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Las Fuerzas de Defensa de Israel destruyeron 50 infraestructuras del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

El ejército informó que, entre los objetivos atacados, se encuentran “cuarteles desde los que operaban terroristas de la organización y edificios de uso militar”

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El video muestra secuencias aéreas en blanco y negro de ataques militares. Se observan explosiones y columnas de humo sobre estructuras y áreas vegetadas. Un sistema de puntería en pantalla indica objetivos específicos durante los bombardeos. Las imágenes corresponden a operativos de las fuerzas israelíes contra objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este sábado que destruyeron 50 infraestructuras del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano en las últimas 24 horas.

A través de un comunicado, indicaron: “Las FDI atacaron desde el aire objetivos terroristas en el sur de Líbano y eliminaron terroristas que operaban cerca de las fuerzas de las FDI. En el marco de los ataques, se destruyeron alrededor de 50 infraestructuras de la organización terrorista Hezbollah en diversas áreas".

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Luego describieron que, entre los objetivos atacados, se encuentran “cuarteles desde los que operaban terroristas de la organización, edificios de uso militar e infraestructuras terroristas adicionales“.

“Los cuarteles y edificios militares eran utilizados por los terroristas de la organización terrorista Hezbollah para avanzar en planes terroristas contra las fuerzas de las FDI y el Estado de Israel. En un incidente adicional, la organización terrorista Hezbollah lanzó varios cohetes hacia las fuerzas de las FDI que operan en el sur de Líbano. Los cohetes cayeron en áreas abiertas en el sur de Líbano. De acuerdo con la política, no se activaron alertas", describieron.

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Por último, expresaron que “las FDI continúan operando contra amenazas a los civiles del Estado de Israel y las fuerzas de las FDI, y de acuerdo con las directrices de la instancia política”.

Vista aérea en blanco y negro de un área residencial con varios edificios y vegetación, con un retículo de puntería en el centro sobre una estructura
Una vista aérea muestra un objetivo vinculado a Hezbollah en el sur del Líbano

El Ejército israelí lanzó fuertes ataques especialmente en los distritos de Nabatieh, Tiro, Jezzine, Sidón y Bint Jbeil. Esta mañana emitió órdenes de desplazamiento para nueve localidades más, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

La advertencia “urgente” fue lanzada a los residentes de las localidades de Qaqaiyat al Jisr, Aadchit, Jibchit, Aba, Kfar Joz, Harouf, Douair, Deir el Zahrani y Habush, situadas en el distrito de Nabatiyeh, ordenándoles evacuar sus hogares de inmediato y trasladarse a una distancia mínima de 1.000 metros.

El pasado 17 de abril entró en vigor una tregua que se prevé que continúe al menos hasta mediados de mayo y que tiene como objetivo avanzar hacia unas negociaciones más en profundidad entre Israel y Líbano.

No obstante, el proceso diplomático sigue estancado, y el presidente libanés, Joseph Aoun, insiste en consolidar primero un alto el fuego y detener los ataques israelíes antes de continuar con las reuniones bilaterales entre representantes de Israel y Líbano en Washington, pese a la presión de Estados Unidos.

Un hombre hace el signo de la victoria desde su motocicleta tras pasar frente a una manta que muestra a soldados iraníes que se encaminan a atacar territorio israelí, en la Plaza de la Revolución Islámica, el sábado 14 de junio de 2025, en Teherán, Irán (AP Foto/Vahid Salemi)
Un hombre hace el signo de la victoria desde su motocicleta tras pasar frente a una manta que muestra a soldados iraníes que se encaminan a atacar territorio israelí, en la Plaza de la Revolución Islámica, el sábado 14 de junio de 2025, en Teherán, Irán (AP Foto/Vahid Salemi)

El régimen de Irán advirtió que es “probable” la reanudación de la guerra

Por su parte, Mohammad Jafar Asadi, subcomandante del centro de mando del Ejército iraní, amenazó este sábado sobre la posibilidad de un nuevo conflicto armado con Estados Unidos, ante el estancamiento de las conversaciones de paz y las observaciones del presidente estadounidense Donald Trump a la última propuesta iraní en las negociaciones.

Es probable que se reanude el conflicto entre Irán y Estados Unidos, y las pruebas demuestran que Estados Unidos no está comprometido con ninguna promesa ni acuerdo”, declaró el miembro del Khatam al-Anbiya, según reportó la agencia de noticias iraní Fars, afín al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Las declaraciones del subcomandante del cuartel general militar surgen luego de que el líder supremo del régimen iraní, Mojtaba Khamenei, reivindicara que el país persa se consolidó “como potencia militar” al definir “la identidad iraní-islámica e inculcarla lo más profundamente posible en la mente y el alma de la juventud”. Al ayatollah no se le ha visto en público desde que fue designado como sucesor de Ali Khamenei, su padre, el día que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán.

En ese sentido, Yousef Pezeshkian, el asesor e hijo del presidente de Irán, planteó distintos escenarios sobre el desenlace de la guerra, señalando que el país ha sufrido daños, pero ganó prestigio internacional.

Irán se ha visto perjudicado económicamente debido a los daños en la infraestructura y en su capacidad de gestión debido a la pérdida de sus mejores fuerzas, pero en términos de credibilidad y posición global se ha beneficiado hasta ahora”, escribió Pezeshkian en su canal de Telegram.

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