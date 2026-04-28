La ansiedad afecta a uno de cada cinco adultos según datos de organismos como la CDC y el NIMH en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ansiedad es una de las condiciones de salud mental más comunes y debatidas en la actualidad. Su presencia afecta tanto el bienestar emocional como el funcionamiento cotidiano, y es motivo de consulta frecuente en sistemas de salud de todo el mundo.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y del Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH), aproximadamente 1 de cada 5 adultos experimenta episodios de ansiedad de manera constante o frecuente.

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La psicóloga Ángela Fernández, citada por Men´s Health subraya que identificar estos patrones no implica resignarse a convivir con la ansiedad, sino aprender a gestionarla con flexibilidad y autocompasión. Lejos de ser defectos, estas tendencias pueden funcionar como virtudes en la vida diaria, aunque, cuando se desbordan, se transforman en una fuente de malestar persistente.

Cuáles son los rasgos que comparten las personas con ansiedad

Diversos estudios y testimonios recogidos por especialistas en salud mental coinciden en señalar tres rasgos de personalidad que se repiten con frecuencia en las personas que experimentan ansiedad:

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1. Autoexigencia elevada

Según Fernández, quienes presentan este perfil tienden a asumir demasiadas responsabilidades, se imponen estándares de perfeccionismo muy altos y muestran disciplina rigurosa en todas sus actividades. Esta actitud, aunque valorada socialmente, puede derivar en rigidez mental y dificultar la adaptación ante situaciones adversas.

Instituciones como la Clínica Mayo describen el perfeccionismo y la autoexigencia como factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar ansiedad, ya que dificultan la tolerancia al error y la adaptación ante la incertidumbre.

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La autoexigencia elevada y el perfeccionismo constituyen factores de riesgo clave en el desarrollo de ansiedad, según especialistas en salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perfeccionismo extremo se convierte así en un factor de vulnerabilidad ante la incertidumbre cotidiana, elevando la probabilidad de experimentar síntomas de ansiedad. Fernández explica que muchas de estas personas han aprendido desde pequeñas que el reconocimiento llega cuando logran resultados sobresalientes, lo que refuerza la necesidad de control y la intolerancia al error. Cuando la autoexigencia deja de ser motivación y pasa a ser una carga, el equilibrio emocional se ve comprometido.

2. Exceso de amabilidad

Individuos con esta característica priorizan constantemente las necesidades de los demás por encima de las propias y encuentran dificultades para establecer límites claros en sus relaciones cotidianas.

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“Ser empático es positivo, pero cuando se hace a costa del propio equilibrio, la factura emocional llega”, advierte Fernández. La tendencia a decir siempre que sí y a evitar el conflicto puede derivar en sobrecarga emocional, resentimiento y estados persistentes de tensión interna.

El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos (NIMH) advierte que la dificultad para poner límites y la tendencia a la complacencia pueden generar agotamiento emocional y favorecer la aparición de ansiedad.

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3. Alta sensibilidad emocional o neuroticismo

Se manifiesta como una marcada reactividad ante cambios inesperados, contratiempos o incluso estímulos simples como ruidos imprevistos. Las personas con este perfil suelen vivir con los sentidos a flor de piel: un pequeño contratiempo puede alterarles el ánimo durante horas.

Esta sensibilidad incrementa la intensidad de las respuestas emocionales, favoreciendo síntomas como palpitaciones, sudoración, dificultad para respirar y sensación de peligro inminente.

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La aceptación de la ansiedad como una emoción natural es fundamental para aprender a gestionarla de manera saludable y evitar la lucha interna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la American Psychiatric Association (APA) y la Anxiety & Depression Association of America (ADAA) coinciden en que el neuroticismo es el rasgo de personalidad más asociado a la ansiedad y que la sensibilidad emocional elevada potencia la reactividad ante el estrés.

El reconocimiento de estos patrones no implica resignación, sino la posibilidad de identificar mecanismos de afrontamiento más saludables. Quienes logran observar con conciencia estas tendencias están en mejores condiciones para intervenir y reducir el impacto de la ansiedad en su vida cotidiana.

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Cuáles son los rasgos de la personalidad que pueden aumentar las probabilidades de tener ansiedad

Fernández explica que la autoexigencia extrema suele generar un entorno de presión interna constante, dificultando la capacidad de reconocer logros y de manejar la frustración. Esta actitud puede llevar a sentirse crónicamente insatisfecho y a experimentar una preocupación excesiva ante la posibilidad de cometer errores o no alcanzar las metas autoimpuestas.

En el caso de quienes tienden a priorizar las necesidades ajenas, Fernández señala que la dificultad para establecer límites claros suele traducirse en una sobrecarga afectiva. Este patrón, según la especialista, reduce el autocuidado y propicia el agotamiento emocional, lo que incrementa la probabilidad de desarrollar síntomas ansiosos ante la imposibilidad de satisfacer las propias necesidades.

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Asimismo, la psicóloga identifica que la alta sensibilidad emocional incrementa la vulnerabilidad frente a cambios o imprevistos. Las personas con este rasgo viven con una reactividad emocional elevada, lo que intensifica la respuesta de alerta y dificulta volver a la calma tras un estímulo negativo, incluso si este es menor.

Las técnicas de respiración consciente, la meditación y el autocuidado son recursos recomendados para calmar episódios de ansiedad y favorecer el bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fernández recomienda estrategias concretas para mitigar el impacto de estos rasgos en la aparición de la ansiedad. Para quienes viven bajo estándares personales muy altos, sugiere flexibilizar expectativas y aceptar los errores como parte natural del proceso.

En quienes presentan dificultades para poner límites, destaca la importancia de entrenar la asertividad y valorar las propias necesidades como legítimas. Para la sensibilidad emocional, la especialista propone desarrollar recursos de autocompasión, practicar técnicas de relajación y meditación, y moderar la autocrítica ante situaciones inesperadas.

Cómo calmar un episodio de ansiedad

Abordar un episodio de ansiedad requiere estrategias concretas y adaptadas a cada persona, pero existen recomendaciones generales respaldadas por la experiencia clínica. La aceptación de la ansiedad como una emoción natural y no como un defecto es el primer paso sugerido por los especialistas. Luchar contra la ansiedad o intentar evitarla suele resultar contraproducente, ya que priva a la persona de la oportunidad de aprender a manejarla de manera saludable.

Entre las herramientas más eficaces se encuentran las técnicas de respiración pausada, la meditación y el autocuidado consciente. El desarrollo de rutinas que aporten calma, como el descanso adecuado, el contacto con la naturaleza y el disfrute de actividades placenteras, contribuye a reducir la intensidad de los síntomas. La participación en actividades sociales, la búsqueda de apoyo en personas cercanas y la práctica de hobbies ayudan a restaurar la sensación de seguridad y bienestar.

La terapia cognitivo-conductual se posiciona como uno de los enfoques más eficaces para la gestión y prevención de síntomas ansiosos en distintas etapas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La terapia cognitivo-conductual ha demostrado eficacia para gestionar la ansiedad en distintas etapas de la vida. Este enfoque permite identificar pensamientos irracionales, desarrollar recursos de afrontamiento y aprender a distinguir entre miedos razonables e irracionales. Los especialistas también recomiendan el entrenamiento en asertividad, la flexibilidad mental y la autocompasión como recursos clave para prevenir y aliviar los síntomas.

En casos persistentes o cuando la ansiedad interfiere de forma significativa en la vida cotidiana, resulta fundamental consultar a un profesional de la salud mental. El trabajo interdisciplinario entre psicólogos, médicos y otros especialistas facilita una atención integral y personalizada, adaptada a las necesidades específicas de cada persona.

El enfoque más efectivo para calmar un episodio de ansiedad combina la identificación de los propios patrones emocionales, la aplicación de estrategias de autocuidado y la búsqueda de apoyo profesional cuando sea necesario.