América Latina

Robo de armamento militar estaba destinado a grupos delictivos relacionados a la minería ilegal

Parte de las municiones y el armamento sustraído fue recuperada y hay seis personas detenidas por este hecho. La Policía sospecha que el robo estaba destinado a una red de avasallamiento de tierras

Guardar
Oficial de policía observa dos excavadoras amarillas y campamento rústico en un área montañosa boscosa con humo y tierra
Operativo de la Autoridad Jurisdiccional Minera de Bolivia (Ajam) en un campamento de minería ilegal en la localidad de Sorata, La Paz.

Las armas y municiones que fueron robadas de un batallón en Bolivia estaban destinadas a grupos delictivos vinculados a la minería ilegal, según las investigaciones preliminares.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Henry Pinto, informó este lunes en conferencia de prensa que seis militares y tres extranjeros —un venezolano y dos peruanos— implicados en el robo ocurrido el fin de semana en el Batallón de Infantería de Marina VI “Independencia”, de Chua Cocani, en la ruta a la turística Copacabana en La Paz.

PUBLICIDAD

De acuerdo a la información oficial, los elementos sustraídos son 4 fusiles FAL, 4 fusiles AKT-56-2, 3 escopetas Mossberg, 3 pistolas Norinco, 2 pistolas Glock 17, 1 pistola Steyr L9-A1 y aproximadamente 250 cartuchos calibre 7,62. Todo este material estaba destinado a actividades ilegales en el municipio paceño de Sorata.

“Este armamento iba a dar a manos de una organización criminal dedicada al avasallamiento de tierras y a la minería ilegal. Y es posible que también a otro tipo de hechos”, explicó el coronel Pinto, flanqueado por el comandante de la Armada, Ernesto Alfaro y otras autoridades del mando militar.

PUBLICIDAD

Cinco oficiales uniformados están sentados en una mesa azul con micrófonos; un oficial de pie detrás. Banderas bolivianas y detalles de 'Armada Boliviana' visibles
Autoridades bolivianas confirmaron la recuperación de parte del armamento sustraído y la detención de seis implicados en el robo en un batallón militar

Mientras las investigaciones continúan para identificar a todos los autores intelectuales y materiales, la Policía logró recuperar la mayor parte de las armas robadas y se desplegaron militares a zonas fronterizas para evitar el traslado del armamento fuera del país.

La minería ilegal en Bolivia ha crecido en los últimos años impulsada por el aumento del precio del oro, la expansión de cooperativas mineras y limitaciones en los mecanismos de control estatal. Esta actividad se concentra en regiones amazónicas y tropicales del país, donde existen reportes que vinculan la minería ilegal con el avasallamiento de tierras, la presencia de grupos armados y ataques a líderes locales.

En el municipio de Sorata, ubicado 150 kilómetros al norte de la sede de Gobierno, se han registrado operativos recientes de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) para desmantelar campamentos ilegales, con decomiso de maquinaria y enfrentamientos con grupos vinculados a la explotación aurífera.

Vista aérea de un valle montañoso con nubes bajas. Se observan estructuras precarias dispersas, edificios amarillos, y terrenos grises impactados por la actividad minera
Operativo de la Autoridad Jurisdiccional Minera de Bolivia (Ajam) en un campamento de minería ilegal en la localidad de Sorata, La Paz.

Según un comunicado de prensa institucional, una de las intervenciones fue interrumpida por “detonaciones y disparos”, que dejaron a un efectivo policial herido y daños materiales en el lugar.

En otra acción conjunta con la Policía, se logró desmantelar un campamento clandestino, inutilizar maquinaria pesada y generar una afectación económica significativa a las operaciones ilegales en el sector, señala la nota.

“Estos antecedentes, evidencian que la minería ilegal en la región no solo persiste, sino que presenta niveles crecientes de organización y violencia, configurando un escenario de alto riesgo para la intervención estatal”, señala el comunicado de la Ajam, en el que apunta la necesidad de generar acciones coordinadas con otras instancias para combatir un delito que ha evolucionado a “formas más complejas de organización” y se ha vinculado con otras actividades ilícitas.

El informe “Cambio climático, minería ilegal y derechos humanos en la Amazonía”, elaborado por la Coalición contra la Minería Ilegal en la Amazonía (CMIA), establece como acciones urgentes fortalecer la vigilancia estatal, regular la cadena del oro, asegurar la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y establecer mecanismos regionales de cooperación para combatir este delito.

