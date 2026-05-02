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Guido Andreozzi y Manuel Guinard perdieron la final del dobles en el Masters 1000 de Madrid

El argentino y el francés fueron derrotados por el británico Henry Patten y el finlandés Harri Heliovaara por 6-3, 3-6 y 10-7

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Cuatro tenistas masculinos sonríen y posan en la cancha con trofeos plateados circulares, frente a gradas llenas en un estadio de tenis
Guido Andreozzi, en dupla con el francés Manuel Guinard finalistas del Masters 1000 de Madrid (Crédito: ATP Tour)

El tenista argentino Guido Andreozzi, en dupla con el francés Manuel Guinard, quedó a las puertas de consagrarse en el Masters 1000 de Madrid, disputado sobre canchas de polvo de ladrillo, al caer en el partido decisivo frente al británico Henry Patten y el finlandés Harri Heliovaara por 6-3, 3-6 y 10-7 en una hora y 22 minutos de competencia.

En la cancha principal Manolo Santana de la Caja Mágica, en la capital española, la sociedad Andreozzi-Guinard continúa consolidándose en la élite del tenis mundial en donde figuran como la tercer pareja del ranking por parejas. A pesar de que este sábado la dupla perdió de forma ajustada en el súper tie-break, volvió a dejar buenas sensaciones desde lo tenístico.

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En el inicio del encuentro, Patten y Heliovaara sacaron la primera ventaja al adueñarse del primer set. Sin tiempo para lamentos, Andreozzi y Guinard salieron a disputar el segundo parcial con la necesidad de ganarlo para estirar la definición a la manga decisiva, y lo consiguieron gracias a un quiebre en el cuarto game, ventaja que sostuvieron hasta llevar la final al súper tie-break.

Con una diferencia de 4-0 a favor del argentino y el francés, el triunfo parecía encaminarse. Sin embargo, cuatro puntos consecutivos de sus rivales igualaron el marcador en 4-4 y, a partir de allí, el británico y el finlandés se mostraron más sólidos en los momentos clave para terminar encaminándose al título.

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Al cierre del encuentro, el porteño sostuvo: “Espero que hayan disfrutado la final. Quiero agradecerle a Manu por toda la semana. Jugamos muy bien, se nos fue por pequeños detalles. Y quiero felicitar a los campeones”.

Andreozzi construyó gran parte de su carrera en el circuito de singles, al que dedicó más de 15 temporadas y donde alcanzó su mejor ranking en enero de 2019, cuando se ubicó en el puesto 70 del escalafón ATP. En ese recorrido levantó nueve títulos Challenger: Lima (2012), San Juan (2013), Santo Domingo y Vicenza (2016), Punta del Este, Túnez, Szczecin y Guayaquil (2018), y Temuco (2019), este último sobre superficie dura. En Grand Slams, su mejor actuación fue la tercera ronda de Roland Garros 2018.

Su última aparición en un cuadro principal del ATP Tour en singles se dio en Umag 2024. Allí superó la clasificación, pero cayó en primera ronda frente a Marco Trungelliti.

Dos tenistas masculinos en una cancha de arcilla roja; uno, Guido Andreozzi, con camiseta roja, levanta su raqueta; el otro, de espaldas, con camiseta azul
Guido Andreozzi en competencia en el Masters 1000 de Madrid (Crédito: ATP Tour)

El camino también tuvo obstáculos. En 2019 debió someterse a una cirugía en el hombro derecho, cuya recuperación se prolongó por más de un año en pleno contexto de pandemia. Tres temporadas más tarde, en 2022, decidió tomarse un paréntesis al sentirse lejos de su mejor versión. Sin embargo, el regreso fue inmediato y elocuente: título en el Challenger de Temuco y la confirmación de que aún tenía margen para seguir compitiendo al máximo nivel.

Esa reinvención encontró su punto más alto en el dobles. Andreozzi se consolidó como uno de los principales exponentes argentinos de la especialidad, con 39 títulos Challenger y cuatro consagraciones en el ATP Tour: Umag 2024, Buenos Aires y Bastad en 2025, y el Masters 1000 de Indian Wells en 2026. Además, fue finalista en Metz (2025) y semifinalista en el Masters 1000 de Shanghai.

Hoy, atraviesa el momento más sólido de su trayectoria. Convertido en una pieza de confianza para Javier Frana, capitán del equipo argentino de Copa Davis, el porteño tuvo su debut absoluto en la serie de Qualifiers disputada en Busan. Allí, pese a la derrota ante Corea del Sur, dejó una imagen positiva: junto a Federico Gómez asumió la responsabilidad del dobles y aportó uno de los puntos del equipo con una actuación convincente.

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