación de las principales vías, centrándose en sectores de alto tráfico como la intersección de la 11 Calle Poniente y 23 Avenida Sur, según consigna La Paz Times.

Esta intervención forma parte de una estrategia integral que busca renovar la infraestructura urbana y responder a las necesidades históricas de movilidad de la población santaneca.

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Durante una reciente supervisión de las obras, Gustavo Acevedo resaltó el esfuerzo de los equipos municipales, quienes han mantenido un ritmo constante para alcanzar las metas de recuperación vial. De acuerdo con el medio, el jefe edilicio reconoce el compromiso físico de los trabajadores, alentándolos a completar exitosamente cada jornada y reafirmando su compromiso con el bienestar de quienes participan en el proceso. Según información oficial, estas acciones permiten entregar vías renovadas que facilitan el desplazamiento tanto de residentes como de visitantes y dinamizan el comercio local.

La renovación de la infraestructura vial dinamiza el comercio local y facilita el desplazamiento de residentes y visitantes en Santa Ana./(Alcaldía de Santa Ana)

El plan integral de bacheo y recarpeteo tiene como prioridad eliminar el deterioro histórico de las calles en los sectores más transitados, un problema que por años ha generado dificultades para la movilidad y el desarrollo urbano. De acuerdo con la administración municipal, la inversión en infraestructura vial busca garantizar condiciones óptimas para el tránsito de vehículos y peatones, incidiendo positivamente en la seguridad y la calidad de vida de las familias de la zona. Además, la municipalidad ha comunicado que los trabajos de mantenimiento vial continuarán expandiéndose de manera progresiva hacia otros barrios y colonias, con el propósito de cubrir la mayor parte del municipio en el mediano plazo, según La Paz Times.

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En el marco de su gestión, Gustavo Acevedo ha impulsado también otros proyectos de alto impacto para la ciudad. Entre estos destaca la construcción del nuevo estadio de Santa Ana, una obra que se desarrolla en coordinación con el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) y con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Este proyecto prevé dotar a la ciudad de una infraestructura deportiva moderna, adecuada para la realización de eventos de alto nivel y que contribuirá a fortalecer la identidad local y regional. Las autoridades han subrayado que la edificación del estadio responde a una demanda histórica de la población y se integra al plan de modernización urbana que promueve la actual administración.

A la par de las intervenciones viales y deportivas, la municipalidad ha ejecutado programas orientados a la mejora del entorno urbano y el bienestar social. Entre ellos se encuentran iniciativas de recuperación de espacios públicos, implementación de jornadas de limpieza y mejora de parques, así como el fortalecimiento de la seguridad ciudadana a través de la colaboración con cuerpos policiales y organizaciones comunitarias. Estas acciones complementan la visión integral de desarrollo sostenible que impulsa el Gobierno local.

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La construcción del nuevo estadio de Santa Ana, en coordinación con el INDES, refuerza la oferta deportiva y la identidad regional./(Alcaldía de Santa Ana)

La administración de Gustavo Acevedo sostiene que la inversión en obra pública constituye un pilar para el desarrollo y la modernización de Santa Ana. El enfoque puesto en la mejora de la conectividad vial, junto con la construcción del estadio y otros proyectos urbanos, marcan una etapa de transformación para la llamada Ciudad Heroica.

La alcaldía ha señalado que estas acciones buscan sentar las bases para un crecimiento ordenado y sostenible, que permita a Santa Ana posicionarse como un referente de desarrollo y calidad de vida en la región occidental del país. Las autoridades reiteran que mantendrán el ritmo de trabajo y la supervisión constante de los proyectos, asegurando la transparencia en la ejecución y la satisfacción de las expectativas ciudadanas.

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