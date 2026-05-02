Salud

La fruta que los nutricionistas destacan para ayudar a controlar el azúcar en sangre

Pequeña, accesible y fácil de sumar a la rutina, se gana un lugar clave en la alimentación diaria

Guardar
Un tazón de cerámica lleno de Tayberries rojas y hojas verdes sobre una mesa de madera, junto a un cuchillo, una tabla de cortar y un periódico en una cocina
Las frambuesas destacan como la fruta con mayor contenido de fibra y bajo nivel de azúcar, ideal para controlar el azúcar en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una consulta frecuente entre quienes buscan mejorar su salud metabólica se centra en el control del azúcar en sangre mediante la alimentación. En ese contexto, dietistas recomiendan las frambuesas como la fruta más adecuada para este objetivo. Su elevado contenido de fibra, su bajo nivel de azúcar y su abundancia de antioxidantes y polifenoles la convierten en una gran opción.

Diversos estudios científicos han destacado que una taza de frambuesas frescas aporta 8 gramos de fibra y solo 5 gramos de azúcar, lo que favorece la estabilidad de la glucosa tras las comidas. Según la dietista Courtney Pelitera, se trata de “la fruta más accesible con el mayor contenido de fibra”, lo que las posiciona como una alternativa preferente para quienes buscan regular sus niveles de azúcar en sangre.

PUBLICIDAD

Esta combinación de alta fibra y bajo índice glucémico ayuda a evitar picos de glucosa y es especialmente útil tanto para personas con diabetes o prediabetes como para quienes desean mantener hábitos saludables.

Eliminar la fruta por completo para controlar la glucosa no solo es innecesario, sino que puede ser contraproducente. Consumida entera, aporta nutrientes clave como vitamina C, magnesio, potasio, agua y fibra, además de fitocompuestos que ayudan a prevenir enfermedades y sostener funciones metabólicas esenciales.

PUBLICIDAD

Algunas opciones incluso ofrecen beneficios adicionales. Las frambuesas, por ejemplo, destacan por su contenido de antioxidantes y polifenoles, que contribuyen a reducir la inflamación y mejorar la sensibilidad a la insulina, dos factores clave en el equilibrio metabólico.

Un estudio reciente publicado en la revista científica British Journal of Nutrition demostró que el consumo de frambuesas puede mejorar la respuesta glucémica e insulínica postprandial en adultos con prediabetes.

En el ensayo, los participantes que consumieron frambuesas junto a una comida rica en carbohidratos experimentaron una reducción significativa en los niveles de glucosa e insulina en las horas posteriores, en comparación con quienes no incluyeron la fruta.

diabetes, glucosa, diabetes tipo 2, azúcar en sangre-VisualesIA
Una taza de frambuesas frescas aporta solo 5 gramos de azúcar y 8 gramos de fibra, beneficios que contribuyen al control glucémico (Imagen ilustrativa infobae)

Además, un trabajo del Journal of Nutritional Biochemistry analizó los efectos de los polifenoles de las frambuesas, concluyendo que estos compuestos pueden modular vías metabólicas asociadas al control glucémico y al estrés oxidativo, aportando beneficios adicionales para la salud metabólica

Por qué las frambuesas son la fruta preferida para controlar el azúcar en sangre

Las dietistas identifican a las frambuesas como la mejor alternativa para el control glucémico por su perfil nutricional único: ofrecen una alta proporción de fibra soluble e insoluble, bajo aporte calórico y una concentración relevante de polifenoles y vitamina C.

Según el portal de estadísticas alemán Statista, el consumo regular de frutas ricas en fibra se asocia con una menor incidencia de diabetes tipo 2. En particular, la fibra presente en las frambuesas contribuye a ralentizar la absorción de azúcares, lo que ayuda a evitar picos rápidos en los niveles de glucosa.

Además, los antioxidantes y polifenoles presentes en esta fruta fomentan el metabolismo de la glucosa y contribuyen a reducir la inflamación sistémica.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Expertos de la Asociación Estadounidense de Diabetes recomiendan la ingesta regular de frutas ricas en fibra como las frambuesas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis realizado por la Asociación Estadounidense de Diabetes subraya que la inclusión de frutas enteras como las frambuesas en la dieta diaria no solo es segura, sino también recomendable para quienes buscan mantener un adecuado control glucémico. Su variedad de micronutrientes y fitocompuestos refuerza su valor preventivo y terapéutico en el contexto de enfermedades metabólicas.

Cómo integrar frutas en la dieta para una mejor salud metabólica

Los especialistas aconsejan que las frutas se consuman acompañadas de otros alimentos, como proteínas o grasas saludables, para favorecer la estabilidad de los niveles de azúcar en sangre. Ejemplos recomendados incluyen yogur, queso, frutos secos, legumbres tostadas o mantequilla de maní, los cuales pueden combinarse con frutas frescas en el desayuno o como colación. Esta estrategia ayuda a ralentizar la absorción de carbohidratos y evitar fluctuaciones bruscas en la glucosa.

