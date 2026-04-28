Drones y semillas especiales: el plan de El Salvador para blindar su agricultura ante la amenaza de El Niño

Drones, semillas de alta resistencia y "bloqueadores solares" para plantas. El Salvador ha puesto en marcha un arsenal tecnológico y un plan de créditos blandos para blindar su agricultura frente a un escenario climático hostil (Imagen Ilustrativa Infobae).

La agricultura salvadoreña enfrenta una temporada marcada por riesgos climáticos y decisiones urgentes, según expertos entrevistados en el programa Frente a Frente. El avance de un fenómeno de El Niño intenso, sumado a la posibilidad de una canícula prolongada, ha empujado a las organizaciones del sector a adoptar medidas rápidas para proteger la producción nacional de alimentos.

En la entrevista, Mateo Rendón, coordinador nacional de la Mesa Agropecuaria, y Carlos Rodríguez, secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios (ANTA), describieron el escenario actual con cifras y advertencias claras.

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El maíz, cultivo central en la dieta salvadoreña, puede resistir entre siete y ocho días sin lluvias antes de sufrir estrés hídrico. Las semillas mejoradas utilizadas este año elevan esa resistencia hasta veinte días, pero la amenaza de un periodo seco extendido, junto con la llegada del Niño en agosto o septiembre, introduce incertidumbre sobre la viabilidad de las siembras tardías.

Rendón explicó que, tradicionalmente, la siembra se realizaba entre la última semana de abril y el 10 de mayo. Este ciclo permitía que el maíz estuviera en desarrollo antes de la canícula, prevista para mediados de julio.

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Con las condiciones actuales, los agricultores optaron por adelantar la siembra, priorizando las primeras lluvias para que los cultivos alcancen suficiente maduración y así reducir el riesgo de pérdidas. “Estamos ante un año atípico, lo más seguro es sembrar ahora que la tierra está húmeda”, señaló el dirigente durante el programa.

Mateo Rendón, coordinador nacional de la Mesa Agropecuaria; y, a Carlos Rodríguez, secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios (Cortesía Frente a Frente).

Avances tecnológicos y coordinación: la apuesta agrícola ante la sequía

Ante este panorama, los expertos abogaron que la tecnología agrícola ha mostrado avances recientes para enfrentar estos desafíos. Por lo que, se han incorporado semillas con mayor tolerancia a la sequía y nuevos productos foliares que protegen las plantas tanto del calor como de la falta de agua.

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Los foliares funcionan como una barrera contra el estrés solar, similar al efecto de un bloqueador sobre la piel. Además, el uso de drones para fertilización y fumigación ha comenzado a extenderse, lo que permite una gestión más eficiente de los recursos, reduce la dependencia de mano de obra y promueve la mecanización en el campo.

El proceso de adaptación no solo se apoya en la tecnología, sino también en una coordinación institucional inédita. Diversas organizaciones agrícolas y entidades estatales trabajan de forma conjunta para implementar una agricultura preventiva. El Ministerio de Agricultura ha puesto a disposición créditos al 4% de interés para la siembra de granos, mientras que el Banco de Fomento facilita el acceso a estos fondos a través de un proceso simplificado.

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Según Rodríguez, esta articulación busca garantizar que los insumos, semillas, fertilizantes y tecnología, lleguen a precios competitivos y en el momento oportuno a los productores.

Mientras los agricultores adelantan las siembras para ganarle la partida a la sequía, el sector denuncia una escalada injustificada en el precio de los fertilizantes que amenaza la viabilidad de las cosechas (Cortesía Óscar Domínguez).

En caso de que las lluvias sean insuficientes o la sequía se prolongue, existe un plan de contingencia desarrollado en coordinación con la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA). Este plan contempla la extracción de agua de pozos, ríos y lagos, así como la restauración y modernización de los distritos de riego. Esta estrategia busca garantizar la disponibilidad de agua para los cultivos y sostener la producción, incluso durante los periodos más críticos de sequía.

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El llamado de los líderes agrícolas es claro: la siembra debe realizarse de inmediato para aprovechar la ventana de lluvias actual, ya que retrasar el proceso puede poner en riesgo la seguridad alimentaria nacional. La producción agrícola, subrayaron, no es un tema partidario, sino una responsabilidad colectiva que exige acción coordinada y previsión frente a los desafíos climáticos y del mercado.

Las metas de la articulación institucional apuntan a cubrir el 80% del consumo nacional de maíz, frijol y hortalizas, lo que permitiría reducir la dependencia de las importaciones y fortalecer la autonomía alimentaria del país.

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Esta estrategia se orienta a enfrentar la volatilidad tanto del clima como de los mercados internacionales, asegurando que los alimentos básicos continúen disponibles para la población salvadoreña ante un panorama de alta incertidumbre.