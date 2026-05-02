La historia de vida de Alex Zanardi: del accidente en el que perdió las piernas a la carta que recibió del Papa Francisco en un crítico momento

Accidente de Alex Zanardi en 2001

El 15 de septiembre de 2001, Alex Zanardi sufrió un accidente en el circuito de Lausitzring, Alemania, que no solo marcó un antes y un después en su carrera como piloto, sino que lo convertiría en un ejemplo mundial de superación tras perder ambas piernas y desafiar los límites de la rehabilitación y el deporte adaptado. Este suceso fue un hito que transformó tanto la vida personal como la trayectoria profesional del deportista italiano que falleció ayer a los 59 años.

El accidente se produjo durante la penúltima fecha del campeonato de la CART (Championship Auto Racing Teams). Al salir de boxes, Zanardi perdió el control de su monoplaza tras pisar la zona sucia de la pista, cruzándose violentamente en la recta justo cuando otros coches circulaban a velocidades muy altas. El vehículo del canadiense Alex Tagliani lo impactó de costado y partió el auto, provocando la amputación traumática de ambas piernas por encima de la rodilla.

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En los minutos posteriores al accidente, Zanardi perdió una cantidad masiva de sangre y su vida estuvo en peligro extremo, a tal punto que fue necesaria una transfusión inmediata directamente en la pista para estabilizarlo. El piloto fue trasladado de urgencia en helicóptero a un hospital de Berlín, donde pasó por varias cirugías y permaneció en coma inducido. “Cuando me desperté sin piernas miré la mitad que quedaba, no la mitad que había perdido”, declaró Alessandro en aquel momento.

El coche del piloto italiano se desintegra tras chocar con el del piloto canadiense Alex Tagliani durante la carrera de la CART en el circuito Eurospeedway Lausitz en Klettwitz, al este de Alemania, el sábado 15 de septiembre de 2001 (AP Photo/Eckehard Schulz)

Durante varios minutos, el estado de Zanardi fue crítico, con el personal médico luchando por salvarle la vida al borde del asfalto. La rápida intervención médica fue reconocida como determinante para que pudiera sobrevivir. A pesar de lo devastador de las heridas y el coma inducido, Zanardi desafió los pronósticos más desfavorables.

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Sobrevivir al accidente supuso el cierre abrupto de su carrera tal como se le conocía hasta entonces, pero representó también el inicio de una etapa aún más trascendente. Mediante un riguroso proceso de rehabilitación, Zanardi aprendió a caminar con prótesis y regresó a la competición automovilística, esta vez en autos especialmente adaptados para su discapacidad.

Años después del accidente, Zanardi se reinventó como atleta paralímpico. Con una combinación de fortaleza mental y dedicación, no solo retornó a la competición automovilística, sino que dio un paso más allá al volcarse al paraciclismo. Esta nueva etapa lo llevó a convertirse en campeón paralímpico y referente mundial en materia de superación y resiliencia. Su camino, iniciado aquel día de 2001, se transformó en una historia que trasciende al automovilismo y lo acredita como una leyenda viviente.

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NUEVA VIDA, OTRO ACCIDENTE QUE LO MARCÓ Y CONTACTO DEL PAPA FRANCISCO

Zanardi representó a Italia en los paralímpicos de Río de Janeiro 2016 (REUTERS/Ricardo Moraes)

Zanardi consolidó su lugar como una de las figuras más reconocidas del ciclismo adaptado internacional, retomando protagonismo en los principales campeonatos y redefiniendo los límites de la superación deportiva. Lejos de retirarse, sorprendió al volver a competir profesionalmente menos de dos años después del siniestro. Entre 2003 y 2009, formó parte del equipo BMW Team Italy-Spain en el Campeonato Mundial de Turismos de la FIA, manejando un vehículo especialmente adaptado con un pedal de freno personalizado que operaba en sincronía con su prótesis de pierna. A pesar de las restricciones impuestas por la discapacidad, logró cuatro triunfos en ese circuito mundial.

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En su transición al paraciclismo, Zanardi alcanzó notoriedad en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de 2011, obteniendo la medalla de plata en la contrarreloj. Un año después, su irrupción en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 lo definió como uno de los grandes del deporte adaptado contemporáneo. En esa edición, ganó el oro en la contrarreloj H4 y posteriormente sumó otra medalla dorada en la prueba de ruta y la plata en el relevo mixto H1-4. Su imagen levantando la bicicleta de mano por encima de la cabeza se transformó en uno de los íconos visuales del certamen. Por esas gestas, el italiano recibió el premio al Mejor Atleta Masculino en los Premios Paralímpicos de Deporte y Medios de Comunicación de 2013.

En los años siguientes, Zanardi mantuvo sus resultados a la altura de una élite marcada por rivales de peso como el sudafricano Ernst van Dyk y el neerlandés Jetze Plat. En 2013 conquistó los títulos mundiales de ruta y contrarreloj en el Campeonato Mundial de Baie Comeau, Canadá, y en 2014 revalidó el título mundial de contrarreloj en Greenville, Estados Unidos. La temporada 2015 lo consagró nuevamente como doble campeón mundial —oro en contrarreloj y ruta en Nottwil, Suiza— consolidando su dominio en el pelotón mundial del ciclismo adaptado.

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Alex Zanardi y una increíble historia de resiliencia

El ciclo de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016 representó otro punto alto en su carrera. En esa cita, Zanardi ganó la medalla de oro en la contrarreloj H5 y formó parte del relevo mixto H2-5 que llevó al equipo italiano al primer puesto del podio. También obtuvo la medalla de plata en la prueba de ruta H5, en una definición que involucró un triple empate en tiempo y debió resolverse por foto finish: van Dyk se quedó con el oro y Plat, con el bronce.

El 19 de junio de 2020 al impactar su bicicleta de mano contra un camión durante una carrera de relevos benéfica cerca de Pienza. Tras el choque frontal, Zanardi fue hospitalizado en Siena en estado crítico y sometido de urgencia a una neurocirugía. Permaneció cerca de un mes en coma inducido y recibió tres nuevas intervenciones quirúrgicas antes de ser derivado al centro especializado de Lecco y, luego, a la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Raffaele de Milán ante complicaciones clínicas.

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En noviembre de ese año, Zanardi fue trasladado al Hospital de Padua, donde recuperó la consciencia. Para diciembre de 2021, pudo regresar a casa para continuar la rehabilitación bajo cuidado médico y familiar. El accidente ocurrió 19 años después del siniestro en Lausitzring que le provocó la amputación bilateral de piernas.

La competencia no era oficial ni contaba con cierre de carreteras, lo que resultó en que el ciclista perdiera el control del vehículo, diera varias vueltas y, tras la rotura del casco, se golpeara la cabeza directamente contra una de las ruedas del camión. Los informes periciales y técnicos concluyeron que no hubo nexo de causalidad entre el actuar del conductor del semirremolque y el hecho.

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El por entonces Papa Francisco envió una carta escrita de puño y letra a Alessandro Zanardi a través del medio La Gazzetta, tras el grave accidente y mientras continuaba en estado crítico: “Querido Alessandro, tu historia es un ejemplo de cómo empezar de nuevo tras un revés inesperado. A través del deporte, nos enseñaste a vivir la vida como protagonistas, convirtiendo la discapacidad en una lección de humanidad. Gracias por dar fuerza a quienes la habían perdido. En este momento tan doloroso, estoy cerca de ti, rezando por ti y tu familia. Que el Señor te bendiga y la Virgen te proteja. Fraternalmente, Francesco”.