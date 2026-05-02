Luz roja para adelgazar: qué dicen los especialistas sobre sus efectos reales y por qué no reemplaza los hábitos saludables

La terapia con luz roja para bajar de peso gana popularidad como alternativa no invasiva a los métodos tradicionales de adelgazamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creciente popularidad de la terapia con luz roja para bajar de peso ha impulsado la demanda de alternativas a los métodos tradicionales de adelgazamiento. Sin embargo, la evidencia científica y las opiniones de médicos especialistas mantienen el debate abierto sobre sus verdaderos beneficios y limitaciones.

Según expertos en dermatología y cirugía bariátrica, la terapia con luz roja puede generar una reducción temporal y localizada de la circunferencia abdominal y una leve mejora en la firmeza de la piel. Sin embargo, los estudios disponibles no aportan respaldo suficiente para afirmar que disminuya de forma relevante el peso corporal total ni la cantidad de grasa.

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El consenso profesional indica que su impacto es modesto y que en ningún caso sustituye los pilares básicos del control del peso: alimentación equilibrada y actividad física regular.

El procedimiento consiste en la aplicación de láseres de baja intensidad mediante dispositivos destinados al uso médico o estético. Esta luz penetra entre dos y cinco centímetros bajo la superficie cutánea y actúa sobre las células grasas subcutáneas, estimulando la liberación de su contenido, que el organismo puede eliminar posteriormente. Se trata de un método no invasivo, utilizado principalmente en centros de estética, consultorios dermatológicos y clínicas especializadas para remodelación corporal.

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Un especialista en cirugía bariátrica consultado explica que el objetivo de esta técnica es modificar el contorno corporal, no provocar una reducción significativa del peso total. Tras varias sesiones, pueden observarse cambios en áreas localizadas debido a la descomposición de células grasas, pero los resultados suelen ser temporales y limitados al perímetro de ciertas zonas.

Las afirmaciones sobre aceleración del metabolismo o disminución considerable de grasa corporal carecen de respaldo científico robusto.

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Un ensayo clínico reportó pérdida promedio de 8,9 centímetros en cintura, aunque parte de lo logrado se recuperó en dos semanas (Freepik)

En la práctica, los efectos visibles se concentran en la remodelación estética: reducción de centímetros en zonas específicas, leve tensión superficial y sensación de piel más firme. Los expertos insisten en que se trata de mejoras transitorias y no de soluciones definitivas comparables a las logradas mediante la modificación integral del estilo de vida.

Evidencia científica y resultados en estudios clínicos

La eficacia de la terapia con luz roja ha sido evaluada en diversos estudios, cuyos resultados presentan matices importantes. Un trabajo con 60 participantes que recibieron sesiones dos veces por semana reportó una reducción promedio de dos centímetros en la circunferencia abdominal. Sin embargo, la ausencia de un grupo de control limita la solidez de los resultados.

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Un ensayo clínico con 67 personas comparó la terapia con luz roja frente a un grupo control. Los tratados experimentaron una disminución promedio de 8,9 centímetros en la cintura, mientras que el grupo control perdió solo 1,25 centímetros. Parte de la medida perdida fue recuperada en las dos semanas siguientes, lo que sugiere que el efecto no es duradero.

En otro estudio, realizado en 2025 con 90 mujeres de 30 a 45 años, tras 10 sesiones en cinco semanas, se observó una reducción significativa en la circunferencia abdominal exclusivamente en el grupo tratado con luz roja, pero no hubo cambios en el peso corporal total ni en el porcentaje de grasa.

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El procedimiento presenta riesgos, especialmente si se realiza sin supervisión profesional. Se han documentado casos en los que la piel sufrió irritaciones o quemaduras debido al contacto directo del láser, sobre todo cuando los aparatos son operados por personal no médico. Los dermatólogos advierten que la seguridad del tratamiento depende de la calidad de los dispositivos y la experiencia de quien lo aplica.

Las evidencias científicas señalan una reducción de centímetros en zonas específicas, pero sin impacto significativo en el peso corporal total (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso al servicio puede resultar costoso: los paquetes de sesiones alcanzan varios miles de dólares y no existe garantía de resultados sostenidos ni de beneficios sobre la salud metabólica. Además, los efectos varían según el tipo de piel, el aparato utilizado y la frecuencia de las sesiones.

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Especialistas en dermatología y cirugía bariátrica coinciden en que no existen pruebas concluyentes de una eficacia relevante para la reducción de peso. Subrayan que la pérdida conseguida es, en el mejor de los casos, modesta y reversible, ya que la grasa puede redistribuirse.

El uso excesivo de la terapia puede provocar complicaciones como irritación grave o quemaduras. Los expertos insisten en que la terapia con luz roja no debe considerarse una vía principal para tratar el sobrepeso o la obesidad.

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Perspectiva integral para el control del peso

Aunque la terapia con luz roja puede mejorar temporalmente la firmeza y el aspecto de la piel, estos beneficios son exclusivamente estéticos y de corta duración. Las sociedades médicas y los dermatólogos recomiendan verla solo como complemento y nunca como sustituto de los tratamientos validados para perder peso.

Los costos elevados del tratamiento y la ausencia de garantías sobre beneficios sostenidos limitan su recomendación como terapia principal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para lograr resultados duraderos y saludables, los especialistas destacan la importancia de una alimentación balanceada, la práctica regular de actividad física y la adopción de hábitos saludables. La integración de la terapia con luz roja puede considerarse dentro de una estrategia más amplia de bienestar, siempre bajo supervisión profesional, pero jamás debe reemplazar los fundamentos tradicionales del control del peso.

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La evidencia disponible indica que la terapia con luz roja puede contribuir a una reducción temporal y localizada del contorno corporal, pero no representa una solución efectiva para la pérdida de peso global. Quienes busquen adelgazar deben priorizar intervenciones con respaldo científico y consultar siempre a profesionales calificados antes de optar por métodos alternativos.