Estados Unidos

Desmantelan en Nueva York una banda acusada de robar más de 250 autos y autopartes por USD 1 millón

La investigación derivó en casi mil cargos penales contra 16 sospechosos señalados de operar durante la madrugada en distintos puntos del Bronx

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Dos figuras oscuras roban una rueda de un SUV negro estacionado en una calle urbana por la noche, con otro vehículo sin rueda y edificios al fondo
El Departamento de Policía de Nueva York y la Fiscalía del Bronx informaron la detención de 16 miembros ligados a la banda Trinitarios, acusados por más de 250 robos de autos en el Bronx. (Bronx DA/NYPD)

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y la Fiscalía del Distrito del Bronx, autoridad judicial neoyorquina, anunciaron la detención de 16 presuntos integrantes de una organización dedicada al robo sistemático de automóviles y autopartes en el Bronx. El operativo, realizado la última semana de abril, se dirigió a un grupo vinculado a la banda Trinitarios, al que se atribuye la sustracción de más de 250 vehículos y piezas, con un valor estimado superior a USD 1.000.000. Las autoridades señalaron que este caso afecta de forma directa a residentes y comerciantes del Bronx, víctimas de una oleada de robos nocturnos extendida durante meses.

Según datos oficiales, la investigación conjunta, denominada Operation Pit Crew, culminó con la presentación de cerca de mil cargos contra los sospechosos, entre los que figuran delitos de hurto mayor, desmantelamiento de autos y conspiración. El fiscal del distrito, Darcel Clark, precisó que nueve de los acusados fueron arrestados el viernes y que el resto permanece bajo búsqueda. La investigación señala que el grupo operaba en equipos pequeños, utilizaba herramientas eléctricas y vehículos robados para desplazarse, y ejecutaba los robos en la franja nocturna.

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La magnitud de la operación y el grado de organización de la banda marcan un precedente en las investigaciones de robo de autos en Nueva York. Según el NYPD, el fenómeno ha ido en aumento en los últimos años, con una diversificación en los métodos y una mayor coordinación entre los delincuentes. El ayuntamiento y la policía han implementado medidas de prevención adicionales, como la distribución de dispositivos de rastreo Apple AirTag, para enfrentar el incremento del delito y proteger a la población afectada.

¿Por qué se considera relevante la detención de la banda “pit crew” en el Bronx?

La desarticulación de esta presunta organización marca un golpe para la estructura delictiva en el Bronx. Las autoridades atribuyen al grupo la responsabilidad de más de 250 robos de autos y autopartes, realizados en su mayoría durante la madrugada, según la Fiscalía del Distrito del Bronx, autoridad judicial neoyorquina. El valor total de los bienes sustraídos supera los USD 1.000.000, lo que implica un impacto económico directo para las víctimas y el sector asegurador.

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El NYPD informó que el caso fue priorizado por el alto volumen de denuncias recibidas. Los robos afectaron tanto a particulares como a empresas de alquiler y concesionarios, lo que motivó la colaboración entre distintas agencias y la intensificación de los patrullajes en zonas críticas del distrito. De acuerdo con Darcel Clark, los registros de video y las pruebas recabadas permitieron identificar patrones y ubicar a los sospechosos.

Vista aérea de calle residencial de noche con varios vehículos estacionados; una persona se inclina junto a un sedán deportivo oscuro con puertas abiertas
La operación policial, denominada Pit Crew, resultó en casi mil cargos formales relacionados con hurto mayor, desmantelamiento de autos y conspiración delictiva en Nueva York. (Bronx DA/NYPD)

¿Cómo operaban los presuntos responsables de los robos de autos?

La investigación identificó que los acusados actuaban en equipos de tres, desplazándose en vehículos previamente sustraídos. Según el NYPD, los robos se ejecutaban entre la medianoche y las 05:00, periodo en el que los sospechosos levantaban los autos con gatos hidráulicos, desmontaban neumáticos, llantas, y convertidores catalíticos, y huían antes de la llegada policial. Las cámaras de vigilancia registraron a los sujetos con el rostro cubierto y usando guantes, dificultando su identificación inicial.

