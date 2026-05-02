El Salvador

El Salvador: La alcaldía de Santa Ana impulsa plan integral de bacheo y recarpeteo vial

Las autoridades municipales desarrollan intervenciones viales, construcción de espacios deportivos y recuperación de áreas públicas, con el objetivo de fortalecer la movilidad, el dinamismo comercial y la cohesión comunitaria en la localidad.

Guardar
El plan de bacheo y recarpeteo de la Municipalidad de Santa Ana prioriza la modernización de las vías más transitadas del centro de la ciudad./(Alcaldía de Santa Ana)
El plan de bacheo y recarpeteo de la Municipalidad de Santa Ana prioriza la modernización de las vías más transitadas del centro de la ciudad./(Alcaldía de Santa Ana)

La Municipalidad de Santa Ana ha puesto en marcha un ambicioso plan de bacheo y recarpeteo vial que abarca puntos estratégicos del centro de la ciudad, con el objetivo de mejorar la circulación y la calidad de vida de sus habitantes. Bajo el liderazgo del alcalde Gustavo Acevedo, las cuadrillas municipales han avanzado en la transformación de las principales vías, centrándose en sectores de alto tráfico como la intersección de la 11 Calle Poniente y 23 Avenida Sur, según consigna La Paz Times.

Esta intervención forma parte de una estrategia integral que busca renovar la infraestructura urbana y responder a las necesidades históricas de movilidad de la población santaneca.

PUBLICIDAD

Durante una reciente supervisión de las obras, Gustavo Acevedo resaltó el esfuerzo de los equipos municipales, quienes han mantenido un ritmo constante para alcanzar las metas de recuperación vial. De acuerdo con el medio, el jefe edilicio reconoce el compromiso físico de los trabajadores, alentándolos a completar exitosamente cada jornada y reafirmando su compromiso con el bienestar de quienes participan en el proceso. Según información oficial, estas acciones permiten entregar vías renovadas que facilitan el desplazamiento tanto de residentes como de visitantes y dinamizan el comercio local.

La renovación de la infraestructura vial dinamiza el comercio local y facilita el desplazamiento de residentes y visitantes en Santa Ana./(Alcaldía de Santa Ana)
La renovación de la infraestructura vial dinamiza el comercio local y facilita el desplazamiento de residentes y visitantes en Santa Ana./(Alcaldía de Santa Ana)

El plan integral de bacheo y recarpeteo tiene como prioridad eliminar el deterioro histórico de las calles en los sectores más transitados, un problema que por años ha generado dificultades para la movilidad y el desarrollo urbano. De acuerdo con la administración municipal, la inversión en infraestructura vial busca garantizar condiciones óptimas para el tránsito de vehículos y peatones, incidiendo positivamente en la seguridad y la calidad de vida de las familias de la zona. Además, la municipalidad ha comunicado que los trabajos de mantenimiento vial continuarán expandiéndose de manera progresiva hacia otros barrios y colonias, con el propósito de cubrir la mayor parte del municipio en el mediano plazo, según La Paz Times.

PUBLICIDAD

En el marco de su gestión, Gustavo Acevedo ha impulsado también otros proyectos de alto impacto para la ciudad. Entre estos destaca la construcción del nuevo estadio de Santa Ana, una obra que se desarrolla en coordinación con el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) y con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Este proyecto prevé dotar a la ciudad de una infraestructura deportiva moderna, adecuada para la realización de eventos de alto nivel y que contribuirá a fortalecer la identidad local y regional. Las autoridades han subrayado que la edificación del estadio responde a una demanda histórica de la población y se integra al plan de modernización urbana que promueve la actual administración.

A la par de las intervenciones viales y deportivas, la municipalidad ha ejecutado programas orientados a la mejora del entorno urbano y el bienestar social. Entre ellos se encuentran iniciativas de recuperación de espacios públicos, implementación de jornadas de limpieza y mejora de parques, así como el fortalecimiento de la seguridad ciudadana a través de la colaboración con cuerpos policiales y organizaciones comunitarias. Estas acciones complementan la visión integral de desarrollo sostenible que impulsa el Gobierno local.

La construcción del nuevo estadio de Santa Ana, en coordinación con el INDES, refuerza la oferta deportiva y la identidad regional./(Alcaldía de Santa Ana)
La construcción del nuevo estadio de Santa Ana, en coordinación con el INDES, refuerza la oferta deportiva y la identidad regional./(Alcaldía de Santa Ana)

La administración de Gustavo Acevedo sostiene que la inversión en obra pública constituye un pilar para el desarrollo y la modernización de Santa Ana. El enfoque puesto en la mejora de la conectividad vial, junto con la construcción del estadio y otros proyectos urbanos, marcan una etapa de transformación para la llamada Ciudad Heroica.