Seleccionar y combinar adecuadamente las frutas, priorizando aquellas con alto contenido de fibra y bajo índice glucémico, permite disfrutar de sus beneficios nutricionales sin sacrificar el control sobre el azúcar en la dieta diaria. Esta selección consciente contribuye a una salud metabólica robusta y disminuye el riesgo de desarrollar alteraciones glucémicas a largo plazo.

Primer plano de un tazón de vidrio lleno de yogur blanco cremoso, cubierto con frambuesas rojas, almendras, nueces, nueces pecanas y uvas pasas variadas.
La inclusión de frambuesas en la dieta diaria mejora el metabolismo de la glucosa y ayuda a prevenir picos glicémicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros beneficios de las frambuesas para la salud

Además del impacto positivo en el control glucémico, diversas investigaciones señalan que las frambuesas aportan compuestos bioactivos que favorecen la protección cardiovascular y el equilibrio del microbioma intestinal. Los polifenoles que contienen pueden modular la actividad de enzimas antioxidantes y fortalecer la respuesta inmunitaria.

Integrar frambuesas en la alimentación diaria no solo ayuda a regular el azúcar en sangre, sino que también aporta beneficios integrales para la prevención de enfermedades crónicas y el fortalecimiento del bienestar general.

Temas Relacionados

Control de Azúcar en SangreFrambuesasSalud MetabólicaFibra DietéticaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Identifican cómo las lesiones cerebrales pueden activar procesos de recuperación

Científicos demostraron que los daños en la sustancia blanca del cerebro pueden activar procesos de reparación y adaptación, además de generar afectaciones. Los resultados abren nuevas posibilidades terapéuticas para enfermedades como el Alzheimer y la esclerosis múltiple

Identifican cómo las lesiones cerebrales pueden activar procesos de recuperación

Luz roja para adelgazar: qué dicen los especialistas sobre sus efectos reales y por qué no reemplaza los hábitos saludables

Su uso crece en centros especializados, pero las dudas sobre su alcance real siguen marcando el debate entre profesionales de la salud

Luz roja para adelgazar: qué dicen los especialistas sobre sus efectos reales y por qué no reemplaza los hábitos saludables

La aplicación de perfume en el cuello no afecta la tiroides, según expertos

Especialistas aclaran que, pese a las dudas sobre ciertos ingredientes en fragancias, no hay evidencia concluyente de que su uso habitual en la piel altere el funcionamiento tiroideo

La aplicación de perfume en el cuello no afecta la tiroides, según expertos

Obesidad y cáncer en jóvenes: el nuevo desafío de salud pública en Inglaterra

Un estudio detalló que la prevalencia de la enfermedad aumentó entre 2001 y 2019 en la población de ese país. Advierten que es necesario abordar la problemática para conocer las causas principales

Obesidad y cáncer en jóvenes: el nuevo desafío de salud pública en Inglaterra

El simple descuido que puede afectar el sabor del café y la vida útil de la cafetera

La rutina de extraer la cápsula después de cada uso y mantener el equipo limpio puede marcar la diferencia entre una bebida de calidad y un problema de higiene doméstica

El simple descuido que puede afectar el sabor del café y la vida útil de la cafetera
DEPORTES
Se corre la carrera Sprint del GP de Miami de la Fórmula 1: Norris lidera y Colapinto marcha 9°

Se corre la carrera Sprint del GP de Miami de la Fórmula 1: Norris lidera y Colapinto marcha 9°

Guido Andreozzi y Manuel Guinard perdieron la final del dobles en el Masters 1000 de Madrid

Nico Varrone brilló en la Sprint de la F2 y terminó cuarto en el GP de Miami: la impresionante definición de la carrera

Los elogios del entrenador del Real Madrid a Franco Mastantuono en medio de los rumores de su salida del club

La historia de vida de Alex Zanardi: del accidente en el que perdió las piernas a la carta que recibió del Papa Francisco en un crítico momento

TELESHOW
Soledad Silveyra recordó cómo fueron los últimos días de Luis Brandoni: “Me cuesta mucho superarlo, lo extraño horrores”

Soledad Silveyra recordó cómo fueron los últimos días de Luis Brandoni: “Me cuesta mucho superarlo, lo extraño horrores”

Wanda Nara sorprendió al revelar qué experiencia jamás vivió en sus viajes

Se separaron Adabel Guerrero y Martín Lamela después de 17 años: “Ella tomó decisiones que rompieron la confianza”

Marixa Balli contó por qué no usa apps de citas y confesó con qué tipo de hombres no podría tener una relación

Ricardo Arjona dio su primer show en Buenos Aires: una puesta atrapante, guiños locales y el regalo para una fan

INFOBAE AMÉRICA

Desmantelan en Nueva York una banda acusada de robar más de 250 autos y autopartes por USD 1 millón

Desmantelan en Nueva York una banda acusada de robar más de 250 autos y autopartes por USD 1 millón

La trayectoria de Sergio Parada Higueros es reconocida con el Cambio de la Rosa de la Paz en Ciudad de Guatemala

El Salvador: La alcaldía de Santa Ana impulsa plan integral de bacheo y recarpeteo vial

“Todo se volvió cenizas”: el desgarrador despertar de comerciantes salvadoreños tras voraz incendio en Sonsonate

Las Fuerzas de Defensa de Israel destruyeron 50 infraestructuras del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano