Se separaron Adabel Guerrero y Martín Lamela después de 17 años: “Ella tomó decisiones que rompieron la confianza”

Adabel Guerrero y Martín Lamela estuvieron juntos 17 años y son padres de Lola

Con un posteo en sus redes, Martín Lamela puso fin a los rumores y anunció su separación de Adabel Guerrero. La bailarina y el empresario llevaban más de 17 años juntos y son padres de Lola, quien acaba de cumplir ocho años. En los últimos días, habían surgido versiones de una presunta infidelidad de la protagonista de Sex, quien habría engañado a su pareja con un vecino del country. En ese panorama, él confirmó la ruptura mientras que ella, por ahora, eligió el silencio.

“No soy una persona de los medios pero a raíz de la información que circula en la prensa, quería aclarar la situación de mi familia”, escribió Lamela en un posteo en su Instagram, marcando el tono de su mensaje y eligiendo intervenir para cortar con las especulaciones. Habló de desgaste y de decisiones recientes de Adabel que, según él, rompieron la confianza en la pareja. “En los últimos meses ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja”.

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A pesar del final, Lamela remarcó que el vínculo como padres seguirá siendo central: “No vamos a dejar de ser una familia porque ella sigue siendo la mamá de Lola, que es lo único que me importa”. Cerró su publicación con un pedido expreso de respeto por la privacidad y el bienestar de su hija: “Les pido a todos que por favor respeten nuestra privacidad y eviten amplificar información que solo va a lastimar a mi hija”.

Martin Lamela anunció en su Instagram la ruptura con Adabel Guerrero

Las versiones de crisis entre Guerrero y Lamela se acrecentaron en las últimas semanas. Días atrás, la bailarina eligió referirse públicamente a los rumores, aunque sin confirmar ninguna ruptura. Frente a las preguntas sobre una supuesta infidelidad, Adabel optó por relativizar la situación: “Con mi marido tenemos idas y vueltas”, reconoció, enmarcando el momento como una oscilación propia de cualquier pareja de larga data.

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La tensión en el entorno aumentó luego de que distintos trascendidos la vincularan sentimentalmente con un vecino del country donde vive la familia. Guerrero, lejos de confirmar esa versión, insistió en que este tipo de comentarios suelen aparecer cada vez que se instala una crisis en la pareja. “Siempre hay rumores”, afirmó en diálogo con Los profesionales con Flor (El Nueve), restando dramatismo a las especulaciones sobre terceras personas. “Dicen que yo estoy con alguien del country, cosa que me jode, pero me causó gracia, porque me imagino a todas las minas del country ahora...”, sumó con ironía.

Adabel Guerrero enfrenta rumores de infidelidad tras su separación (Video: Los profesionales con Flor. El Nueve)

Sobre las discusiones o distancias, la bailarina admitió que son parte de la dinámica de convivencia, y que no todas las diferencias necesariamente anticipan un final. Durante esa entrevista, evitó entrar en detalles y optó por resguardar parte de su vida privada. Sostuvo que, entre ellos, el vínculo fue cambiando con el tiempo y que las crisis no eran algo nuevo, sino parte de un proceso natural. La referencia a “idas y vueltas” buscó poner en contexto la situación, mostrando que los altibajos no siempre significan una ruptura definitiva.

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Con estas declaraciones, Guerrero intentó descomprimir la atención y dejar en claro que, hasta ese momento, no estaba dispuesta a confirmar un quiebre ni a alimentar versiones sobre terceras personas. El contraste entre el silencio inicial y la posterior confirmación pública de Lamela marcó la diferencia en la manera en que cada uno eligió transitar la exposición del final de la pareja.