Salud

Por qué hablar con uno mismo puede impulsar el bienestar emocional y mental a cualquier edad, según la ciencia

Verbalizar pensamientos ayuda a organizar ideas, reducir el estrés y mejorar la memoria en distintas etapas de la vida. Cómo la autocrítica excesiva puede impactar negativamente en la salud mental

Guardar
El auto-diálogo en voz alta
El auto-diálogo en voz alta se consolida como una tendencia creciente entre adultos de mediana edad, según psicólogos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hablarse en voz alta se convirtió en una costumbre cotidiana para muchos adultos en la mediana edad. Escenas aparentemente triviales, como comentar en voz alta sobre la actitud del perro en el patio o debatir si es momento justo para preparar papas fritas, se repiten con frecuencia y ya no resultan excéntricas.

Según exploró The New York Times, verbalizar pensamientos en este período de la vida es cada vez más común de lo que se cree, lo que plantea interrogantes sobre el significado de esta conducta y sus implicancias para el bienestar emocional y cognitivo.

En el día a día, numerosas personas reconocen que el auto-diálogo externo dejó de ser un episodio esporádico para convertirse en práctica habitual. Los testimonios recogidos por The New York Times ilustran desde el murmullo espontáneo durante la búsqueda de un ingrediente hasta la repetición íntegra y audible de textos en público.

Hablarse a uno mismo en
Hablarse a uno mismo en voz alta aporta beneficios emocionales y cognitivos, como la reducción de la ansiedad y la mejora de la memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, una entrevistada relató el impulso de exclamar, mientras revisaba la alacena: “Por favor, que haya extracto de vainilla”, revelando la naturalidad creciente de estas expresiones. Otro caso describe a quien, al teclear mensajes, repite cada palabra en voz alta sin pudor alguno, incluso en espacios transitados. Estos relatos exponen que el fenómeno se encuentra extendido y compartido en silencio por gran parte de quienes atraviesan la mediana edad.

Una costumbre con raíces psicológicas

Para comprender el origen y el sentido de este comportamiento, The New York Times consultó a expertos en psicología, quienes ofrecen explicaciones que combinan desarrollo evolutivo, presión social y estrategias de afrontamiento emocional.

Ethan Kross, profesor en la Universidad de Michigan y autor de “Chatter”, señala que hablarse en voz alta, especialmente durante la mediana edad, constituye un fenómeno poco explorado pero notablemente frecuente.

Expertos destacan que verbalizar pensamientos
Expertos destacan que verbalizar pensamientos ayuda a organizar tareas, clarificar emociones y tomar mejores decisiones cotidianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kross distingue entre el “auto-diálogo interno”—el pensamiento silencioso—y el “auto-diálogo externo” o discurso privado, manifestado a viva voz. Ambos tienen funciones distintas pero complementarias en la regulación de emociones y procesos de pensamiento.

Charles Fernyhough, profesor en la Universidad de Durham y autor de “The Voices Within”, sostiene que, alcanza su punto más alto en la infancia, etapa en la que los niños suelen hablar solos mientras juegan o resuelven problemas. Sin embargo, este comportamiento resurge en la mediana edad.

Según Fernyhough, el hecho de envejecer reduce la presión social, por lo que las personas se permiten expresiones antes contenidas, como hablarse a sí mismas, cantar, bailar o realizar comentarios espontáneos, sin preocuparse tanto por la mirada ajena.

Expertos destacan que verbalizar pensamientos
Expertos destacan que verbalizar pensamientos ayuda a organizar tareas, clarificar emociones y tomar mejores decisiones cotidianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista comparte que él mismo conversa en voz alta con regularidad y que sus hijos suelen preguntarle sobre este hábito, lo que evidencia su carácter habitual en la vida adulta.

Funciones y ventajas para la salud mental

Los expertos consultados por The New York Times coinciden en que el auto-diálogo externo cumple múltiples funciones beneficiosas. Para Fernyhough, hablarse en voz alta puede aliviar la ansiedad —utilizando frases de autocalma como “Estarás bien”—, aumentar la motivación, mejorar el ánimo, ayudar en la organización de tareas y transformar un espacio vacío en un entorno más acogedor. Este hábito se muestra especialmente útil en contextos de soledad, ya que otorga un acompañamiento emocional percibido que mitiga el aislamiento.

Ethan Kross añade que verbalizar pensamientos facilita la resolución de conflictos internos y la preparación para conversaciones difíciles, como negociar un ascenso laboral o plantear una decisión sensible en una relación personal.

El auto-diálogo externo facilita la
El auto-diálogo externo facilita la resolución de conflictos internos y la preparación para conversaciones difíciles, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el especialista, practicar estos diálogos en voz alta ayuda a estructurar ideas y ensayar posibles respuestas, lo que contribuye a afrontar mejor situaciones estresantes. Un consejo práctico es el uso de auriculares en público para simular una llamada, permitiendo mantener la privacidad en entornos concurridos.

Además, hablar en voz alta activa el sistema de memoria de trabajo verbal, lo que mejora la capacidad de recordar listas, compromisos y tareas pendientes.

Kross cita investigaciones que demuestran que quienes nombran en voz alta el artículo que buscan en el supermercado —como pronunciar “leche” o “harina”— logran localizarlo con mayor rapidez, ya que el sistema cognitivo responde mejor a la información verbalizada. Esta estrategia sencilla puede optimizar la gestión de la memoria cotidiana y la planificación de acciones.

