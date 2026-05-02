Identifican cómo las lesiones cerebrales pueden activar procesos de recuperación

Un estudio internacional revela que el daño en la mielina cerebral no solo causa deterioro, sino que también inicia procesos que favorecen la reconstrucción neuronal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), la University of Cambridge y otros centros europeos propone un giro en la forma de entender el cerebro. Lejos de ser solo una consecuencia del daño neurológico, las alteraciones en la sustancia blanca también podrían activar mecanismos de adaptación y recuperación.

Según los autores, estos cambios no se limitan al deterioro, sino que pueden desencadenar una cascada de respuestas positivas que impactan en el funcionamiento cerebral, abriendo nuevas perspectivas para la investigación y el tratamiento de enfermedades neurológicas.

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Según el artículo publicado en InfoSalud, la sustancia blanca cumple un rol clave en el cerebro: contiene mielina, la capa que recubre las fibras nerviosas y permite una transmisión rápida y precisa de las señales eléctricas. Cuando esta protección se deteriora, la comunicación entre neuronas se vuelve menos eficiente y comienzan a aparecer alteraciones en el funcionamiento cerebral.

El estudio también reveló un efecto más amplio de lo esperado: la pérdida de mielina no solo impacta en la zona afectada, sino que activa una respuesta inflamatoria que puede extenderse a regiones alejadas, amplificando sus consecuencias en el organismo.

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El cerebro y su capacidad de adaptación ante el daño

De acuerdo con la Universidad de Santiago de Compostela, esta inflamación puede modificar la actividad neuronal y producir la eliminación de conexiones entre neuronas, lo que repercute en el funcionamiento cerebral.

Lejos de ser un proceso únicamente negativo, los investigadores subrayan que la respuesta ante el daño representa un intento del cerebro por adaptarse y favorecer la reparación. Si el proceso de regeneración de la mielina se completa, la inflamación desaparece y se recuperan las conexiones neuronales, restaurando la función cerebral.

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Investigadores europeos comprobaron que, dependiendo del éxito en recuperar la mielina, la inflamación cerebral puede contribuir tanto a restaurar como a agravar el daño neuronal (Freepik)

La investigadora Andrea López, autora del estudio y miembro del CiMUS de la USC, explicó: “La clave está en si el cerebro consigue completar esa reparación. Cuando la mielina se regenera, la inflamación desaparece y las conexiones entre neuronas se recuperan, permitiendo restaurar la función normal. En cambio, si la regeneración falla, la respuesta inflamatoria se vuelve crónica y el daño neuronal continúa progresando con el tiempo”.

De este modo, el proceso inflamatorio puede ser transitorio y beneficioso si la reparación es exitosa, pero se convierte en un problema cuando la recuperación resulta incompleta.

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Implicaciones en enfermedades neurodegenerativas

El descubrimiento ofrece un marco para entender enfermedades como la esclerosis múltiple, el Alzheimer y el Parkinson. Según los expertos, en estos trastornos el cerebro no logra reparar la mielina completamente y la inflamación se mantiene en el tiempo, lo que agrava el daño neuronal.

El estudio plantea que el objetivo de los futuros tratamientos debería ir más allá de reducir la inflamación. Los autores proponen que favorecer la regeneración de la mielina permitiría completar el proceso de reparación cerebral y frenar el avance del deterioro.

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Esta visión abre la puerta a estrategias terapéuticas centradas en potenciar la capacidad natural de recuperación del sistema nervioso y no solo en controlar la respuesta inflamatoria.

El trabajo describe cómo el propio sistema nervioso intenta recuperar la función perdida tras lesiones en la sustancia blanca cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Potenciar la reparación, un cambio de paradigma

Los resultados sugieren que fortalecer la regeneración de la mielina puede convertirse en una estrategia efectiva para detener e incluso revertir el deterioro provocado por enfermedades neurológicas. De acuerdo con los científicos, la recuperación integral permitiría restaurar la función normal del cerebro y reducir la progresión del daño.

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El trabajo consolida la importancia de la investigación colaborativa para avanzar en el tratamiento de enfermedades crónicas del sistema nervioso. El mecanismo descubierto no solo explica cómo se produce el daño cerebral, sino también cómo el propio cerebro intenta repararse.

El estudio contó con la participación de múltiples centros europeos especializados en neurociencia, lo que potenció el alcance de la investigación. Según la Universidad de Santiago de Compostela, los investigadores aplicaron metodologías innovadoras que permitieron analizar no solo el daño, sino también los procesos de reparación cerebral en modelos experimentales.

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Este enfoque hizo posible un seguimiento detallado de los cambios en la mielina y de la respuesta inflamatoria, aportando nuevas claves para el desarrollo de terapias contra enfermedades neurodegenerativas. La colaboración internacional, además, fue decisiva para integrar distintas perspectivas y validar los resultados en diversos contextos, reforzando la solidez de los hallazgos.