Temas Relacionados

Boliviaminería ilegalarmamentorobobatallónarmadaSorataAjamAutoridad Jurisdiccional Administrativa MineraHenry Pinto

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desapariciones de niñas y adolescentes en Honduras: cifras opacas, redes criminales y el silencio que alarma a las familias

Testimonios de parientes y comités retratan la angustia ante la falta de respuestas claras. La sombra del crimen organizado y una alarmante brecha en los registros alimentan la incertidumbre

Desapariciones de niñas y adolescentes en Honduras: cifras opacas, redes criminales y el silencio que alarma a las familias

Drones y semillas especiales: el plan de El Salvador para blindar su agricultura ante la amenaza de El Niño

Entre el uso de tecnología de punta y el temor a una canícula prolongada, El Salvador se juega en las próximas semanas su capacidad de producir el 80% del maíz y frijol que consume el país

Drones y semillas especiales: el plan de El Salvador para blindar su agricultura ante la amenaza de El Niño

Una nueva encuesta arrojó un empate técnico entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro en Brasil

Un estudio de la consultora Nexus indicó que, en un eventual balotaje, la diferencia se reduce al mínimo: el mandatario obtendría un 46% de los votos, mientras que el senador alcanzaría el 45%

Una nueva encuesta arrojó un empate técnico entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro en Brasil

Honduras plantea en México y España fortalecer protección juvenil

Mientras miles de niños y jóvenes en Honduras enfrentan retos marcados por la violencia, la migración y falta de oportunidades, el país busca posicionar estos temas en la agenda internacional

Honduras plantea en México y España fortalecer protección juvenil

El Salvador inaugura curso internacional antipandillas con delegaciones de seis países

La iniciativa ofrece a oficiales de Belice, Costa Rica, México, Panamá y Perú acceso a la experiencia salvadoreña en identificación y desarticulación de pandillas, promoviendo el intercambio técnico y la cooperación internacional entre países latinoamericanos.

El Salvador inaugura curso internacional antipandillas con delegaciones de seis países
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Conclusión del accidente de Adamuz: la CIAF dice que se rompió el carril y descarta anomalías previas en los trenes

Conclusión del accidente de Adamuz: la CIAF dice que se rompió el carril y descarta anomalías previas en los trenes

Gustavo Petro denunció un supuesto plan para culparlo de un posible atentado contra el presidente ecuatoriano Daniel Noboa: “Mañas de Uribe”

Médica falsa y fugitiva: así atraparon a la docente de plástica que atendía pacientes en hospitales de Chaco

Buscan a dos pescadores que se metieron en el Río de la Plata con una canoa a motor

Nombran a Nini Johana Castañeda como superintendente encargada tras la salida de Billy Escobar

INFOBAE AMÉRICA

Desapariciones de niñas y adolescentes en Honduras: cifras opacas, redes criminales y el silencio que alarma a las familias

Desapariciones de niñas y adolescentes en Honduras: cifras opacas, redes criminales y el silencio que alarma a las familias

Drones y semillas especiales: el plan de El Salvador para blindar su agricultura ante la amenaza de El Niño

Trump aseguró que Irán le pididó la reapertura del estrecho de Ormuz debido a que está en “estado de colapso”

Decomisan 412 kilos de metanfetamina valorizados en más de USD 8 millones ocultos en cargamento en la frontera entre México y EEUU

La costumbre japonesa de limpiar los estadios tras los partidos: un gesto de respeto y comunidad

ENTRETENIMIENTO

Lisa Kudrow recordó el trato brutal que recibió de los guionistas de ‘Friends’: “¿Es que la zorra no sabe leer?”

Lisa Kudrow recordó el trato brutal que recibió de los guionistas de ‘Friends’: “¿Es que la zorra no sabe leer?”

Nathan Chasing Horse, actor de ‘Danza con lobos’, fue condenado a cadena perpetua por agresiones sexuales contra mujeres y niñas

Acusado de planear atentado en concierto de Taylor Swift se declara culpable en Austria

La magia detrás de Taylor Swift: cómo la famosa cantante escribe sus canciones

“Barrabrava” pone fecha a su segunda temporada y suma grandes figuras al elenco para una guerra total