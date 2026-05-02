Los elogios del entrenador del Real Madrid a Franco Mastantuono en medio de los rumores de su salida del club

Franco Mastantuono podría irse del Real Madrid por un préstamo la temporada que viene (REUTERS/Michaela Stache)

Franco Mastantuono tiene futuro incierto en el Real Madrid. En medio de una temporada decepcionante del elenco Merengue, que salvo un milagro en La Liga de España terminará sin ningún título, el argentino no logró asentarse en el equipo titular. El volante ofensivo de 18 años fue uno de los apuntados en el Santiago Bernabéu por el rendimiento de la institución y medios locales señalaron que podría irse cedido. A pesar de esto, Álvaro Arbeloa, entrenador actual de la institución, se deshizo en elogios con el ex River Plate.

En la conferencia de prensa previa al encuentro contra el Espanyol, el director técnico del Real Madrid esquivó la pregunta de una posible salida del argentino y destacó su personalidad. “Es cierto que es un chico que está trabajando muy bien. Seguramente cuando juega tiene ese deseo de demostrar todo lo que lleva adentro, por demostrar a la afición madridista el jugador que han fichado. Es un jugador realmente joven, que podría estar jugando en el juvenil del club. Pero le ves el talento que tiene y una grandísima madurez. No parece que tenga 18 años por cómo habla y se comporta, o lo que puedes hablar con él”, comentó Arbeloa.

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En esta misma línea, le tiró flores por sus cualidades: “Me parece un chico con un futuro extraordinario. Es de los que merece la pena por el talento que tiene, sus capacidades, el compromiso y su mentalidad. En el Real Madrid los jugadores argentinos tienen una gran cabida, porque ese temperamento y la mentalidad ganadora comparte los valores con lo que es el Real Madrid. Franco encarna muy bien lo que debe ser un jugador del Real Madrid. Ojalá le podamos disfrutar muchos años”.

El entenador destacó el trabajo del joven argentino

La decepcionante temporada del Real Madrid, según informaron medios de España, derivará en un fuerte mercado de pases para la institución, tanto para reforzar el plantel con fichajes estelares como en salidas de nombres importantes. Uno de los señalados por una hipotética marcha es Mastantuono, al punto de que el portal AS indicó que “no tiene sitio ahora mismo en el Madrid, sobre todo en el de la temporada que viene”.

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El medio mencionado puntualizó en que el equipo está obligado a ganar títulos y “no habrá tiempo para probaturas y la idea es que Mastantuono juegue mucho para desarrollarse”. Mastantuono apenas superó los 1200 minutos en la presente temporada en la que participó de 30 partidos, aunque únicamente fue titular en 15 y solamente completó los 90 en un solo encuentro. El ex River convirtió tres goles (Mónaco, Levante y Albacete) y brindó una asistencia. Todo esto también puso en duda su participación en la próxima Copa del Mundo con la selección argentina.

“Todo eso pasa por una cesión, a algún equipo de cierto tono competitivo, pero que al mismo tiempo le garantice jugar de forma continuada. En el Madrid se confía en este proceso, aunque es cierto que algunas experiencias en el pasado no han salido bien y generan inquietud. Los clubes de Europa ya saben que Mastantuono saldrá y se van posicionando de cara a intentar conseguir su préstamo”, destacó el portal AS.

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Mastantuono quedó en el foco de las críticas por las dificultades que tuvo para adaptarse al Real Madrid (Europa Press)

Mastantuono fue uno de los tantos jugadores del Real Madrid que fue abucheado en el último partido en el Santiago Bernabéu contra el Alavés, el cual se disputó después de la eliminación en la Champions League contra el Bayern Múnich. La desazón de los aficionados se relacionó con terminar una nueva temporada sin títulos, ya que en la Copa el Rey quedó afuera en los octavos de final contra el Albacete.

A falta de cinco partidos para el final de La Liga de España, Barcelona le saca once unidades en la cima al Real Madrid. Incluso, la consagración del cuadro Culé se podría dar en el clásico que se jugará el próximo 10 de mayo en Cataluña a las 16:00 (hora argentina). No obstante, la pelea por el título podría quedar saldada en caso de que el cuadro Merengue no obtenga un buen resultado contra el Espanyol este domingo a partir de las 16:00.

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