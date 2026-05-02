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Nico Varrone brilló en la Sprint de la F2 y terminó cuarto en el GP de Miami: la impresionante definición de la carrera

El argentino de VAR sumó puntos por primera vez en la categoría. El apasionante final con tres pilotos peleando por la victoria

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Nicolás Varrone completó una sublime actuación en la carrera Sprint de la Fórmula 2 y terminó en el cuarto puesto en el Gran Premio de Miami. El argentino largó en la quinta ubicación luego de una destacada actuación en la clasificación del viernes, donde quedó sexto (posición en la que largará el domingo). El piloto albiceleste de 25 años brilló con su Van Amersfoort Racing (VAR) en una apasionante carrera que finalizó con la victoria de Nikola Tsolov.

Nico Varrone tuvo una gran largada en la que logró ganar una posición para ubicarse cuarto. Incluso tuvo chances de quedar tercero si no fuera por la buena defensa del paraguayo Joshua Durksen. Mientras los punteros peleaban, el piloto albiceleste se mantuvo a la expectativa con un ritmo notable, al punto de que marcó el récord de vuelta.

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La pelea entre Laurens van Hoepen y Durksen en el segundo lugar le permitió al argentino mantenerse cerca del podio, al mismo tiempo que soportaba la presión que le efectuaba Alex Dunne por detrás. El pelotón de la cima se mantuvo durante más de la mitad de la carrera con cinco pilotos peleando por las posiciones con distancias inferiores a un segundo entre cada uno.

*La buena largada de Nico Varrone en la Sprint de Miami de la F2

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El trencito de DRS (que se mantiene en la F2 a diferencia de la F1) cambió en la vuelta 14 cuando van Hoepen superó a Nikola Tsolov en la punta. Al mismo tiempo, Varrone y Durksen comenzaron a pelear rueda a rueda a lo largo de todo el circuito de los Estados Unidos. Sin embargo, el paraguayo exprimió su monoplaza de Invicta Racing con una sobresaliente defensa.

La lucha con Durksen dejó expuesto a Varrone con Alex Dunne, quien logró superarlo. El irlandés, que es parte de la academia de pilotos de Alpine, atacó de forma extremadamente agresiva al paraguayo por el tercer puesto. Ambos perdieron bastante tiempo en pista y el argentino volvió a meterse en la pelea.

No obstante, mientras buscaba escalar una posición, el Ingeniero Maschwitz tuvo que aguantar los ataques de Martinius Stenshorne. En medio de la disputa tocó levemente de atrás al Invicta del Durksen. Mientras Laurens van Hoepen y Nikola Tsolov peleaban fervientemente por la victoria, Nico Varrone logró adelantar al paraguayo en la recta antes de la curva 17 para escalar a la cuarta posición.

En los últimos dos giros, el argentino soportó todos los ataques de su rival para aguantar el cuarto puesto y sumar sus primeros cinco puntos en el campeonato. El desenlace en la punta fue apasionante: Nikola Tsolov se quedó con la victoria tras superar a van Hoepen en la última curva, con un Alex Dunne que terminó al borde de quedar segundo.

*La pelea entre Varrone y Durksen

“La clasificación fue bastante buena. La primera vuelta fue sólida. Con el segundo juego de neumáticos pude hacer una vuelta limpia y terminamos sextos en mi segunda clasificación de F2. Así que estoy contento de estar entre los diez primeros y a partir de aquí vamos a seguir mejorando. Estoy intentando reducir el tiempo que han pasado desde que no competí en monoplazas. Así que estoy contento de que todo parezca estar dando sus frutos y es una buena motivación para las próximas carreras y para la carrera del fin de semana”, destacó Varrone después de quedar sexto en la clasificación el día viernes. La carrera principal de la Fórmula 2 en Miami se realizará el domingo a las 13:30 (hora argentina).

Nico Varrone inició la temporada de la F2 con un desempeño progresivo. En el debut en el GP de Australia largó 19° después de algunas dificultades en la clasificación por dos banderas rojas y terminó 21° en la Sprint, donde tuvo un despiste en el que realizó un trompo. Respecto a la carrera principal, el argentino avanzó con una notable largada y logró liderar por un largo lapso de la competición. Sin embargo, perdió toda la ventaja que consiguió al entrar a boxes y quedar expuestos con la gomas. Finalmente, cruzó la bandera a cuadros en el 17° puesto.

*La largada de Nico Varrone en la Sprint de Miami desde la cámara on board

“El balance es más que positivo. En clasificación estábamos para estar entre los diez primeros, pero nos perjudicaron las banderas rojas. Por eso con el equipo fuimos por una estrategia diferente a la mayoría que era largar con las gomas blandas. Hice una buena largada en la que gané siete posiciones y tuve un buen ritmo”, le comentó a Infobae tras sus primeras actuaciones en la temporada.

A pesar de que Varrone está consiguiendo destacadas actuaciones en la F2, categoría de monopostos a la que regresó después de seis años de ausencia, el piloto de Ingeniero Maschwitz sigue enalteciendo su trayectoria en las carreras de resistencia: terminó tercero en las 12 Horas de Sebring el 22 de marzo a bordo del Corvette. Cabe recordar que el corredor de 25 años forma parte de General Motors (GM), que es dueño del equipo Cadillac de la Fórmula 1. Su regreso a los monoplazas está relacionado con la chance de llegar a la Máxima.

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