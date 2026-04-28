Javier Milei moviliza a sus ministros, legisladores nacionales y provinciales en apoyo a Manuel Adorni

FILE PHOTO: Argentina's presidential spokesperson Manuel Adorni gestures during a rally in Buenos Aires, Argentina, May 14, 2025. REUTERS/Tomas Cuesta/File Photo

La Libertad Avanza se moviliza en defensa del jefe de Gabinete Manuel Adorni. Mañana el funcionario que tiene a su cargo la administración del Estado se presentará a las 10:30 para brindar su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados, y existe la posibilidad de que la imagen sea más parecida a la efervescencia de las aperturas de sesiones del 1 de marzo que a los extensos y tediosos informes de los Jefes de Gabinete.

La sesión está citada para las 10:30 de la mañana; los diputados de LLA llegarán bastante más temprano al Palacio Legislativo, ya que fueron llamados a una reunión de bloque a las 9 en el primer piso de la Cámara de Diputados, más precisamente, en el Salón de Honor ubicado a pocos metros de Pasos Perdidos y del ingreso al hemiciclo de la Cámara Baja. Ese lugar, que es generalmente ocupado por los asesores de los Jefes de Gabinete para ayudarlos a responder preguntas, podría recibir la visita de funcionarios nacionales y de otros legisladores en la previa de la sesión.

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En esta ocasión, la atención se va a centrar en los balcones del primer piso, ya que el presidente de la Nación, Javier Milei, anunció que estará presente junto a los ministros de su gabinete para “escuchar” al Jefe de Gabinete. Según confiaron a Infobae fuentes de la Casa Rosada, el Poder Ejecutivo asegura la presencia “de la totalidad de los ministros”. Por primera vez en la historia, este es el informe número 145 que realiza un Jefe de Gabinete, será con la presencia de un Presidente de la Nación y de todos sus ministros.

Pero en los pasillos de la Cámara de Diputados señalan que no serán los únicos que ocuparán los balcones del recinto. “Los balcones estarán llenos de los nuestros. La idea es hacer un bloque defensivo de Adorni”, explicó una fuente palaciega.

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En los últimos días se supo que la intención del oficialismo es llevar militancia a la presentación de Adorni. Desde la Presidencia de la Cámara les aseguraron a los diputados de la oposición que finalmente eso no iba a suceder. Sin embargo, los legisladores desconfían y le pidieron al titular de la Cámara, Martín Menem, que tome todos los recaudos necesarios para preservar la institucionalidad del informe de gestión.

BUENOS AIRES (ARGENTINA), 10/12/2023.- Ambiente previo a la investidura del presidente electo argentino Javier Milei, la cual tendrá lugar este domingo 10 de diciembre, hoy en el Congreso de la Nación en Buenos Aires (Argentina). EFE/Enrique García Medina

Pero los que sí se sumarán al Presidente, a su hermana y a la totalidad del gabinete son otros legisladores.

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Las conversaciones que se están llevando adelante muestran que mañana a la mañana los balcones del recinto de la Cámara de Diputados van a estar colmados por legisladores y funcionarios de La Libertad Avanza.

Uno de los primeros en ocupar sus lugares serán los senadores nacionales del bloque de LLA. Ya varios confirmaron que asistirán.

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Fuentes del bloque libertario de la Cámara Alta confirmaron que habrá presencia de senadores en las gradas del primer piso. El pedido de asistencia llegó de Balcarce 50 y así lo hizo saber a los miembros del bloque la titular del mismo, la ex ministra Patricia Bullrich.

Maximiliano Luna

Pero, además, habrá lugar para diputados y senadores libertarios de la provincia de Buenos Aires que también recibieron la “invitación” de sumarse. Así como también concejales de LLA que dirán presente “en apoyo al Gobierno nacional”, según confió una fuente al tanto de los movimientos.

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“La intención de Milei es que todos vayan a apoyar a Adorni. Pero esto también significa que todos queden pegados con Adorni. ¿Cómo van a hacer los senadores para discutir Ficha Limpia si van a defender a un jefe de gabinete que está siendo investigado por enriquecimiento ilícito?“, se preguntó un diputado de la oposición

En el oficialismo entienden que la sesión de mañana será bisagra para lo que viene en el Congreso. Si Adorni sale bien parado acelerarán con los proyectos que enviaron al Palacio Legislativo. Si no, buscarán enfriar lo más que se pueda.

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Buscarán acorralar al Jefe de Gabinete primero con la gestión y luego con su situación personal además de las otras causas contra funcionarios nacionales que están en la Justicia -Andis, $Libra, etc.- y seguir adelante con una estrategia de tres pasos que hoy se encuentra en el paso dos. El primero lo lograron y fue “limpiar” la semana previa de posibles ruidos con otros temas, el segundo paso se verá mañana en el recinto en el reparto de las preguntas por temas y, el tercero, se pondrá en marcha una vez que Adorni se retire y se levante la sesión.