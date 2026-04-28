Decomisan 412 kilos de metanfetamina valorizados en más de USD 8 millones ocultos en cargamento en la frontera entre México y EEUU

La CBP decomisó más de 400 kilos de metanfetamina ocultos en un cargamento de azulejos en el Puente Internacional de Pharr, Texas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 21 de abril de 2026, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) decomisaron más de 400 kilogramos (aproximadamente 881 libras) de metanfetamina ocultos en un cargamento de azulejos en el Puente Internacional de Pharr, Texas. La operación, confirmada por la agencia federal estadounidense CBP, tuvo lugar en uno de los puntos clave del comercio entre México y Estados Unidos, y afecta directamente la seguridad fronteriza y la cadena logística entre ambos países. El valor estimado del decomiso, según la agencia y la cadena estadounidense Fox News, es de USD 8.119.696, una cifra calculada a partir del precio promedio de la metanfetamina en el mercado ilícito en Estados Unidos.

Según la información proporcionada por CBP y replicada por medios estadounidenses, el hallazgo ocurrió durante una inspección rutinaria a un camión de carga procedente de Reynosa, México, con azulejos como mercancía declarada. Un equipo canino alertó sobre la posible presencia de narcóticos y, tras el uso de equipos de inspección no intrusiva y la revisión física, los agentes encontraron 200 paquetes de metanfetamina distribuidos entre los pallets. El peso total confiscado ascendió a 412 kilos, con el valor de mercado calculado en USD 8.119.696, según el comunicado oficial de CBP publicado el 28 de abril de 2026.

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La frontera sur de Estados Unidos es un corredor fundamental para el tráfico de estupefacientes, con decomisos frecuentes de cargamentos ocultos en productos comerciales. Datos históricos de la agencia federal advierten que la complejidad de los métodos empleados por las organizaciones criminales obliga a las autoridades a incrementar el uso de tecnología, equipos caninos y revisiones selectivas en cruces de alto flujo.

¿Dónde y cómo se localizó el cargamento de metanfetamina?

La incautación se realizó en el área de carga del Puente Internacional de Pharr, al sur de Texas, que conecta con Reynosa, estado mexicano de Tamaulipas. El 21 de abril, agentes de CBP interceptaron un tractocamión durante una revisión rutinaria y, tras una alerta de un canino especializado en detección de drogas, seleccionaron el vehículo para una inspección secundaria.

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A través de equipos de revisión no intrusiva, los oficiales detectaron irregularidades en la carga. Al abrir los pallets, hallaron 200 paquetes con polvo blanco; pruebas de campo confirmaron que se trataba de metanfetamina. El peso total incautado fue de 412 kilos, según datos oficiales de la agencia federal estadounidense CBP.

El valor de la droga incautada por la CBP asciende a más de 8 millones de dólares según estimaciones del mercado ilícito estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál fue el protocolo para detectar la droga y el valor del decomiso?

La droga se identificó mediante la intervención de equipo canino y el uso de tecnología de rayos X. De acuerdo con el reporte de la agencia federal, los agentes abrieron los pallets y extrajeron los paquetes sospechosos, que dieron positivo para metanfetamina en pruebas químicas de campo. El valor estimado de la droga, calculado en USD 8.119.696, corresponde al precio promedio de la metanfetamina en el mercado ilícito estadounidense según la última actualización oficial.

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¿Qué importancia tiene este decomiso en la seguridad fronteriza?

El decomiso de más de 400 kilogramos de metanfetamina es uno de los mayores registrados recientemente en la región. Según la cadena estadounidense Fox News y la agencia federal estadounidense CBP, la operación visibiliza la presión constante sobre las autoridades ante los intentos de contrabando de narcóticos en la frontera sur. El director del puerto de Hidalgo/Pharr/Anzalduas, Carlos Rodriguez, destacó en el comunicado oficial: “Como ilustra esta incautación significativa, los oficiales de CBP trabajan de forma constante para garantizar que el comercio fluya y que los narcóticos peligrosos sean detenidos”.

¿Cuáles fueron los pasos legales y operativos tras la incautación?

Después del hallazgo, CBP aseguró tanto la droga como el tractocamión, y notificó a los agentes especiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quienes iniciaron una investigación criminal para rastrear el origen del cargamento y detectar posibles vínculos con redes de tráfico de drogas. Al momento, las autoridades no han informado sobre la identidad del conductor ni de arrestos relacionados.