El auto-diálogo externo genera, también, un efecto de esclarecimiento mental. Traducir pensamientos en palabras permite organizar mejor las ideas, distinguir prioridades y clarificar emociones, lo que repercute positivamente en el bienestar emocional. Hablarse a uno mismo se convierte en un recurso para tomar mejores decisiones y ganar confianza en la propia voz interna.

Precauciones y riesgos del auto-diálogo

Verbalizar listas o tareas activa
Verbalizar listas o tareas activa la memoria de trabajo verbal y optimiza la gestión de compromisos diarios en adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque los beneficios del auto-diálogo son variados, los especialistas advierten sobre situaciones en que puede convertirse en señal de alarma. Kross precisa que cuando esta conducta resulta disruptiva —por ejemplo, interrumpe la interacción con otros o transgrede de manera notoria normas sociales—, puede despertar sospechas en el entorno y ser motivo de preocupación sobre la salud mental. La clave está en el contexto, la frecuencia y la naturaleza del contenido verbalizado.

Rachel Goldsmith Turow, psicóloga en la Universidad de Seattle y autora de “The Self-Talk Workout”, subraya los riesgos asociados a la autocrítica recurrente. La especialista compara los efectos negativos del diálogo interno autodespectivo con los daños del tabaquismo en la salud mental: “Lo empeora todo”, afirmó.

Según Turow, insistir en mensajes negativos (“Nada te sale bien”, “Siempre fallas”) puede intensificar la ansiedad y los síntomas depresivos. Por el contrario, expresiones espontáneas como un mero comentario sobre la fruta en el supermercado suelen ser inofensivas, salvo que se acompañen de otras conductas inusuales que indiquen un posible trastorno subyacente.

Temas Relacionados

Auto-diálogo en la mediana edadPsicologíaEthan KrossCharles FernyhoughAnsiedadSalud mentalNewsroom BUE

Últimas Noticias

Nacimientos prematuros: cómo detectar los riesgos y cuáles son las claves para cuidar la salud del bebé

En el marco de la Semana de la Prematurez 2025, especialistas y organismos internacionales destacan la importancia del seguimiento médico desde el inicio del embarazo, el acceso a controles regulares y la incorporación de prácticas neonatales basadas en evidencia

Nacimientos prematuros: cómo detectar los

El 80% de los casos de cáncer de pulmón se podrían evitar con una decisión sencilla

La incidencia de la enfermedad creció entre las mujeres y los expertos advierten que la tendencia es reversible. Programas de detección y las últimas novedades en tratamientos

El 80% de los casos

Día de la Lucha contra el cáncer de pulmón: factores de riesgo y claves para la detección temprana

En algunos casos, la enfermedad puede presentar síntomas tardíos. La identificación oportuna de señales de alerta aumenta las posibilidades de realizar un tratamiento eficaz

Día de la Lucha contra

Los 25 hábitos que nos acortan la vida

Se dan muchos consejos para alargarla, pero no se habla tanto de las malas costumbres que operan en contrario. Acá va una lista de lo que no hay que hacer

Los 25 hábitos que nos

Los cambios inesperados en la rutina diaria aumentan el riesgo de migraña, según un estudio

Un análisis realizado por investigadores de Harvard y el Hospital General de Massachusetts reveló que la variabilidad y los cambios imprevistos en las actividades cotidianas pueden ser determinantes

Los cambios inesperados en la
DEPORTES
Javier Frana, en la previa

Javier Frana, en la previa del choque con Alemania por Copa Davis: el nuevo formato, las chances argentinas y su amor por San Lorenzo

El fotógrafo de Senna reveló los secretos de cómo se convirtió en estrella de la F1 y elogió a Colapinto: “Su parecido con Ayrton es increíble”

La Selección Argentina de Copa Davis participó de la gala oficial y acelera su preparación en Bolonia

7 frases de Úbeda tras el triunfo de Boca: de su reacción por la comparación de Paredes con Scaloni al mensaje que ilusiona al hincha

La emoción de Nacho Russo al recordar a su padre: de la ovación en La Bombonera al gesto del uruguayo que encontró la camiseta homenaje

TELESHOW
Eleonora Wexler: “Vivía atrapada en

Eleonora Wexler: “Vivía atrapada en la mujer y la madre que debía ser”

Maxi López arrinconó a Wanda Nara por los rumores con el futbolista Achraf Hakimi: “¿No hubo un marroquí?"

Un exfinalista de Gran Hermano movilizó a sus fans con una rifa solidaria en medio de su lucha contra el cáncer

La divertida despedida de soltera de Cande Ruggeri: disfraz sexy, limusina y champagne

Tres generaciones de Fantino felices, mientras “papá” se recupera de una operación

INFOBAE AMÉRICA

El parricidio que expuso años

El parricidio que expuso años de abuso y sacudió a Estados Unidos en los ‘80

La tragedia del “Capitán Santa”: el misterioso naufragio que sembró árboles de Navidad en las playas de Chicago

400 trabajadores, un roble gigante y pura magia: cómo se construyó Hobbiton, la aldea de “El señor de los anillos”

Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

Australia rechazó la propuesta de Turquía para copresidir la COP31 y profundizó el estancamiento diplomático