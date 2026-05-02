Guatemala

La trayectoria de Sergio Parada Higueros es reconocida con el Cambio de la Rosa de la Paz en Ciudad de Guatemala

El Ministerio de Cultura y Deportes destacó la labor de un activista que ha promovido iniciativas lingüísticas, educativas y sociales para garantizar la participación de las personas sordas en la vida pública del país

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Sergio Parada Higueros recibe la Rosa de la Paz en el Palacio Nacional de la Cultura por su trayectoria en la inclusión de la comunidad sorda. (Cortesía: Ministerio de Cultura y Deporte)
Sergio Parada Higueros recibe la Rosa de la Paz en el Palacio Nacional de la Cultura por su trayectoria en la inclusión de la comunidad sorda. (Cortesía: Ministerio de Cultura y Deporte)

En una ceremonia realizada el 30 de abril en el Palacio Nacional de la Cultura en Ciudad de Guatemala, Sergio Fernando Parada Higueros fue distinguido con el Cambio de la Rosa de la Paz, uno de los reconocimientos más significativos del país. El acto, organizado por el Ministerio de Cultura y Deportes, reunió a autoridades, familiares y representantes de organizaciones sociales, quienes celebraron la labor pionera de Parada en la promoción de la Lengua de Señas de Guatemala (Lensegua) y en la defensa de los derechos de la comunidad sorda.

Según informó el propio Ministerio, Parada fue nombrado Mensajero de la Paz por su trabajo a favor de la accesibilidad y la inclusión comunicativa. La entrega de la rosa, símbolo nacional de reconciliación, estuvo a cargo de su hija Tikalia Ixmucané Parada Gutiérrez, mientras que el ministro Luis Méndez Salinas oficializó el reconocimiento ante la presencia de invitados especiales y directivos culturales.

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Durante el evento, Parada expresó: «Recibo este reconocimiento con inmensa humildad y gratitud. Más que un logro personal, esta designación pertenece a todos quienes trabajan incansablemente en las comunidades, eligiendo el diálogo sobre el conflicto y la esperanza sobre el miedo». Según detalló el Ministerio, la ceremonia incluyó la participación de su otra hija, Doris Melissa Parada Gutiérrez, quien leyó una semblanza de su padre y subrayó su trayectoria como referente histórico en la defensa de los derechos de las personas sordas en Guatemala.

El homenaje, organizado por el Ministerio de Cultura y Deportes, reconoce la labor pionera de Parada en la promoción de la Lengua de Señas de Guatemala. (Cortesía: Ministerio de Cultura y Deportes)
El homenaje, organizado por el Ministerio de Cultura y Deportes, reconoce la labor pionera de Parada en la promoción de la Lengua de Señas de Guatemala. (Cortesía: Ministerio de Cultura y Deportes)

De acuerdo con los organizadores, Parada es hijo de Mariano Parada y Berta Higueros de Parada, quienes protagonizaron el primer matrimonio de personas sordas en el país. Desde una edad temprana, se convirtió en un puente entre el mundo oyente y el mundo sordo, experiencia que marcó el rumbo de su vocación profesional. Actualmente preside la Asociación de Intérpretes para Sordos y Sordociegos de Guatemala, entidad que impulsa proyectos de accesibilidad en diferentes sectores.

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El ejemplo de inclusión que marcó a la comunidad sorda guatemalteca

El Ministerio de Deporte y Cultura reportó que Parada ha dedicado más de cuatro décadas a impulsar la Lensegua como derecho lingüístico y herramienta de inclusión. Entre sus principales logros figura la adaptación de la Cartilla Cívica, el Himno Nacional de Guatemala, la Jura a la Bandera y la Oración del Padre Nuestro al sistema de señas, acciones que han permitido ampliar el acceso a la información y la participación plena de la comunidad sorda en la vida pública.

El ministro Luis Méndez Salinas subrayó que la Rosa de la Paz simboliza la dignidad y el derecho de la comunidad sorda a participar plenamente en la sociedad. (Cortesía: Ministerio de Cultura y Deportes)
El ministro Luis Méndez Salinas subrayó que la Rosa de la Paz simboliza la dignidad y el derecho de la comunidad sorda a participar plenamente en la sociedad. (Cortesía: Ministerio de Cultura y Deportes)

Durante la ceremonia, el ministro Méndez Salinas resaltó: «Esta rosa representa años de abrir canales entre dos mundos que nunca debieron estar separados. Representa la dignidad de la comunidad sorda y el derecho de todas las personas a participar plenamente en la vida del país».

El reconocimiento a Parada destaca su papel como intérprete profesional, formador y promotor de la lengua de señas. Además de su labor en el ámbito educativo, su influencia alcanza espacios médicos, religiosos, legales y culturales, consolidando su figura como uno de los principales referentes en la defensa de la accesibilidad comunicativa en Guatemala.

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