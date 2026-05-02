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Soledad Silveyra recordó cómo fueron los últimos días de Luis Brandoni: “Me cuesta mucho superarlo, lo extraño horrores”

La actriz, desde Uruguay, donde promociona un documental sobre China Zorrilla, se conmovió al rememorar el final del actor con quien compartió su última obra teatral, Quién es quién

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Soledad Silveyra habló desde Uruguay sobre los últimos días de Luis Brandoni.

La muerte de Luis Brandoni el 20 de abril de 2026 impactó profundamente en el ambiente teatral y, en especial, entre quienes compartieron el escenario con él. Soledad Silveyra, su compañera en la obra Quién es quién, expresó en Uruguay su dolor en declaraciones a FM del Sol. La actriz se encuentra en ese país promocionando la película documental “El último viaje a China”, de Alejandro Maci, que se estrenará el 7 de mayo y donde junto a Carlos Perciavalle recuerdan a China Zorrilla.

Soledad Silveyra recordó a Luis Brandoni como un artista apasionado por el teatro y un amigo entrañable, destacando la complicidad vivida durante años de funciones compartidas. En sus palabras, la actriz hizo hincapié tanto en las vivencias cotidianas como en las emociones intensas de la última etapa, atravesada por el dolor de la despedida tras la caída que derivó en la muerte del actor.

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Soledad Silveyra con Luis Brandoni
Soledad Silveyra con Luis Brandoni

El vínculo y las anécdotas de Soledad Silveyra y Luis Brandoni

Durante su participación en el ciclo Aire Rico, en Uruguay, la actriz reconstruyó los días previos al deceso de Brandoni. “Beto decía: ‘No puede ser que mi carrera quede reducida a, a tres empanadas’”, relató Silveyra con humor. Explicó que el actor se molestaba porque ese momento cómico en Esperando la Carroza se había tornado el recuerdo predominante entre los espectadores jóvenes.

Silveyra describió el amor que Luis Brandoni sentía por el teatro: “Beto tenía un amor por el teatro increíble”, dijo. Recordó también una de las frases habituales del actor: “Si no hago teatro, me muero”.

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La actriz rememoró el accidente que sufrió en plena temporada, por el cual debió actuar lesionada y antecedió al que tuvo Brandoni. “Yo hice funciones diez días con Beto, él me decía: ‘¿Duele?’. ‘Mucho’. ‘Bueno, vamos, vamos, que el escenario cura todo, el escenario cura todo’”, compartió ante el micrófono.

Luego de esos días complicados, Silveyra decidió suspender la función a causa del dolor. Fue entonces cuando Brandoni sufrió la caída que resultaría determinante: “El sábado a la tarde él se cae. Estaba sentado en una sillita con ruedas, se cayó, se golpea la cabeza… Y ese golpe fue mortal”.

Al sábado siguiente, Luis Brandoni cumplió ochenta y seis años y Silveyra fue a visitarlo por última vez, “y nunca más lo volví a ver, porque el cajón estaba cerrado”, rememoró. “Me cuesta mucho superarlo, lo extraño horrores”, finalizó.

La actriz, a dos días de la muerte de su compañero de la obra ¿Quién es quién?, compartió un conmovedor video juntos (Video: Instagram)

El homenaje público a Luis Brandoni y China Zorrilla

Tras la muerte de Luis Brandoni, Silveyra realizó un homenaje público con un video en Instagram que mostraba la intimidad de los camarines antes de una función de Quién es quién. Las imágenes capturaron el clima previo entre risas, bromas y gestos de afecto entre los protagonistas.

En el video, Brandoni entra al camarín, se acerca a Silveyra mientras ella se maquilla y le da un beso. Bromea sobre el peinado de una compañera y, al notar una fotografía en el espejo, evocan a China Zorrilla. “¿Quién es esa? ¿China? ¡Qué linda foto!”, dice Brandoni, generando un momento de confidencia.

Silveyra rememoró una anécdota con China Zorrilla durante una temporada teatral, describiendo con humor la reacción de la actriz ante una cirugía estética: “Le agarro la mano y le digo: ‘China, mirá, es una piedra’. Me sacó la mano y me dijo: ‘Pero, mija, ¿vos estás loca? ¿Cómo me vas a hacer tocarte las tetas?’”, contó Silveyra entre risas.

El homenaje de Soledad Silveyra en Instagram se transformó en un testimonio de la profunda red afectiva del teatro argentino. Las reacciones de la comunidad teatral al video de Solita fueron numerosas: Mirta Wons le escribió “Te quiero Solita. Te abrazo fuerte fuerte”, mientras Florencia Raggi, Sabrina Carballo y Sabrina Garciarena manifestaron su apoyo y cariño con mensajes y corazones.

El recuerdo de China Zorrilla también estuvo presente en los comentarios. Muriel Santa Ana, entre bromas y afecto, celebró la complicidad del video, y otros colegas destacaron la sensibilidad del homenaje y el lazo inquebrantable entre sus protagonistas.

En este nuevo ciclo, Silveyra habita la ausencia con la compañía inalterable de quienes marcaron su vida artística, entrelazando la memoria de Brandoni y Zorrilla como parte de una constelación emocional que trasciende el escenario.

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