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La investigación se orienta a determinar la ruta, los responsables y las posibles ramificaciones de la operación criminal. El comunicado de la agencia federal resalta que la colaboración entre CBP y DHS es clave para identificar patrones e impedir futuros intentos de contrabando.

El decomiso en la frontera sur revela el aumento en la complejidad de los métodos usados por organizaciones de tráfico de drogas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los métodos y rutas usados por las organizaciones para traficar drogas?

De acuerdo con reportes institucionales y la cobertura de la cadena estadounidense Fox News, las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas emplean métodos cada vez más complejos para ocultar narcóticos en cargamentos comerciales. En los últimos meses, CBP ha detectado drogas camufladas en envíos de flores, vegetales y productos manufacturados.

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Casos recientes citados incluyen:

Incautación de 135 kilogramos de cocaína en un cargamento de zanahorias.

Detección de más de 450 kilogramos de cocaína ocultos en un envío de chayote.

Decomisos previos de cocaína y metanfetamina en vehículos de carga de la región fronteriza de Texas.

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Estos métodos buscan aprovechar el alto volumen comercial y la complejidad logística de los cruces fronterizos para dificultar la detección de sustancias ilícitas.

¿Qué estrategias está implementando CBP para combatir el tráfico de drogas?

La agencia federal estadounidense CBP ha reforzado su arsenal con tecnología avanzada, equipos caninos y cooperación interinstitucional para fortalecer la seguridad en los puntos de entrada. En el comunicado oficial, la agencia afirmó que opera bajo lineamientos federales de seguridad fronteriza. Según el mismo documento, bajo la administración de Donald Trump y la dirección del secretario de DHS, Markwayne Mullin, se han fortalecido estrategias para evitar el ingreso ilegal de drogas y personas a Estados Unidos.

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La agencia ha subrayado la importancia de la tecnología en los procesos de inspección, así como la necesidad de adaptar sus protocolos ante la evolución en los métodos de ocultamiento utilizados por organizaciones criminales.

¿Cómo se compara este decomiso con otros hallazgos recientes en la frontera entre México y Estados Unidos?

Según datos de la agencia federal estadounidense CBP y la cadena estadounidense Fox News, la frontera entre Estados Unidos y México ha sido escenario de varios decomisos importantes en los últimos meses. El volumen confiscado en esta operación figura entre los más altos informados en 2026, junto a incautaciones previas de cocaína y otras drogas.

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El flujo constante de mercancías en la frontera obliga a aplicar revisiones selectivas y disponer de recursos adicionales para identificar cargamentos sospechosos. La complejidad de los intentos de ocultamiento muestra la presión constante sobre los equipos de inspección de las autoridades fronterizas.

Un equipo canino y tecnología de rayos X permitieron a agentes fronterizos detectar la metanfetamina durante una inspección rutinaria en la frontera México-Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto directo tiene este hallazgo para la logística fronteriza y las empresas de transporte?

La incautación en el Puente Internacional de Pharr impacta tanto la seguridad pública como las cadenas logísticas entre México y Estados Unidos. Las empresas y operadores logísticos enfrentan controles más estrictos de revisión y documentación, mientras que las autoridades refuerzan la vigilancia en todos los cruces comerciales.

El comunicado oficial de CBP subraya que continuará utilizando tecnología avanzada y colaborando con otras instituciones para interceptar cargamentos ilegales. El flujo de información y la coordinación entre agencias federales y locales siguen siendo factores clave para el control efectivo de la frontera.

¿Cómo sigue el proceso tras el decomiso en el Puente Internacional de Pharr?

Tras el decomiso de 412 kilogramos, las autoridades federales mantienen abierta la investigación para esclarecer responsabilidades y prevenir futuros intentos de contrabando de gran escala. El decomiso respalda el mensaje institucional sobre vigilancia continua y la aplicación de tecnologías emergentes en los controles fronterizos.

El hallazgo destaca el desafío existente para la seguridad fronteriza y la persistente búsqueda de equilibrio entre la facilitación del comercio legítimo y la protección ante actividades ilícitas, de acuerdo con las declaraciones institucionales de la agencia federal estadounidense CBP.