La alcaldía ha señalado que estas acciones buscan sentar las bases para un crecimiento ordenado y sostenible, que permita a Santa Ana posicionarse como un referente de desarrollo y calidad de vida en la región occidental del país. Las autoridades reiteran que mantendrán el ritmo de trabajo y la supervisión constante de los proyectos, asegurando la transparencia en la ejecución y la satisfacción de las expectativas ciudadanas.

Temas Relacionados

Municipalidad de Santa AnaSanta AnaInfraestructura UrbanaObra PúblicaEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana: La Contraloría informa disminución significativa en tiempos de pago estatales

Un reporte reciente de la entidad señala que el procesamiento de las órdenes realizadas a través del sistema Sugep pasó de nueve a tres días en promedio, beneficiando a proveedores y contratistas del sector público

República Dominicana: La Contraloría informa disminución significativa en tiempos de pago estatales

Costa Rica acumula más de 25 mil denuncias por estafa en 15 meses

Los datos del OIJ revelan que el timo se mantiene como la modalidad más frecuente, en un contexto donde este delito continúa impactando a miles de personas en todo el país

Costa Rica acumula más de 25 mil denuncias por estafa en 15 meses

Exiliados cuestionan la invitación al régimen de Nicaragua al traspaso de mando en Costa Rica

El convite a representantes de la dictadura para asistir a la toma de posesión de Laura Fernández desata críticas de opositores. Aseguran que el cocanciller Valdrack Jaentschke, designado para viajar, maneja una red de espionaje y represión internacional

Exiliados cuestionan la invitación al régimen de Nicaragua al traspaso de mando en Costa Rica

El Salvador arrasa en el Concurso Internacional de Ecuestre Honduras

La delegación salvadoreña brilla con una cosecha de medallas y podios en todas las divisiones principales, destacando el doble podio en debutantes menores y estableciéndose como potencia centroamericana en la competencia desarrollada en Honduras

El Salvador arrasa en el Concurso Internacional de Ecuestre Honduras

Honduras se retira de la Corte Centroamericana de Justicia y alega ineficiencia y ahorro económico

La decisión marca un giro en la relación de Honduras con los organismos regionales y que, según el Gobierno, responde a la pérdida de funcionalidad del tribunal y a la necesidad de redirigir más de 720 mil dólares anuales hacia prioridades nacionales.

Honduras se retira de la Corte Centroamericana de Justicia y alega ineficiencia y ahorro económico

TECNO

La era de los robotaxis inicia: se espera que hagan 15 millones de recorridos en 2026

La era de los robotaxis inicia: se espera que hagan 15 millones de recorridos en 2026

Qué gafas sirven para ver el eclipse solar: los modelos certificados más populares en Amazon

Lo nuevo de Google promete llevar la inteligencia artificial a todo lo que haces en el celular

Crece la venta de laptops gamer en Perú: ya no son exclusivas para videojuegos y más profesionales la usan

Elegir qué ponerse será más fácil: Google Fotos transforma tus imágenes en un armario virtual

ENTRETENIMIENTO

El live-action de ‘Enredados’ suma a Diego Luna en un rol secreto

El live-action de ‘Enredados’ suma a Diego Luna en un rol secreto

La confesión de Billie Eilish: así cambió su vida tras exponer su intimidad en los escenarios

Tensión tras el éxito de ‘Michael’: Nia Long habría cuestionado el pago que recibió por la película

“No quiero ser consumido”: la mirada crítica de Robert Downey Jr. sobre la fama digital y su salto a Doctor Doom

La película “Super Mario Galaxy” supera los USD 836 millones en taquilla global y domina el cine en 2026

MUNDO

Las Fuerzas de Defensa de Israel destruyeron 50 infraestructuras del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel destruyeron 50 infraestructuras del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Países Bajos e Italia concentran la mayor cantidad de adolescentes emprendedores en Europa

El apagón de internet en Irán desata críticas por el acceso privilegiado de una minoría

La OTAN afirmó que trabaja con Estados Unidos para analizar la retirada de soldados norteamericanos de Alemania

EN VIVO | El régimen de Irán ejecutó a dos hombres tras acusarlos de espiar para Israel