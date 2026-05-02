Salud

La aplicación de perfume en el cuello no afecta la tiroides, según expertos

Especialistas aclaran que, pese a las dudas sobre ciertos ingredientes en fragancias, no hay evidencia concluyente de que su uso habitual en la piel altere el funcionamiento tiroideo

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Ilustración de la anatomía del cuello humano con la tiroides resaltada y una mano rociando un frasco de perfume hacia la zona del cuello
Las alertas sobre usar perfume en el cuello preocupan por supuestos riesgos para la tiroides y el sistema hormonal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alertas recientes sobre supuestos riesgos de aplicar perfume en el cuello han generado inquietud entre usuarios preocupados por posibles daños a la glándula tiroides y al sistema hormonal. Sin embargo, especialistas en dermatología aclaran que no existe evidencia científica de peligro directo, aunque recomiendan precauciones adicionales al usar fragancias en la piel.

La aplicación de colonia en el cuello no representa un riesgo específico para la glándula tiroides. De acuerdo con expertos, no hay conexión directa entre la piel de esa zona y la glándula interna, ni pruebas que vinculen este hábito con daños en la función hormonal. Los riesgos principales están relacionados con reacciones cutáneas y el contenido químico de las fragancias, más que con un efecto sobre órganos internos.

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El mito de que el perfume podría afectar la tiroides por absorción rápida a través de la piel del cuello se originó en mensajes divulgados por influencers de bienestar y redes sociales. Estas versiones destacan la llamada “piel vascular” del cuello como vía directa para que los químicos de las fragancias ingresen al organismo y alteren las hormonas, aunque no existe fundamento científico que respalde tales afirmaciones.

Qué dicen los especialistas sobre aplicar colonia en el cuello

Expertos en dermatología y endocrinología coinciden en que no existe base anatómica para temer una absorción directa hacia la tiroides al aplicar perfume en el cuello. La endocrinóloga Kathleen Wyne, del The Ohio State University Wexner Medical Center, explica: “Van a ser absorbidos en la sangre antes de llegar a la tiroides. Entre la piel, la grasa, la fascia y el músculo, sería realmente difícil que algo llegue tópicamente a la glándula tiroides”.

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La piel del cuello está separada de la glándula por varias capas de tejido, incluidos músculos, y no existe un canal directo entre la superficie cutánea y el sistema hormonal relacionado con la tiroides. Además, los expertos destacan que la absorción cutánea de estos ingredientes ocurre, en general, por vía sistémica y que las concentraciones detectadas suelen ser bajas.

Dermatóloga de perfil con bata blanca examinando el hombro de un paciente. Se ven un microscopio y un cartel de anatomía humana al fondo.
Dermatólogos advierten que la piel del cuello es más fina y susceptible a irritación, aumentando el riesgo de dermatitis por perfumes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque no se ha comprobado riesgo interno grave para la tiroides, los dermatólogos advierten que la aplicación frecuente de perfume en el cuello puede causar problemas dermatológicos. La piel de esta zona es más fina y reactiva de lo que habitualmente se considera. La exposición repetida a fragancias puede producir sensibilización y desencadenar dermatitis alérgica de contacto.

Además, al estar el cuello más expuesto al sol, el contacto con ciertos químicos de las fragancias puede favorecer la hiperpigmentación, en especial en personas propensas. Por estos motivos, los especialistas recomiendan aplicar la fragancia en zonas donde la piel es más gruesa, como las muñecas, o directamente en la ropa, para reducir el riesgo de irritación, alergia o manchas.

Disruptores endocrinos en fragancias y sugerencias para reducir riesgos

El debate sobre los riesgos de las fragancias se ha centrado en la presencia de disruptores endocrinos como los ftalatos, compuestos que han demostrado la capacidad de interferir en el equilibrio hormonal del organismo.

También se señalan como potenciales disruptores a los parabenos y otros ingredientes sintéticos utilizados en productos de cuidado personal, aunque sus concentraciones suelen estar reguladas.

Una revisión científica reciente advierte que estos compuestos —incluidos ftalatos, parabenos y bisfenoles— pueden ingresar al cuerpo por absorción cutánea o inhalación y alterar procesos hormonales clave, como la síntesis y señalización de hormonas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los especialistas destacan que la absorción cutánea de fragancias ocurre principalmente por vía sistémica y en concentraciones generalmente bajas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos ingredientes pueden aparecer bajo etiquetas como “fragancia” o “parfum” y estar presentes en diversos productos, incluso sin figurar de forma específica en la composición. La dificultad para identificarlos y la exposición acumulada generan preocupación entre especialistas, ya que la evidencia científica indica que sus efectos pueden depender de la exposición prolongada y combinada, un aspecto que aún continúa en estudio.

Cómo reducir la exposición a químicos en productos de cuidado personal

Para elegir productos de menor riesgo, los especialistas aconsejan optar por fórmulas sin fragancia y priorizar marcas transparentes en cuanto a los ingredientes que incluyen o evitan. Es fundamental distinguir entre “sin fragancia” (fragrance-free) y “sin perfume” (unscented), ya que esta última expresión puede ocultar ingredientes enmascarados que siguen siendo activos.

Además, los disruptores endocrinos no se encuentran solo en fragancias: también están presentes en envases, mobiliario y otros objetos cotidianos. Ante esta exposición extensa, los expertos recomiendan tomar decisiones informadas y priorizar rutinas sencillas para quienes buscan reducir riesgos.

Fragancias que evocan emociones, ideales para cada ocasión, con diversas notas y marcas reconocidas en el mundo de los perfumes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Para reducir el riesgo, se aconseja elegir productos sin fragancia real y marcas que detallan claramente sus ingredientes y evitan químicos sospechosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso habitual de colonia forma parte de la identidad personal para muchas personas y, en ausencia de efectos notorios, no hay motivo de alarma inmediata. Sin embargo, quienes tienen piel sensible o desean limitar su contacto con químicos pueden optar por aplicar la fragancia en zonas menos vulnerables o elegir productos con fórmulas más simples y mayor transparencia en su composición.

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