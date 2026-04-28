El Instituto de Oncología Ángel Roffo atraviesa una crisis con equipos fuera de servicio y organiza una cena solidaria

El hospital depende de eventos solidarios como una cena benéfica para recaudar fondos y mantener la atención médica a pacientes

La crisis que atraviesa el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo” y su impacto en el tratamiento contra el cáncer en Argentina evidencia las graves deficiencias de la salud pública. Ante la falta de recursos, equipos fundamentales se encuentran fuera de servicio, lo que obligó al personal y la comunidad del hospital a organizar acciones extraordinarias, como una cena solidaria para conseguir los fondos necesarios y sostener la atención de los pacientes.

El sitio, ubicado en el barrio de Agronomía de la Ciudad de Buenos Aires, enfrenta una grave crisis en su capacidad para brindar tratamientos oncológicos. Las máquinas fundamentales para radioterapia y braquiterapia están fuera de servicio, lo que afecta directamente a los pacientes que requieren estos procedimientos.

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Más de 2 millones de dólares se necesitan para recuperar el acelerador lineal, mientras que la actualización de software de la unidad de braquiterapia demanda otros 8 millones de dólares. El hospital, uno de los principales centros públicos dedicados al cáncer en Argentina, depende actualmente de donaciones y eventos solidarios para intentar sostener su funcionamiento básico.

El Instituto Roffo enfrenta una grave crisis por falta de recursos, con equipos de radioterapia y braquiterapia fuera de servicio

La situación se agrava ante la imposibilidad de realizar reformas edilicias esenciales, ya que la infraestructura presenta deterioros importantes tras más de cien años de funcionamiento. Según los profesionales, los retrasos en las reparaciones provocan que parte del personal de patología deba trasladarse entre distintos servicios, mientras los pacientes esperan turnos quirúrgicos que se entregan, en promedio, con un plazo de un mes a mes y medio desde el diagnóstico.

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Las causas de la crisis en la atención oncológica

Valeria Cáceres, directora del área médica del hospital, explicó en Infobae en Vivo A las Nueve que el centro es referente en tratamientos oncológicos públicos y modelo por su abordaje interdisciplinario. “Somos el único instituto que trabaja de acuerdo al tipo de tumor. Trabajamos juntos para tratar un solo tipo tumoral, por ejemplo, tumores de mama y ginecológicos, tumores digestivos”, precisó. Ese enfoque especializado convierte al centro en pionero en el sector público nacional.

En cuanto al equipamiento, Cáceres subrayó que, desde el 2025, tienen parada la máquina de radioterapia. “Por eso todos los pacientes que tienen que hacer radioterapia no se pueden irradiar en el hospital, sino que los radioterapeutas hacen malabares para derivarlos a otro lado”, contó. Para que este servicio vuelva a funcionar, se precisan fondos que hoy no están disponibles en la administración actual.

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Las demoras en la reparación no sólo afectan a quienes acceden por el sistema público; también impactan en pacientes de obras sociales y prepagas. Cáceres explicó que necesitan comprar una nueva máquina de radioterapia “que sale dos millones de dólares”. Sobre la braquiterapia, detalló: “Necesita una actualización del software que sale ocho millones de dólares, que debemos pagar para que nos manden los códigos de Alemania”.

La atención oncológica en el Instituto Roffo se ve afectada por la indisponibilidad de tecnología clave para pacientes con cáncer (Foto: INSN Breña)

Efectos en pacientes y personal de salud

El hospital depende administrativa y financieramente de la Universidad de Buenos Aires, lo que impone limitaciones presupuestarias para mantener la infraestructura y tecnología necesarias. Cáceres precisó que el nosocomio tiene más de cien años. "Las estructuras, los techos, las paredes se van deteriorando si no tienen un mantenimiento preventivo”, explicó. Recordó que el pabellón de patología permaneció más de seis meses sin techo, lo que obligó a reubicar al personal y a modificar circuitos de atención.

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Los retrasos en la atención pueden extenderse, aunque la médica destacó: “Desde que el paciente tiene el diagnóstico, ve al médico y hace la prescripción, alrededor de un mes. Los tiempos quirúrgicos en el hospital están bien”. Reconoció también el aumento de demanda por parte de pacientes derivados de PAMI, IOMA y otras obras sociales, además de personas que perdieron cobertura de medicina prepaga.

En relación a la aprobación de tratamientos por parte de obras sociales y el organismo regulador, indicó: “Alrededor de un mes. Algunos más, otros menos. A veces la ANMAT aprueba, pero la obra social tarda un poco más en reconocer la cobertura”. El hospital implementó una función de acompañamiento para facilitar la obtención de medicamentos y trámites administrativos, lo que permite agilizar los tiempos en la medida de lo posible.

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El centro depende de donaciones y de una cena benéfica para recaudar los fondos necesarios destinados a la reparación de equipos médicos (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Perspectivas y acciones para el futuro inmediato

A pesar de las complejidades, la directora médica destacó la calidad del capital humano y el estándar médico del Instituto Roffo: “El capital humano del instituto es increíble, no solamente los médicos, todos los profesionales y los no profesionales. El Roffo tiene más estrellas que cualquier lugar privado de la Argentina”.

Para enfrentar las carencias, la Fundación Roffo impulsa una cena benéfica en el Yacht Club de Puerto Madero, evento que no organizaba desde hacía más de treinta años. Cáceres invitó: “En la web de fundacionroffo.org pueden comprar las entradas y, si no, informarse acerca del evento”. El objetivo es recaudar fondos que permitan subsanar parte de las falencias mencionadas.

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