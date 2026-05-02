El Salvador

“Todo se volvió cenizas”: el desgarrador despertar de comerciantes salvadoreños tras voraz incendio en Sonsonate

Bomberos intentaron salvar la mercadería pero la velocidad del fuego lo impidió. En 2026, El Salvador ya registra más de 400 siniestros estructurales

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El momento exacto en que el sector de verduras era consumido por un siniestro que dejó pérdidas totales.

La madrugada de este sábado 2 de mayo de 2026 se tiñó de tragedia para el sector comercio en el occidente del país. Un incendio de grandes proporciones devoró por completo varios puestos de venta en el Mercado de Armenia, distrito de Sonsonate Este, dejando pérdidas materiales totales y a numerosas familias sumidas en la incertidumbre económica.

El reporte oficial del Cuerpo de Bomberos de El Salvador indica que la emergencia inició en horas de la madrugada, afectando principalmente a los locales provisionales destinados a la venta de verduras. Estas estructuras, construidas de manera rústica con madera y láminas, facilitaron la rápida combustión y propagación del fuego.

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A pesar de la pronta intervención de las unidades bomberiles, quienes ejecutaron maniobras críticas de control y liquidación, la naturaleza de los materiales y la carga de productos secos hicieron que las llamas avanzaran con una velocidad devastadora. Los equipos de socorro intentaron rescatar parte de la mercadería, pero el calor extremo y la voracidad del siniestro redujeron a cenizas los productos antes de que pudieran ser puestos a salvo.

“El fuego no dio tregua. Intentamos sacar lo que pudimos, pero en cuestión de minutos todo el sector de verduras estaba envuelto en llamas. El esfuerzo se centró en evitar que el incendio se propagara a los sectores aledaños del mercado formal”, explicaron Cuerpo de Bomberos en el lugar.

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Panorama desolador: el mercado de Armenia amaneció convertido en un cementerio de láminas retorcidas y productos carbonizados (Cortesía ITR Occidente).
Panorama desolador: el mercado de Armenia amaneció convertido en un cementerio de láminas retorcidas y productos carbonizados (Cortesía ITR Occidente).

Este lamentable suceso en Armenia no es un hecho aislado, sino que se suma a una tendencia preocupante que las autoridades han venido señalando durante el primer cuatrimestre del año. El preocupante panorama de siniestros en el país queda reflejado en las estadísticas oficiales del Cuerpo de Bomberos, las cuales revelan una crisis creciente en la seguridad de las edificaciones.

Hasta el 22 de abril de 2026, se han atendido un total de 405 incendios estructurales a nivel nacional, una cifra que marca un alarmante incremento del 46% en comparación con los 277 incidentes registrados en el mismo periodo de 2025.

Las investigaciones técnicas señalan de forma contundente que la principal causa de estas tragedias son las fallas en el sistema eléctrico, específicamente los cortocircuitos, un factor que, sumado a los descuidos humanos en el mantenimiento, continúa reduciendo a cenizas el patrimonio de cientos de familias salvadoreñas.

El incremento del 46% respecto al año anterior ha encendido las alarmas del Cuerpo de Bomberos. Según las autoridades, este repunte histórico está directamente relacionado con dos factores determinantes:

  1. Fallas Eléctricas: El desgaste de los sistemas, la sobrecarga de tomacorrientes y la falta de mantenimiento profesional siguen siendo los detonantes principales en estructuras comerciales y vehículos.
  2. Factor Humano y Prevención: Se subraya que la gran mayoría de estos eventos son prevenibles. Los descuidos en el manejo de fuentes de calor y la negligencia en la revisión de instalaciones eléctricas en mercados y zonas residenciales están pasando una factura muy alta a la economía nacional.

Un video grabado en el lugar de los hechos muestra la magnitud del desastre tras un incendio. Se aprecian los restos carbonizados de los puestos, mientras los equipos de emergencia y la policía aseguran la zona.

Impacto social y próximos pasos

Para los comerciantes de Armenia, las estadísticas pasan a segundo plano frente a la realidad de haber perdido su único medio de vida. Los puestos de verduras, que representaban el sustento diario y el capital de trabajo de familias enteras, han quedado reducidos a escombros metálicos y carbón.

En las próximas horas, equipos de inspectores del Cuerpo de Bomberos realizarán el peritaje técnico en la zona cero de Sonsonate. El objetivo es determinar con exactitud el origen del fuego, aunque de forma preliminar no se descarta que una falla eléctrica en los locales provisionales haya iniciado la tragedia.

Las autoridades locales y los sectores comerciales afectados esperan que, tras este siniestro, se agilicen los planes de reconstrucción y, sobre todo, se refuercen las medidas de seguridad industrial y eléctrica en los mercados municipales. La tragedia de esta madrugada en Armenia es un recordatorio urgente de que la prevención no es un gasto, sino la única inversión capaz de proteger la vida y el patrimonio de los salvadoreños ante un fuego que no perdona descuidos.

El Salvador continúa en alerta ante la temporada de incendios, instando a la población a revisar sus conexiones y reportar cualquier anomalía de inmediato a las líneas de emergencia.

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