La Fiscalía del Distrito del Bronx, autoridad judicial neoyorquina, detalló que los automóviles y las autopartes robadas eran almacenados temporalmente en estacionamientos públicos, desde donde se redistribuían para su venta en el mercado negro. En uno de los allanamientos ejecutados durante el operativo, la policía halló una maleta con USD 116.000 en efectivo, prueba que respalda la magnitud económica de las operaciones.

¿Quiénes son los detenidos y qué cargos enfrentan?

Los 16 detenidos fueron identificados como presuntos miembros de la banda Trinitarios, con operaciones en el Bronx y otras zonas de Nueva York, según la Fiscalía del Distrito del Bronx, autoridad judicial neoyorquina. Los cargos incluyen hurto mayor, desmantelamiento de automóviles, conspiración y blanqueo de capitales, entre otros delitos. La acusación formal suma cerca de mil imputaciones, reflejo de la reiteración y gravedad de los hechos.

La fiscal Darcel Clark afirmó, de acuerdo con el canal informativo ABC News, que “estos acusados trabajaban con la rapidez de un equipo de boxes, robando automóviles, neumáticos, llantas y convertidores catalíticos por un valor de más de USD 1.000.000”. Las pruebas incluyen grabaciones, testimonios y documentos recopilados durante meses de investigación.

¿Cuál ha sido el impacto para los residentes y comerciantes del Bronx?

La serie de robos ocasionó daños directos a propietarios de vehículos y empresas en la zona. De acuerdo con el NYPD, muchas víctimas encontraron sus autos sobre cajas o notaron la sustracción completa del vehículo. El costo económico promedio para cada afectado representa la reposición de neumáticos, llantas, y convertidores catalíticos, piezas cuyo valor ha subido debido a la presencia de metales preciosos.

El NYPD estima que el aumento en el robo de autos y autopartes en el Bronx responde a una tendencia observada en los últimos años, motivada por la demanda en el mercado negro y la posibilidad de una venta rápida. Las aseguradoras informaron un aumento en las reclamaciones vinculadas a estos delitos, motivando la revisión de pólizas y el ajuste de primas en la región.

Calle urbana de noche con varios coches de policía y oficiales. Luces rojas y azules se reflejan en la calzada mojada. Edificios residenciales visibles.
El Ayuntamiento de Nueva York reforzó las medidas preventivas mediante la distribución de dispositivos Apple AirTag y el aumento de patrullajes en los barrios más vulnerables a estos delitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas preventivas y reactivas tomaron las autoridades?

Tras el desarrollo de la Pit Crew, la Fiscalía del Distrito del Bronx, autoridad judicial neoyorquina, y el NYPD anunciaron el fortalecimiento de controles en estacionamientos públicos y la intensificación de patrullajes nocturnos en los barrios más afectados. El NYPD recomendó a los dueños de vehículos la instalación de sistemas de rastreo y refuerzo de seguridad, en respuesta a la emergencia de nuevos métodos empleados por los ladrones.

El ayuntamiento de Nueva York distribuyó recientemente dispositivos Apple AirTag entre los residentes, con el objetivo de facilitar la localización de automóviles robados. Esta medida forma parte de una estrategia integral, según detalló la televisora local ABC7 New York.

¿Qué pruebas y evidencias presentó la fiscalía en este caso?

La acusación formal de la Fiscalía del Distrito del Bronx, autoridad judicial neoyorquina, incluye grabaciones de cámaras de seguridad, registros electrónicos y testimonios de víctimas y testigos. El NYPD aportó análisis de patrones y rastreos de vehículos involucrados. Además, la incautación de USD 116.000 en la vivienda de uno de los sospechosos fue considerada una de las pruebas clave que vinculan al grupo con el lucro por la venta de autopartes.

Entre las pruebas destacan videos donde se observa a los acusados, con el rostro cubierto, desmontando neumáticos y llantas en minutos. Otros documentos aportados refieren registros telefónicos y movimientos bancarios que confirman la existencia de una red organizada.

¿Qué se espera tras la detención de los presuntos integrantes de la banda?

La Fiscalía del Distrito del Bronx, autoridad judicial neoyorquina, anticipó la continuidad del proceso judicial en los próximos meses, con audiencias programadas y la búsqueda de sospechosos prófugos. El NYPD informó que mantendrá la vigilancia en zonas de alto riesgo y reforzará la cooperación con otras agencias policiales para identificar posibles ramificaciones de la organización en otras áreas de la ciudad.

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